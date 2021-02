Comment le défi de la silhouette de TikTok est passé de l’autonomisation à la dangerosité

Une nouvelle tendance virale de TikTok a pris une tournure dangereuse après que la folie d’Internet a commencé à éditer les vidéos pour exposer le corps des femmes contre leur volonté.

Dans le «défi silhouette», les utilisateurs publient des clips d’eux-mêmes debout dans les portes avant de se déshabiller et de poser ou de danser de manière séduisante, avec un contre-jour et un effet rouge qui transforment leur silhouette en une ombre noire.

Les vidéos sont réglées sur un mélange de la chanson à succès de Paul Anka de 1959 «Put Your Head on My Shoulder» et de «Streets» de Doja Cat, et la plupart utilisent le filtre Snapchat «Vin Rouge».

La tendance est devenue populaire la semaine dernière et la balise #SilhouetteChallenge a déjà accumulé plus de 500 millions de vues.

Même des célébrités, dont Chloe Bailey, Tiffany Haddish et Lizzo, ont partagé leurs versions du défi sexy.

Les créateurs de TikTok ont ​​utilisé la tendance pour promouvoir des messages positifs de confiance corporelle et de liberté sexuelle. Beaucoup ont profité de l’occasion pour se construire mutuellement avec des compliments et des encouragements.

Mais les intentions habilitantes du défi ont été détournées récemment au profit d’une gratification sexuelle voyeuriste, les internautes partageant des moyens de supprimer les filtres des publications et d’exposer des images nues ou semi-nues de leurs sujets.

Plusieurs Comptes Twitter et au moins un fil Reddit fournissant de telles instructions et partageant les images manipulées a été supprimé, mais le défi de la silhouette est encore loin d’être sûr.

Une simple recherche sur YouTube produit de nombreuses vidéos de didacticiel avec différentes méthodes de suppression des filtres, ainsi que des compilations de clips non édités de manière consensuelle. Plusieurs utilisateurs de Twitter ont exhorté le site à interdire les vidéos fournissant de telles instructions.

«C’est une énorme violation du consentement», a souligné un utilisateur.

De plus, éditer les vidéos pour en révéler plus que ce que le créateur original avait prévu est apparemment un processus très facile.

L’utilisateur de TikTok @lostvsnryshots a publié un message d’intérêt public sur le sujet. Citant son expérience de photographe, elle a exhorté les participants potentiels au défi à «s’assurer que vous êtes conscient de ce que vous portez avant de faire tout le montage.»

« N’importe qui peut facilement prendre ces images et les restaurer à l’original », a averti l’artiste.

Certains commentateurs ont recommandé de porter des vêtements serrés tels que des leggings et un débardeur pour participer au défi, tandis que d’autres prévoyaient de l’éviter complètement.

Certains se sont opposés aux allégations, mais d’autres les ont corroborées.

«J’ai environ 4 heures d’expérience dans Photoshop depuis le lycée que j’ai obtenu en 2006», a écrit un utilisateur, «et je pourrais trouver comment le faire en 10 minutes environ.»

Bien qu’il ne soit pas possible de rétablir les vidéos dans leur forme d’origine, elles peuvent facilement être modifiées pour rendre les silhouettes plus visibles.

Un membre de l’application sous le nom @hannahbethbatman a partagé un exemple dans lequel elle a trafiqué son propre message.

«Je n’ai aucune compétence d’édition», a souligné le créateur, «mais j’ai fait quelque chose, et….»

Elle a ensuite révélé le résultat de son effort amateur, qui était une image nettement plus claire.

Hannah a terminé la vidéo avec un appel urgent à « soyez prudent avec cette tendance! »

Le message général: si vous tentez ce défi, procédez avec prudence.

Et assurez-vous que vous vous sentez à l’aise de partager tout ce qui se trouve sous le rideau rouge brillant de Vin Rouge.

