Comment l’audition Wonder Woman de Gal Gadot avec Ben Affleck lui a instantanément remporté le rôle

Le casting de Gal Gadot en tant que princesse Diana alias Wonder Woman est sans doute le choix le plus populaire que le DCEU ait pris en termes de casting jusqu’à présent. Le personnage est apparu pour la première fois dans un rôle de soutien dans Batman v.Superman. Le réalisateur du film Zack Snyder a choisi Gadot pour le rôle après une audition stellaire. Dans une interview avec TheFilmJunkee, Snyder a révélé que la performance dominante de Gadot dans sa scène d’audition avec Ben Affleck alors que Bruce Wayne avait assuré au réalisateur qu’il avait trouvé sa Wonder Woman.

« Quand nous avons fait le casting de Gal … Ils faisaient une scène qui n’est pas dans le film, nous venions de l’écrire pour l’audition et elle était juste confrontée [Ben Affleck] à propos de sa consommation d’alcool, ou, je ne sais pas, quelque chose d’intense, et donc elle lui dit quelque chose à la fin de la scène – c’est une sorte de riff sur le « vous n’avez jamais connu une femme comme moi. » Et puis au casting, il fait la scène comme ça [serious face], puis elle le dit et il s’en va [looks at the camera and raises eyebrows] « whoa. » Et c’était génial parce que nous étions juste comme « Je suppose que c’est Wonder Woman. Vous avez un peu échoué là-bas, alors, je suppose que nous en avons terminé avec le casting. »

Tandis que Gal Gadot est devenu un favori instantané des fans grâce à son petit rôle dans Batman contre Superman, c’était avec le solo de la cinéaste Patty Jenkins Wonder Woman film que l’actrice a vraiment cimenté sa place en tant que héros principal du DCEU. Dans une interview précédente, Jenkins avait révélé qu’elle avait d’abord douté de travailler avec une actrice dans le rôle principal qu’elle n’avait pas personnellement choisie, mais regarder Gadot en action effaçait tous les doutes de son esprit.

« Je me souviens quand j’ai lu dans les nouvelles que Wonder Woman avait été jeté et mon cœur se serra. J’avais parlé au studio pendant si longtemps de le faire et je me disais bien «c’est ça». Je suis sûr que nous n’aurions pas fait le même choix. Et puis j’ai commencé à faire attention à elle, à la regarder et à la regarder et c’était tout simplement incroyable. Franchement, je pense qu’ils ont fait un meilleur travail que je n’aurais pu parce que je ne sais pas que j’aurais parcouru la terre aussi durement pour la trouver. Je ne sais pas si j’aurais cherché à l’international. J’aurais juste cherché une fille américaine. Le fait qu’ils aient trouvé Gal et l’ont choisie est un cadeau magique pour moi. «

La prochaine équipe de Jenkins et Gadot est pour le prochain Wonder Woman 1984. Réalisé et co-écrit par Jenkins, le film met en vedette Gal Gadot, Chris Pine, Kristen Wiig, Pedro Pascal et Natasha Rothwell.

Wonder Woman 1984 se déroule plusieurs décennies après les événements de 2017 Wonder Woman, et voit la princesse Diana affronter la menace combinée de Maxwell Lord et The Cheetah. Le film arrive en salles et HBO Max aux États-Unis le 25 décembre et est actuellement en salles sur les marchés internationaux.

Sujets: Wonder Woman, Batman vs Superman