Comment l’atterrissage sur Mars du rover Perseverance de la NASA fonctionnera: un guide étape par étape

Le prochain rover Mars de la NASA devrait atterrir sur la planète rouge jeudi (18 février) dans une séquence cruciale de «sept minutes de terreur» qui nécessite une entrée, une descente et un atterrissage soignés et précis (EDL).

La mission Mars 2020, y compris le rover Perseverance et le Hélicoptère Ingenuity Mars , lancé le 30 juillet 2020. Il tentera d’atterrir dans le cratère Jezero de 45 kilomètres de large après avoir passé environ six mois et demi à se rendre sur la planète rouge. Le rover recherchera des signes de vie microbienne passée et d’éventuels environnements habitables sur Mars tout en collectant des échantillons qui pourront être renvoyés sur Terre par une future campagne de mission.

La persévérance se rend sur Mars de la même manière que Le rover Curiosity de la NASA a fait en 2012. Alors que le vaisseau spatial se dirige vers la planète rouge, le rover Perseverance et son étage de descente sont protégés à l’intérieur d’une capsule appelée aéro-coque, qui est attachée à l’étage de croisière en forme d’anneau. L’étape de croisière comprend huit propulseurs qui se déclenchent à des moments précis pour maintenir le vaisseau spatial sur la route de Mars, ainsi que des panneaux solaires qui aident à alimenter le vaisseau spatial et les antennes pour communiquer avec la Terre.

Vous trouverez ci-dessous un guide étape par étape sur la manière dont ces composants fonctionneront ensemble pour l’atterrissage historique de Perseverance sur Mars.

Atterrissage du rover Perseverance de la NASA: tout ce que tu as besoin de savoir

Le rover Perseverance s’approche de Mars

Au 16 février, Perseverance avait 2,4 millions de miles (3,9 millions de kilomètres) restants sur son voyage de 292,5 millions de miles (470,8 millions de km) et parcourait l’espace à 49290 mph (79330 km / h) par rapport au soleil. (Vous pouvez suivre la progression du rover en temps réel ici .)

Au cours des trois dernières semaines avant l’atterrissage, le contrôle de mission se concentre sur les activités de navigation, telles que la correction de la trajectoire de l’engin spatial et la préparation du véhicule pour l’EDL.

Dans l’illustration de cet artiste, des panneaux solaires sont visibles au-dessus de l’étape de croisière , qui aident à fournir de l’énergie en plus de la principale source d’alimentation de l’engin spatial, connue sous le nom de générateur thermoélectrique à radio-isotopes multi-missions.

Séparation Aeroshell

L’aeroshell se sépare de l’étape de croisière environ 10 minutes avant l’entrée de Mars 2020 L’atmosphère de Mars , comme indiqué dans cette illustration. Ensuite, l’aeroshell, qui contient le rover Perseverance et l’étage de descente, se déplace seul vers la surface martienne.

Mesurant près de 4,5 mètres de diamètre, l’aeroshell se compose de deux parties: la coque arrière et le bouclier thermique, qui protège le vaisseau spatial de la chaleur extrême générée lors de la descente initiale à travers l’atmosphère de la planète. L’aérodynamique de l’écran thermique sert également de «frein» pour aider à ralentir l’engin spatial.

Entrer dans l’atmosphère martienne

La phase EDL commence lorsque le vaisseau spatial atteint le sommet de l’atmosphère martienne, à quel point il se déplace à près de 12 100 mph (19 500 km / h). Environ 90 secondes après l’entrée atmosphérique, une décélération maximale se produit, au cours de laquelle l’engin spatial ralentit à moins de 1 000 mph (1 600 km / h).

Lors de sa descente vers la surface, le vaisseau spatial ralentit en utilisant la traînée générée par son mouvement dans l’atmosphère martienne. L’aéroshell déclenche également de petits propulseurs sur la coque arrière pour se réorienter et s’assurer que le bouclier thermique fait face à la planète rouge alors qu’il plonge dans l’atmosphère.

Le concept de cet artiste décrit les étapes initiales de la descente du vaisseau spatial vers Mars.

Sept minutes de terreur

EDL durera environ sept minutes. Une fois la phase EDL commencée, l’engin spatial utilise une technique appelée entrée guidée. Il faut environ 14 minutes pour que les signaux radio se déplacent du vaisseau spatial à la Terre, ce qui signifie que le vaisseau spatial atterrira sur Mars sans aucune aide ou intervention des équipes au sol de la NASA – c’est pourquoi l’atterrissage du vaisseau spatial a été appelé « sept minutes de terreur . »

Le bouclier thermique de l’engin spatial, qui fait face à la planète, subira un échauffement maximal de 2370 degrés Fahrenheit (environ 1300 degrés Celsius), 75 secondes après son entrée dans l’atmosphère.

Dans cette scène illustrée, le frottement de l’atmosphère de Mars ralentit la descente du vaisseau spatial et chauffe le bouclier thermique.

Parachute de la persévérance

Environ quatre minutes après être entré dans l’atmosphère martienne, le vaisseau spatial déploiera un parachute supersonique de sa coque, comme indiqué sur cette illustration. Mesurant 21,5 m de diamètre, le parachute se déploiera à une altitude d’environ 11 km et à une vitesse d’environ 940 mi / h (1512 km / h). Le parachute aidera à ralentir le véhicule à environ 200 mph (320 km / h).

Le parachute sera déployé à l’aide d’une nouvelle technologie appelée Range Trigger, qui aidera Mars 2020 à se rapprocher de la zone d’atterrissage cible. Les ingénieurs de la NASA ont déclaré que le Technologie Range Trigger peut réduire la taille de l’ellipse d’atterrissage – une zone de forme ovale autour de la cible d’atterrissage – de plus de 50%, ce qui signifie qu’il faudra à Persévérance moins de temps pour se rendre à son emplacement d’intérêt par rapport aux missions précédentes qui ont atterri sur Mars. Range Trigger ajustera de manière autonome le moment du déploiement du parachute en fonction de la position du vaisseau spatial et de la distance de sa cible d’atterrissage.

Persévérance à l’intérieur de la coque arrière

Ensuite, le bouclier thermique se séparera et s’éloignera de la coque arrière environ 20 secondes après le déploiement du parachute. Le rover Perseverance et la scène de descente restent cachés dans la coque arrière du vaisseau spatial, alors que le système de parachute continue de ralentir sa descente vers la surface martienne.

Dans le concept de cet artiste, le rover est exposé à L’atmosphère de Mars pour la première fois. En préparation de l’atterrissage, le radar d’atterrissage du véhicule et le système de navigation par rapport au terrain – une nouvelle technologie de pilote automatique – commenceront à évaluer son altitude, sa position et sa vitesse pour aider à guider le rover vers un atterrissage en toute sécurité sur Mars.

La technologie de navigation Terrain-Relative est nouvelle dans Perseverance et comprend un système de vision Lander, qui utilise une caméra orientée vers le bas pour prendre des images pendant la descente, ainsi qu’un ordinateur de bord pour traiter les images et calculer la position approximative du vaisseau spatial par rapport au sol. à une échelle plus fine que la technologie d’atterrissage précédente ne le permettait. Avec ces données, le nouveau système de navigation peut ajuster le point de toucher du mobile pour éviter des conditions d’atterrissage dangereuses.

Les technologies Range Trigger et Terrain-Relative Navigation permettent d’atterrir sur le sol du cratère Jezero, compte tenu du terrain difficile de la région, qui comprend des falaises abruptes, des dunes de sable, des champs de rochers et des cratères d’impact plus petits.

Étape de descente motorisée

Lorsque le vaisseau spatial atteint une altitude de 2,1 km (1,3 miles), le rover et la descente se séparent du parachute et de la coque arrière. L’étage de descente est équipé de huit retrorockets à étranglement, ou moteurs d’atterrissage de Mars, qui aident à ralentir le vaisseau spatial en vue de l’atterrissage à la surface de Mars.

Dans l’illustration de cet artiste, l’étape de descente allume ses moteurs pendant la dernière minute avant que Perseverance ne se pose sur la planète rouge. À ce stade de sa descente, le vaisseau spatial se déplace à environ 306 km / h. Les moteurs d’atterrissage aideront à guider l’engin spatial vers sa cible d’atterrissage, à niveler puis à ralentir le véhicule jusqu’à sa vitesse de descente finale d’environ 1,7 mi / h (2,7 km / h).

Atterrissage!

À environ 20 m (65 pieds) du sol – ou environ 12 secondes avant le toucher des roues – une grue céleste abaissera le rover en toute sécurité à la surface. Trois câbles en nylon s’étendent à 7,6 m (25 pieds) sous l’étage de descente pour amener le rover au sol. Pendant ce temps, le rover étirera ses jambes et amènera ses roues en position d’atterrissage.

Une fois que le rover sent que ses roues ont touché le sol, il coupera les câbles le reliant à l’étage de descente, qui s’envolera ensuite et s’écrasera en toute sécurité loin de Perseverance. Si tout se passe comme prévu, le rover commencera sa mission d’environ deux ans explorant le cratère de Jezero.

Cette scène illustrée montre le rover Perseverance atterrissant en toute sécurité sur Mars, attaché aux attaches de la grue céleste.

Le premier hélicoptère interplanétaire

L’hélicoptère Ingenuity Mars, actuellement attaché au ventre de Perseverance, se détachera du rover entre 30 et 90 jours après l’atterrissage du vaisseau spatial sur la planète rouge. L’hélicoptère prendra quelques vols d’essai pionniers pour prouver que le vol robotique est possible dans le ciel d’une autre planète.

Guide d’atterrissage étape par étape

Cette illustration capture une vue étape par étape du plan d’entrée, de descente et d’atterrissage en sept minutes du vaisseau spatial Mars 2020 de la NASA.

La couverture en direct de l’atterrissage Perseverance sera disponible en ligne sur Télévision de la NASA et le site web de l’agence le 18 février à 14 h 15 HNE (19 h 15 GMT).

