Comment la vie de Yalitza Aparicio a changé depuis Rome

Yalitza Aparicio a été la révélation de 2018. La jeune actrice mexicaine a fourni une interprétation unique et profonde dans le film de Netflix qui a dirigé Alfonso Cuaron, Rome. Cependant, l’histoire de la jeune femme qui, à l’époque, avait 24 ans n’est celle d’aucun autre artiste. Yalitza avait une vie complètement différente avant que la cinéaste mexicaine n’entre dans sa vie.

La jeune femme d’origine mixtèque était enseignante et vivait dans la ville de Tlaxiaco, à Oaxaca, lorsqu’elle a décidé de se rendre à un casting, car elle avait toujours été attirée par le cinéma. C’est ainsi qu’elle est devenue Cléo et a commencé un chemin impressionnant vers la gloire: elle a reçu une nomination pour oscar Quoi « Meilleure actrice » et est devenue la première femme d’origine indigène et la deuxième mexicaine à recevoir cette distinction, après Salma Hayek.

Mais pas seulement ça. De plus, elle a été nommée l’une des 100 femmes les plus influentes de 2019 par BBC.

Yalitza Aparicio: sa vie après Rome et ses nouveaux projets

Yalitza Aparicio est Ambassadrice de bonne volonté de l’UNESCO (Photo: Getty Images)



Après le succès retentissant de Rome, Aparicio a été nommé Ambassadeur de bonne volonté dans la UNESCO et commencer à mener leur activisme dans différentes causes sociales. Aussi, en mars de l’année dernière, il a fait ses débuts en tant que chroniqueur dans le prestigieux journal américain Le New York Times, où elle a écrit sur le racisme, les questions de genre et a réfléchi sur la façon dont l’art peut aider à créer un monde plus juste et plus égalitaire.

D’autre part, Yalitza Aparicio a également été le visage de la marque française Dior. À ce moment-là, sur son compte Instagram, la jeune femme a laissé un message passionnant et expliqué pourquoi il était si important pour elle de jouer dans cette campagne.

« L’idée est de transmettre au reste des communautés ce message qui nous n’avons pas à nier nos originesNous n’avons pas à nier qui nous sommes pour être acceptés dans la société car simplement la société doit aussi s’adapter à la diversité que nous avons », avait-il exprimé.

Compte tenu de sa carrière artistique, on sait que Yalitza jouera dans un nouveau film appeler Présences et ce sera très différent de Rome. C’est un film d’horreur réalisé par Luis Mandoki et ce sera la deuxième cassette à laquelle l’interprète participera.

On ne sait pas encore quand aura lieu la première, mais son synopsis a été publié et cela semble très intéressant. Tourné à Tlalpujahua, il raconte l’histoire d’un homme qui commence à vivre une série d’événements paranormaux après la mort de sa femme.

En revanche, ces derniers mois, Aparicio a de nouveau collaboré avec Netflix pour la série documentaire Paix Paix maintenant maintenant.