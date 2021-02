Comment le Black Sheep Ballet rend la danse plus inclusive et accessible à tous

Les attentes de ce à quoi une ballerine devrait ressembler – gracieuse, élégante, maigre – étaient parfaitement clairs pour Colleen Werner quand elle était jeune.

«J’ai commencé à suivre un régime quand j’avais 10 ans», a déclaré Werner, 24 ans, à TMRW. « J’ai trouvé un livre Weight Watchers dans mon salon. »

Deux ans plus tôt, lors d’un examen physique de routine, son pédiatre lui avait conseillé de «manger plus de salades».

« C’était la première fois que je questionnais vraiment mon corps », a déclaré Werner. «J’ai commencé à remarquer une déconnexion entre ma taille et (celle des) autres danseurs. Quand j’allais voir des performances professionnelles ou regarder dans des magazines de danse, il n’y avait personne qui me ressemblait.

Les problèmes d’image corporelle de Werner ont commencé lorsqu’elle était une jeune danseuse. Colleen Werner

Werner a développé un trouble de l’alimentation qui a duré des années. Finalement, elle a complètement cessé de danser. Mais aujourd’hui, elle est de retour à la barre en tant que danseuse pour Black Sheep Ballet, une compagnie de ballet virtuelle que son confrère ballerine Brian Syms a formée pendant la pandémie COVID-19.

Werner et Syms font partie d’un mouvement petit mais grandissant pour rendre le ballet plus inclusif et prouver que le ballet professionnel de haut niveau n’est pas réservé à un type de corps, un sexe ou une race.

«Dans la communauté noire, beaucoup de gens ne comprennent pas le ballet, mais c’est principalement parce que nous avons été en quelque sorte exclus», a déclaré Syms, 22 ans, à TMRW. « Cela a été considéré comme une forme de danse eurocentrique pendant si longtemps. Les gens de ma communauté se disent: ‘C’est des trucs de blancs. Tout le monde pense que ce n’est pas une option pour nous. «

Brian Syms, danseur pour le New England Ballet Theatre, est le fondateur de Black Sheep Ballet, une compagnie de danse virtuelle qui vise à amener le ballet à un public plus diversifié. Jeff Holcombe

Werner est étudiant diplômé et stagiaire en thérapie à Nashville, au Tennessee. Son objectif est de créer un jour un programme de traitement des troubles alimentaires spécialement pour les danseurs. (Les danseurs sont plus susceptibles que la population générale d’avoir un trouble de l’alimentation; une étude a révélé qu’ils affectent 16,4% des ballerines.)

Son propre rétablissement a été un processus lent, rendu plus difficile par les messages contradictoires qu’elle a reçus. Même si Werner a réalisé qu’elle avait un trouble de l’alimentation, elle s’est également retrouvée à obtenir de meilleurs rôles et plus de compliments.

« Je ne pensais pas que c’était un problème parce que tout le monde disait: » Tu es superbe « », dit-elle. «Pendant ce temps, j’étais constamment étourdi. J’étais épuisé. Mon corps était faible.

Werner veut créer un programme de traitement des troubles de l’alimentation pour les danseurs. Alaina Broyles

Werner a commencé la thérapie. Elle a changé son diplôme universitaire de la danse à la psychologie. Et elle a fait une pause dans le ballet.

«C’était vraiment difficile parce que mon corps a beaucoup changé – parce que je nourrissais mon corps, et mon corps est naturellement censé être plus grand», dit-elle.

Sur Instagram, où Werner compte près de 40000 abonnés, elle partage des histoires personnelles sur ses propres problèmes de santé mentale, ainsi que de belles vidéos et des photos de sa position en point dans un tutu bleu, par exemple.

En fait, c’est ainsi que Syms, une ballerine professionnelle de Hartford, dans le Connecticut, l’a trouvée. Maintenant, ils passent les week-ends ensemble – virtuellement, bien sûr – avec la poignée d’autres membres du Black Sheep Ballet, à répéter pour leur première représentation ce printemps. Ils commencent par un cours de ballet de 90 minutes, dirigé par Syms, suivi de deux heures de répétition.

«C’est un engagement», a-t-il déclaré. « Nous sommes tous alignés à nos barres ou à nos comptoirs. Ce sera juste un tas d’apprentissage de la chorégraphie, de rassembler nos têtes, de trouver comment nous pouvons fournir le travail le plus professionnel avec ce que nous avons ensemble à la maison. »

Syms pratique le ballet à la maison. Jeff Holcombe

Syms, un danseur du New England Ballet Theatre, a eu l’idée d’une compagnie de danse virtuelle au début de la pandémie, après avoir admiré à quel point d’autres compagnies d’arts de la scène avaient été créatives dans la création de belles œuvres virtuelles. Il a imaginé un espace pour les danseurs qui sont souvent exclus des autres espaces de danse, en particulier les ballerines.

«J’ai souvent vu des gens s’éloigner de la danse classique pour des choses qu’ils ne pouvaient pas contrôler», dit-il. « Si vous pouvez exécuter le travail de manière professionnelle, alors vous avez une place chez nous. »

Leur première représentation officielle aura probablement lieu en avril, bien qu’ils répètent également pour un gala de collecte de fonds virtuel en mars. Ils interpréteront à la fois des œuvres classiques et originales, a déclaré Syms, même s’il est toujours en train de déterminer à quoi cela ressemblera – si le public verra plusieurs boîtes sur leur écran ou s’il assemblera des extraits du flux de chaque artiste, par exemple. Le but est de trouver comment rendre une performance virtuelle aussi spéciale que d’aller au ballet dans la vraie vie. Pourtant, même lorsque les théâtres et les salles rouvriront, Syms pense qu’il y aura toujours une place pour les performances virtuelles.

Après tout, l’objectif du Black Sheep Ballet est la diversité, et cela va au-delà des danseurs eux-mêmes. Syms voit sa compagnie comme un moyen d’amener le ballet aux masses.

«Le ballet est inaccessible à un si grand nombre de spectateurs», a-t-il déclaré. « Je n’avais jamais vu un ballet complet sur scène quand j’étais plus jeune, et c’est quelque chose dont j’aurais vraiment pu bénéficier. »

C’est trop cher pour beaucoup de gens, souligne-t-il, alors leurs performances seront basées sur des dons.

« J’espère que Black Sheep sera en mesure d’atteindre les gens que je veux – les petits garçons ou les petites filles comme moi quelque part qui pourraient ne pas penser que c’est une option pour eux », a ajouté Syms. « Parce que tout le monde mérite d’être représenté. Tout le monde mérite de réaliser ses rêves. »