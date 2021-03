Comment le faucon et le soldat de l’hiver se comparent à WandaVision expliqué par Sebastian Stan

Sebastian Stan comparé Le faucon et le soldat de l’hiver à WandaVision dans une nouvelle interview. La première série Disney + Marvel Cinematic Universe vient de se terminer après avoir emmené les fans dans un mystérieux voyage. Tout le mystère qui l’entoure WandaVision laissé beaucoup à l’imagination, ce qui a conduit à des théories et à des spéculations de fans sauvages. Certaines de ces théories ont laissé certains fans de MCU se sentir déçus, tandis que d’autres étaient complètement satisfaits des chances que Marvel Studios a prises en prenant un virage à gauche sauvage avec l’histoire de Wanda Maximoff et Vision.

Le faucon et le soldat de l’hiver est le prochain pour Disney + et Marvel Studios, et Sebastian Stan dit que ce ne sera pas similaire à WandaVisiontentative de sortir de la boîte. Dans une nouvelle interview avec Total Film, Stan dit: « Je pense WandaVision est une émission vraiment intéressante, différente de Marvel, et elle est tonique dans son propre monde. « Cependant, la prochaine série MCU ne sortira pas aussi loin que la dernière série, même si elle aura sa propre ambiance. Stan avait ceci à dire .

« Je pense que nous sommes également toniques dans notre propre monde en ligne avec ce que le Capitaine Amérique les films de franchise ont été – Le soldat d’Hiver, Guerre civile – et donc je pense que nous suivons une approche beaucoup plus terre-à-terre et relatable. «

Les premières images de The Falcon and the Winter Soldier ont fait savoir aux fans de MCU qu’ils retournaient vers un territoire familier. « C’est une continuation de l’histoire, et nous avons enfin assez de temps avec ces personnages », dit Sebastian Stan. Bucky Barnes de Stan, ainsi que Sam Wilson d’Anthony Mackie sont des composants majeurs du MCU, mais les fans ne les ont pas vraiment vus de la même manière que des personnages comme Thor et Iron Man. Stan continue: « Nous n’avons jamais eu la chance de vraiment comprendre d’où ils viennent et la capacité d’explorer cela dans le ton des films, avoir l’action et maintenant plus le personnage, a été vraiment sympa. »

WandaVision a emmené les fans de MCU dans un long voyage au cours des derniers mois grâce à l’utilisation de sitcoms classiques. Il a fallu du temps pour que les aspects de Marvel prennent vraiment racine, ce qui a exaspéré certains fans de longue date, tandis que le mystère de la combustion lente en intriguait d’autres. Pour ce qui est de Le faucon et le soldat de l’hiver, il semble que ce sera plus conforme à la narration classique du MCU que nous avons déjà vue sur grand écran.

Anthony Mackie a précédemment parlé de l’enjeu Le faucon et le soldat de l’hiver, notant que Sam Wilson n’a jamais accepté de prendre le bouclier emblématique de Captain America lorsque Steve Rogers le lui a transmis à la fin de Avengers: Fin de partie. « Où va finir le bouclier? » demanda Mackie. «Et, qui va être Captain America, et ce surnom va-t-il revenir? Est-ce que quelqu’un va encore porter ce surnom? L’interview de Sebastian Stan est dans le numéro actuel de Total Film.

