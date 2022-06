Comment l’amour, la mort et les robots ont-ils commencé ? C’est ce que disent ses créateurs

Actuellement, la populaire série d’anthologies d’animation »L’amour, la mort et les robots » a trois saisons fortes, apportant de grands épisodes pleins de différents types d’animation et innovant à mesure que de nouveaux chapitres sont publiés. A l’occasion d’une projection spéciale des meilleurs moments de la série, le réalisateur Jennifer Yuh Nelson et producteurs exécutifs David Fincher Oui Tim Millerils ont rappelé comment cette série animée unique a commencé, Fincher revenant aux inspirations de son enfance.

« J’étais un gamin dans les années 1970 », a expliqué David Fincher, « j’étais donc constamment inondé de petits courts métrages d’animation. Ils ont été vus à l’Office national du film, sur KQED, au festival Spike and Mike’s Animation. J’étais toujours impatient aller à Revival House pour voir le court ‘Monty Python et le Saint Graal’ pour la trente-sixième fois ».

« La plupart du temps, il s’agissait d’espaces pour des personnes qui n’avaient pas l’occasion de faire beaucoup de choses différentes », a poursuivi Fincher. » Vous pouviez voir des trucs d’argile. Nous avons commencé à parler il y a 20 ans de l’idée d’avoir un projet où les gens viendraient jouer et présenteraient leurs idées. » À partir de là, Fincher, Miller et le reste de l’équipe se sont mis au travail pour développer la série, qui a finalement été acquise. par Netflix.

Vous pourriez également être intéressé par : Love, Death & Robots : Volume 3, bande-annonce et liste des nouveaux chapitres

Maintenant, » Love, Death and Robots » a eu son noyau central dans la nature anthologique, offrant de multiples histoires. Lors de la planification, Fincher a couvert sa salle de conférence d’œuvres d’art pour 28 courts métrages distincts. Tim Miller a déclaré que les téléspectateurs en voyaient maintenant certains prendre vie dans la série, comme les épisodes « Snow in the Desert » et « Bad Trip ».

« Le vrai cadeau est que ces auteurs écrivent de si belles histoires, et ils les donnent au public, et le développement est douloureux », a expliqué Miller. « Normalement, vous partez de zéro, mais quand vous prenez une bonne histoire, vous savez que Cela fonctionne. Vous pouvez déjà voir la promesse de ce que cela va être, et tout le monde peut le voir aussi, alors vous n’avez qu’à le tenir.

Dans »Love Death and Robots » un grand nombre d’histoires sont présentées, qui, lorsqu’elles sont choisies pour faire partie de la série, une multitude de réalisateurs sont invités à voir les idées possibles sur la façon de l’adapter et quel style d’animation serait utilisera.

Cela pourrait aussi vous intéresser : Avatar Studios prépare un nouveau film d’animation du Prince Zuko

Miller a noté que cela souligne également comment une histoire qui peut ne pas résonner avec une création peut résonner avec une autre. Esta es probablemente una de las muchas razones por las que »Love, Death and Robots » es una serie tan única, ya que reúne diferentes historias y voces para crear una amplia gama de episodios, que en un principio quizá no podrían sonar como une bonne idée.

« Je pense que cela fait partie de ce qui rend ce spectacle unique, parce que nous n’imposons pas un look, un style, un ton quelconque ou quelque chose comme ça », a déclaré Jennifer Yuh Nelson. « Nous essayons de nous appuyer sur tout ce que font les studios et les réalisateurs. C’est donc un niveau de liberté qu’ils ne sont pas autorisés à faire s’ils essaient de réaliser un film de 160 millions de dollars. Vous devez suivre beaucoup plus de lignes, et c’est tout le contraire. »

» Love, Death and Robots » est entièrement disponible via le service de streaming Netflix.