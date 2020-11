Comment le fils de Kim Plath est-il mort? La mort tragique de Joshua Plath, fils de 17 mois de «  Welcome To Plathville  », en 2008

La vie de famille et les relations étranges ne manquent pas dans les émissions de TLC, et l’une de leurs séries les plus intéressantes, Bienvenue à Plathville, nous montre une fois de plus la vie quotidienne dans une grande famille.

La famille Plath compte 11 membres, qui vivaient tous dans une ferme de 55 acres en Géorgie avec leur mère matriarche, Kim Plath, et leur père, Barry Plath, lorsque le spectacle a commencé.

Et s’il est intéressant de voir comment ils vivent, Kim et Barry Plath ont vécu une tragédie majeure lorsque leur fils de 17 mois, Joshua, est décédé en 2008.

Comment le fils de Kim Plath est-il mort?

Poursuivez votre lecture pour découvrir l’histoire déchirante de la mort prématurée de Joshua et comment la famille Plath a utilisé sa foi pour traverser ses jours les plus difficiles.

Kim Plath a parlé de la tragédie sur le site Web de la famille.

Dans un article déchirant sur le site Web de la famille, qui est actuellement en panne ou en construction au moment de la publication de cet article, Kim a écrit sur le jour où son fils est décédé dans un tragique accident.

Elle a écrit:

«À l’automne 2008, je transplantais des arbres fruitiers avec notre Suburban, enceinte de notre 8e enfant. J’ai cherché notre Joshua, 17 mois, j’ai vu qu’il était loin du véhicule, puis je me suis avancé pour trouver l’arbre suivant. Dans une panique, j’ai réalisé ce qui s’était passé. J’ai renversé notre Joshua. J’ai vécu l’heure suivante sans arrêt dans mon cerveau pendant les 8 mois suivants. Mon mari Barry a suivi une ambulance pour rentrer du travail ce jour-là. Joshua est mort avant d’arriver là-bas. J’ai vécu en enfer sur terre. Je me suis réveillé tous les matins et j’ai fonctionné. Mais à peine. Je voulais mourir.

Comment Kim Plath s’est-il remis de la mort tragique de Joshua?

Cela fait plus de 10 ans depuis ce jour, et comme Kim l’a noté, elle est revenue à son état normal. Racontant comment elle a rebondi, elle a écrit:

«Mon mari était aux prises avec la perte de son fils et de sa femme. J’étais parti. Vérifié. Indisponible pour les conversations ou la réalité. Si quelqu’un disait le nom de Joshua, je devais quitter la pièce … Le week-end de la fête des mères, Dieu m’a guéri. Je ne peux pas l’expliquer autrement qu’Il a réécrit le mauvais codage dans mon cerveau. Il a pris les ornières dans mon cerveau qui avaient tourné ce même film dans mon esprit et les a remplies de Son Esprit. Le film s’est arrêté. Je voulais revivre. J’étais de nouveau avec ma famille. J’entendais le nom de Joshua et je pouvais reparler de lui. Mon doux mari, grâce à sa patience, son amour et sa foi, a récupéré sa femme.

Comment Joshua Plath est-il mort? Sa mort a été considérée comme un accident.

La mort de Joshua a été jugée accidentelle par le bureau du shérif du comté de Grady.

À l’époque, selon l’enquêteur Daniel Singletary, «la mère tirait le véhicule vers l’avant – elle faisait des travaux de jardinage – et pensait qu’elle avait représenté tous les enfants. Elle avait sept enfants, âgés de 15 mois à 10 ans, et ils jouaient tous dehors. «

« Elle pensait que tout le monde était pris en compte, a fait avancer le véhicule et a découvert qu’elle avait écrasé le plus jeune », a-t-il ajouté.

Joshua a été déclaré mort sur les lieux.

Et bien que Kim et sa famille aient dépassé l’accident et aient guéri grâce à leur foi, la mort de Joshua a également eu un impact sur la façon dont ils traitent leurs autres enfants.

Lors d’un épisode de la première saison, les enfants se sont repoussés contre leurs parents, mécontents de leur style de vie strict.

Barry et Kim ont révélé que depuis le décès de Joshua, ils avaient peur de perdre leurs autres enfants, peut-être de les mettre en laisse trop serrée.

De quelle religion la famille Plath suit-elle Bienvenue à Plathville?

La famille Plath est de fervents chrétiens, bien qu’elle ne précise pas le secteur du christianisme qu’elle suit.

Quand est-ce Bienvenue à Plathville première saison 2?

Vous pouvez assister à la première de la saison 2 de Bienvenue à Plathville sur TLC le mardi 10 novembre à 22 h HE.

Samantha Maffucci est une rédactrice de YourTango qui se concentre sur la rédaction d’articles d’actualité et de divertissement. Pendant son temps libre, vous pouvez la trouver obsédée par les chats, le vin et tout ce qui concerne les règles de Vanderpump.