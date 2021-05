Comment l’astrologie aide à maintenir une bonne santé

En quoi consiste l’astrologie de la santé? Il sensibilise aux tendances individuelles des problèmes de santé, analyse les correspondances astrologiques avec les prédispositions aux maladies, suggère des thérapies alternatives, des habitudes et des régimes individuels plus appropriés selon la carte du Natal. Il identifie également les influences astrales sur la résistance physique et psychique; maladies et leur relation avec les aspects planétaires.

Il est important de noter que l’astrologie ne propose aucun diagnostic car l’astrologue n’est pas qualifié pour établir un diagnostic. Les prédispositions, tendances et inclinations ne doivent également être envisagées que sous des aspects astrologiques et non physiques. L’astrologue doit bien connaître l’étendue et les limites de l’interprétation astrologique, afin de ne pas surestimer le sujet en effrayant le client.

L’astrologie est un instrument qui doit être utilisé comme moyen d’évolution et de croissance afin de vivre une vie agréable et saine. Il faut faire bon usage des talents, nous les avons tous, et garder notre équilibre pour bien faire face aux faiblesses.

Les aspects harmoniques préviennent ou atténuent les déficiences suggérées par les aspects dissonants.

Les bonnes habitudes de vie préviennent la maladie, tout comme les mauvaises habitudes ou les abus peuvent contribuer à la maladie (ici nous ne considérons pas le facteur génétique).

Aujourd’hui, les gens sont plus engagés à améliorer la qualité de vie, mais ils savent à peine comment fonctionne votre corps.

Les plaintes peuvent concerner des complexes mal résolus, des angoisses, des humeurs, des relations déficientes et des syndromes divers, mais elles ne parlent presque jamais du corps. Cela peut même être compréhensible en valorisant plus les aspects psychologiques que physiques.

Toute souffrance morale tend à déclencher un processus de mécanismes physiques. Cependant, on sait aussi que les maladies surviennent indépendamment des aspects psychologiques, comme c’est le cas des prédispositions génétiques, héréditaires, auto-immunes et générées par des dysfonctionnements de l’organisme lui-même, tels que des déséquilibres métaboliques (Parkinson, Alzaymer, allergies et cancer).

Certaines personnes associent la maladie à la métaphysique de la santé pour essayer de comprendre la maladie, bien qu’il s’agisse parfois d’une approche très simpliste.

Un point important en astrologie de la santé est la possibilité de déterminer les prédispositions pathologiques, en donnant à la personne la possibilité de prendre les précautions et les mesures nécessaires pour une bonne santé.

La carte astrologique contient de nombreuses indications qui permettent de clarifier les états physiques et psychologiques et la corrélation entre ces deux éléments qui peuvent fournir des indices sur la santé ou la maladie.

Connaissant ses points faibles, la personne fera un meilleur usage de son potentiel d’endurance physique. Vous apprendrez à mieux écouter votre corps, à éviter une usure excessive et à rechercher des alternatives pour récupérer de manière satisfaisante en cas de trouble.

Il convient de rappeler que même au sein d’une même famille, les besoins de sommeil, de nourriture ou d’activité sont différents, le plus approprié pour chacun est donc de respecter son horloge intérieure.