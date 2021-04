Comment le cours Shang-Chi corrigera-t-il l’aspect le plus critiqué d’Iron Man 3?

Aussi populaire que le Homme de fer les films ont été, ils ont toujours souffert d’un manque de méchants convaincants. Dans Iron Man 3, cela semblait sur le point de changer, avec l’arrivée de l’ennemi juré de Tony Stark dans les bandes dessinées, The Mandarin. Mais cela a fini par être une échappatoire, le Mandarin se révélant être un acteur se faisant passer pour le supervillain. À présent, Shang-Chi et la légende des dix anneaux est sur le point d’introduire le vrai mandarin. Selon le producteur Jonathan Schwartz, cette version du personnage va être un méchant beaucoup plus tridimensionnel.

«Je pense que les gens entendent ‘le mandarin’ et s’attendent à un genre de chose très spécifique, et ce n’est peut-être pas ce qu’ils obtiennent. à. »

Dans Shang-Chi et la légende des dix anneaux le méchant principal, qui se trouve également être le père du héros titulaire, est un puissant seigneur de guerre nommé Wenwu, joué par l’acteur emblématique de Hong Kong, Tony Leung. L’un des noms sous lesquels Wenwu est connu est « Le mandarin », mais ce nom n’est peut-être pas trop utilisé. Selon Schwartz, cette fois-ci, l’accent sera mis sur la relation de Wenwu avec son fils séparé, qui choisit de se soulever contre son père après une enfance abusive.

« Le cœur de l’arc de Shang-Chi dans les bandes dessinées est vraiment un drame familial. C’était quelque chose qui [director] Destin [Daniel Cretton] très tôt dans nos conversations, l’idée de prendre cette famille brisée et ces antécédents familiaux vraiment sombres, voire abusifs, et de voir ce que cela fait à un enfant au fil du temps. «

Il y a beaucoup d’attentes du prochain film, notamment parce qu’il mettra en vedette le premier super-héros asiatique-américain MCU. Simu Liu a été choisi pour donner vie au personnage de Shang-Chi sur grand écran, et l’acteur est pleinement conscient de la responsabilité. Liu affirme que l’espoir est de mettre à jour la mythologie entourant Shang-Chi à partir des bandes dessinées et de se débarrasser de ses fondements plus «stéréotypés».

« Quand vous regardez le personnage de Shang-Chi à travers les bandes dessinées remontant aux années 70 et 80, le fait qu’il existait et le fait qu’il soit un personnage asiatique était incroyable. Mais en même temps, il y a aspects de cette représentation de lui qui pourraient peut-être sembler un peu stéréotypés. Ainsi, lorsque nous avons commencé à déterminer qui était ce personnage et quel serait son parcours au cours de ce film, nous étions tous très sensibles à ne pas l’avoir aller en territoire stéréotypé. «

Réalisé par Destin Daniel Cretton et écrit par Dave Callaham, Shang-Chi et la légende des dix anneaux stars Simu Liu, Tony Leung, Awkwafina, Michelle Yeoh, Jiang Nan, Meng’er Zhang, Ronny Chieng, Fala Chen, Dallas Liu et Jiang Len. Le film arrive dans les salles le 3 septembre. Cette nouvelle arrive de Entertainment Weekly.

