Comment le 11 septembre a affecté le cinéma et la télévision

Il y a 20 ans, l’un des événements les plus tragiques de l’histoire moderne a eu lieu. Le World Trade Center, communément appelé les tours jumelles, a été détruit par une attaque terroriste qui a laissé l’Amérique dans le désespoir. Les événements réalisés par la télévision et le cinéma ont dû modifier les plans de leurs premières et de leurs lancements. Des films comme Homme araignée et des séries comme Amis ils ont modifié certaines questions par respect pour les victimes.

L’attaque s’est produite au cours de la huitième saison de Friends. (IMDb)



Après le Attentat du 11 septembre, il y avait différentes positions qui ont été prises dans l’industrie cinématographique qui ont modifié certaines histoires, comme le cas de Amis et Dommage collatéral. Alors que la sitcom a supprimé une scène dans laquelle Chandler (Matthieu Perry) a fait des blagues à la bombe, le film a supprimé une séquence entière dans laquelle Sofia Vergara elle est apparue comme une terroriste détournant un avion.

D’autres politiques adoptées après l’événement consistaient à éliminer les tours jumelles. Homme araignée, de Sam Raimi, avait présenté une bande-annonce pour son film montrant le bâtiment emblématique et il a été retiré, ainsi que toutes les images promotionnelles les montrant. Quelque chose de similaire s’est produit avec les cas de Zoolander et Les Sopranos, ce qui les a éliminés. La série avec Jacques Gandolfini les a montrés dans le rétroviseur de Tony soprano, pendant ouverture. hommes en noir 2 Il a également modifié son histoire et transféré un événement clé de la Centre du commerce mondial à la statue de la Liberté.

En 2002 sort le premier film de la saga #Homme araignée. Le premier des trois réalisé par Sam Raimi. Tout le montage a dû être refait car les Twin Towers étaient dans une grande partie du film. La première bande-annonce, pré-attaques, très bonne et choquante, était la suivante : pic.twitter.com/bALI4ZPzUy -Pablo Manzotti (@manzottipablo)

10 septembre 2021





Il y avait aussi des cas particuliers, comme celui de Mon pauvre petit ange 2, pour laquelle certaines chaînes ont éliminé les séquences qui montraient les tours jumelles avant de le rééditer sur le petit écran. Des productions, telles que Donnie Darko (dans lequel même un avion tombe du ciel) ils ont préféré ne rien modifier. X-Men : Apocalypse et Veilleurs, des productions qui sont venues bien plus tard, ils les ont ajoutées numériquement car elles ont eu lieu à une époque où elles n’avaient pas encore été démolies.

Peur sur le tournage de Friends

Pour Amis, l’attaque contre les tours jumelles Il s’agissait non seulement de changer une scène mais aussi d’une politique de tournage. Comme toutes les sitcoms étaient historiquement utilisées, elles ont été enregistrées avec le public présent pour capter les réactions en direct de chaque séquence. Cependant, cela n’a pas été le cas pendant un certain temps.







Le directeur de la photographie Nick McLean Il a dit que l’absence du public s’était maintenue pendant longtemps et que « Les filles avaient très peur ». De plus, il a révélé : « Ils avaient des chiens bombes qui parcouraient les plateaux, c’était une époque où on avait très peur ». En l’absence du public pour rire des situations en Amis, la production a trouvé une solution : les techniciens étaient chargés de pourvoir les postes dans les tribunes.