Comment l’animateur d’une émission de télévision du matin en Afghanistan rapporte la nouvelle sans provoquer les talibans

L’animatrice de télévision Yalda Ali essaie de naviguer chaque jour dans une situation potentiellement mortelle alors qu’elle présente les nouvelles depuis que les talibans ont pris le contrôle du gouvernement afghan il y a un mois.

L’animatrice de 25 ans de l’émission quotidienne « Good Morning » sur la chaîne d’information afghane TOLO vise à présenter les nouvelles de manière honnête tout en ne provoquant pas la colère des talibans là où cela pourrait mettre sa vie en danger.

Ali s’est entretenu vendredi avec le correspondant étranger en chef de NBC News, Richard Engel, sur la façon dont elle jongle avec son travail sans provoquer un gouvernement qui lapidait les femmes à mort et leur interdisait d’aller à l’école lorsque les talibans dirigeaient le pays dans les années 1990.

« Je dois faire très attention à chaque mot, ainsi qu’au maquillage que je porte, à la façon dont je m’habille et à la façon dont je me comporte avec les hommes », a déclaré Ali à Engel. « Nous ne savons pas si nous avons la liberté d’expression, nous devons donc faire attention pour que les talibans ne deviennent pas fous et que nous soyons blessés. »

Après avoir repris le pouvoir, les talibans ont promis que cette fois, leurs attitudes dures et répressives envers les femmes ont changé. Cependant, lorsque des femmes ont manifesté pour leurs droits dans la capitale afghane de Kaboul au début du mois, plusieurs d’entre elles ont déclaré avoir été battues par les talibans.

Ali porte moins de maquillage et s’habille de manière plus conservatrice qu’elle ne le faisait avant que les talibans ne prennent le pouvoir, mais elle reste une présence vibrante à la télévision.

« Dans ces conditions, je viens devant la caméra avec toute cette peur au cœur, mais je souris », a-t-elle déclaré. « Nous faisons très attention à discuter, sourire ou rire. Les talibans disent que les femmes doivent se couvrir de la tête aux pieds, mais ce n’est pas ma personnalité. Je suis très joyeux avec tout le monde. »

Les talibans ont continué à laisser TOLO opérer mais ont des antécédents violents avec l’organisation. Les talibans ont attaqué TOLO à deux reprises depuis sa fondation en 2004 et ont tué huit journalistes et membres du personnel.

Ali reste déterminé à transmettre la nouvelle au peuple afghan. Elle n’est un point d’ancrage que depuis deux semaines après avoir remplacé son prédécesseur, qui faisait partie des milliers de personnes qui ont fui le pays lorsque les troupes américaines sont parties après 20 ans.

« Les journalistes peuvent donner de l’espoir aux gens », a-t-elle déclaré. « Les gens commencent leur journée avec nous. Si le régime change et que les gens ne voient pas leur point d’ancrage, leur cœur est brisé. Ils se demandent : « Qu’est-ce qui lui est arrivé ?

« Dans ces conditions, je voudrais leur dire de toujours sourire, car un sourire peut élever une nation pendant une journée. »