Comment l’armée des morts de Zack Snyder réinvente les films de zombies pour Netflix

Avant que le cinéaste Zack Snyder ne devienne connu pour ses adaptations sombres de bandes dessinées, il s’est d’abord fait un nom avec un remake du classique de l’horreur de 1978. Aube des morts. Maintenant, Snyder revient à ses racines avec le prochain film Armée des morts. Dans une interview, l’acteur Garret Dillahunt a expliqué pourquoi il était ravi de faire partie de Armée des morts, qui explorera «différentes idées» concernant le genre zombie.

« C’est vraiment différent. Je suis ravi de le voir aussi. Avoir des idées différentes sur les zombies, ce qui est rafraîchissant, je pense, à bien des égards. Et je sais que je dois garder cela si vague. Je suis désolé. Je ne savais pas une des choses qui sortent maintenant. L’année prochaine. Mais ils se sont éloignés de beaucoup de canon zombie normal, que pour une raison quelconque, tout le monde adhère. Et vous vous dites: ‘Peut-être qu’ils ne le font pas doivent être de cette façon. Et s’ils étaient de cette façon? Oh, c’est une belle ride. Les zombies sont effrayants. Je vais vous le dire. Les zombies sont vraiment rapides et effrayants. «

L’idée que les zombies soient rapides et agiles par opposition à la lenteur et à la confusion a déjà été explorée dans Snyder’s Aube des morts, et il semble Armée des morts apportera encore plus de changements à la mythologie des zombies. Zack Snyder a décrit son nouveau film comme un successeur spirituel de Aube des morts, qui verra un groupe de mercenaires tenter de piller un casino après qu’une épidémie de zombies ait balayé la planète.

Netflix parie gros sur le film, avec une série animée et un long métrage préquels pour transformer le film en franchise. Pendant ce temps, l’offre à venir la plus attendue de Snyder arrivera sur une chaîne de streaming rivale en 2021, lorsque Justice League de Zack Snyder fait enfin ses débuts sur HBO Max.

Après des décennies de relégation dans le paysage du genre d’horreur moderne, les zombies ont connu une résurgence ces derniers temps. Outre la popularité de Les morts qui marchent, des films comme Zombieland et Seconde Guerre mondiale ont également exploré la triste réalité d’un monde en proie à des monstres mangeurs de cerveaux, souvent le produit d’une maladie étrangère hautement transmissible qui infecte des communautés entières à la fois.

En 2020, une telle maladie est non seulement possible, mais aussi la triste réalité du monde entier. En tant que tels, les analystes du divertissement supposent que les futurs films de zombies réalisés dans un monde post-COVID devront changer leur mythologie interne afin de ne pas déranger le public en se rapprochant trop de la réalité. Il sera intéressant de voir si Armée des morts hésitera à aborder les réalités d’une urgence sanitaire mondiale comme le monde l’a expérimenté de première main en 2020.

Basé sur une histoire de Zack Snyder et un scénario de Joby Harold, Armée des morts comprend Dave Bautista, Garret Dillahunt, Ella Purnell, Omari Hardwick, Raul Castillo, Tig Notaro, Theo Rossi et Ana de la Reguera. Le film n’a pas encore de date de sortie. Cette nouvelle vient de ComicBook.com.

