Comment l’analyste juridique Midwin Charles est-il mort?

Midwin Charles, le célèbre avocat et analyste juridique souvent vu dans les meilleurs médias CNN, MSNBC et bien d’autres, est décédé subitement le 6 avril 2021. Elle n’avait que 47 ans.

Compte tenu de son âge relativement jeune, de sa santé apparemment robuste et du manque de détails révélés par sa famille dans l’annonce publique de sa mort, il est difficile pour quiconque apprenant la tragique nouvelle de son décès de ne pas se demander naturellement ce qui s’est passé.

Comment Midwin Charles est-il mort?

La déclaration publiée par sa famille par le biais de publications sur les comptes Twitter et Instagram de Charles le soir du 6 avril se lit simplement:

«C’est avec un cœur profondément lourd et la plus profonde tristesse que nous annonçons le décès prématuré de notre bien-aimé Midwin Charles. Elle était connue de beaucoup comme commentatrice juridique à la télévision, mais pour nous, elle était une fille, une sœur, une tante, une nièce et cousine, nos vies sont changées à jamais et elle nous manquera toute une vie.

« La famille vous remercie d’avance pour votre amour et vos prières. Veuillez laisser le temps à la famille de pleurer. »

Aucune information concernant sa cause de décès n’a été mentionnée et n’a été partagée avec aucun média à ce jour.

N’ayant rien d’autre à faire que les miettes de pain que Charles elle-même a pu partager sans le vouloir Dans les jours et les semaines qui ont précédé son décès, les gens qui suivent ses comptes sur les réseaux sociaux ont commencé à spéculer sur la possibilité que le vaccin Covid-19 de Pfizer ait pu jouer un rôle en elle. mort.

Le matin du 1er mars 2021, Charles, un fervent utilisateur de Twitter, a annoncé qu’elle venait de recevoir sa première dose de vaccin.

«Je viens de me faire vacciner (qualifié à cause de mon asthme) dans un centre FEMA», a-t-elle écrit. « Tout le monde sur le site est en uniforme. C’est bon de voir nos hommes et nos femmes de service! Le processus a été organisé, efficace, et tout le monde est gentil et de bonne humeur. Faisons ça! »

Plus tard dans l’après-midi, elle a partagé qu’elle ressentait un peu de douleur au site de l’injection, une réponse assez typique à toute vaccination.

Et deux jours plus tard, elle a signalé que la douleur avait disparu.

En cours de route, elle a également partagé qu’elle avait également éprouvé une légère fatigue.

Et quand quelqu’un lui a demandé dans ses commentaires sur Instagram si elle avait ressenti des effets secondaires, elle a répondu: « Un petit essoufflement, mais c’est passé. »

Photo: Twitter

Au cours des semaines suivantes, Charles a poursuivi sa routine habituelle sur les réseaux sociaux, publiant sur chaque plateforme presque quotidiennement, et souvent plusieurs fois par jour.

Ses flux Instagram et Twitter offrent un mélange de commentaires politiques, juridiques et de justice sociale, de plaidoyer pour la vaccination, de photos glamour et de démonstrations joyeuses de force et de santé personnelles.

Mais le vendredi 19 mars, ses publications sur Instagram se sont brusquement interrompues avec l’annonce qu’elle n’organiserait pas son happy hour hebdomadaire sur Instagram en direct.

« Salut les gars! » Charles a posté: « Malheureusement, l’happy hour ce soir est annulée. Je ne me sens pas bien. Rendez-vous vendredi prochain. »

Elle a continué à publier sur Twitter au cours des jours suivants, mais ses tweets se terminent à la suite de sa part d’un article sur les fusillades dans le Colorado envoyé depuis son iPhone le matin du 24 mars.

Le seul message à suivre sur l’un ou l’autre de ses comptes était la déclaration annonçant la nouvelle de sa mort près de deux semaines plus tard.

Les sections de commentaires sur ce message, ainsi que sur les messages qu’elle a partagés concernant son statut vaccinal sont maintenant remplies de débats sur le rôle que le vaccin de Pfizer a pu jouer ou non dans son décès inattendu.

Photo: Instagram

Alors que certains points de vente peignent déjà toute mention d’un lien potentiel entre la mort de Charles et la «théorie du complot anti-vax», la vérité est que nous n’avons encore que des preuves circonstancielles pointant dans les deux sens,

Charles n’avait rien publié indiquant qu’elle avait reçu sa deuxième dose de vaccin, qu’elle aurait dû attendre le ou vers le 22 mars, ce qui aurait été les 21 jours recommandés après avoir reçu le premier vaccin.

Et bien qu’il y ait peu de données disponibles concernant les décès liés au vaccin Covid-19, une mise à jour du CDC intitulée « Premier mois de surveillance de la sécurité des vaccins COVID-19 – États-Unis, 14 décembre 2020 – 13 janvier 2021 » indique que les quelques décès rapportés parmi les participants à l’étude «survenus de 0 à 20 jours après la vaccination (médiane = 2 jours)», ce qui placerait la date à laquelle Charles a déclaré qu’elle se sentait mal dans le domaine d’une corrélation au moins quelque peu plausible.

Il est également vrai que la corrélation n’équivaut pas à la causalité, donc personne ne devrait sauter aux conclusions concernant l’un des éléments ci-dessus.

Rumeurs d’accident de voiture

En plus du débat sur le rôle possible de sa récente vaccination, la nouvelle s’est répandue que Charles était plutôt impliqué dans un accident de voiture mortel.

Une utilisatrice d’Instagram sans nom ni photo de profil et seulement quatre abonnés ont entamé quelques débats dans les commentaires, affirmant « qu’elle était dans un accident de voiture, son cousin a rapporté ce qui s’était passé ».

Photo: Instagram

Cependant, un tweet posté par son ami, écrivain, avocat et animateur de radio Dean Obeidallah, semble contredire ce récit.

«Le cœur brisé, mon ami Midwin Charles est décédé», a-t-il écrit. «Je lui ai littéralement envoyé un e-mail il y a 2 jours pour lui souhaiter un prompt rétablissement, lui disant que« je m’ennuie de discuter avec toi »dans mon émission. Elle a répondu mais n’a jamais partagé à quel point la maladie était grave. Je me souviendrai toujours d’elle comme d’une personne gentille et belle. «

Pour le moment, la seule chose que chacun de nous puisse savoir avec certitude est que Midwin Charles est parti trop tôt et que sa famille devrait avoir la paix et le temps nécessaires pour pleurer.

