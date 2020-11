Comment la star bizarre Kathryn Newton a échangé entre l’adolescent Dork et le boucher Blissfield

Le cinéaste Christopher Landon, qui est à l’origine de ces films d’horreur tels que Activité paranormale et Joyeux jour de la mort, est de retour avec sa nouvelle comédie d’horreur Bizarre. Le film présente Vince Vaughn en tant que tueur en série et Kathryn Newton en tant qu’élève du secondaire Millie. Dans une interview, Newton a expliqué comment elle avait réussi à passer de manière convaincante de jouer une lycéenne idiote à un tueur en série plus âgé de plusieurs décennies après qu’elle et les personnages de Vaughn aient changé de corps.

«Nous avons parlé du centre de gravité de chaque personnage, de sa posture et de sa physionomie, car ils sont si différents. Millie, elle me ressemble plus. J’étais totalement comme Millie – un con au lycée qui ne cadrait pas, et j’ai apprécié qu’elle voulait simplement disparaître. C’est parfois plus facile que de dire aux gens qui vous êtes ou d’essayer de montrer qui vous êtes. Le boucher était tellement ancré, sombre et mystérieux, et il sortait de sa poitrine. Il était beaucoup plus fort et plus confiant que Millie. Donc la façon dont il marche est juste différente, et l’inclinaison de la tête vient avec le territoire d’un film d’horreur. «

Kathryn Newton n’est pas étranger au genre de l’horreur. Elle avait précédemment fait équipe avec Landon pour 2012 Activité paranormale 4 dans le rôle principal. Selon l’actrice, son expérience passée avec Landon l’a aidée à trouver la bonne approche pour jouer Bizarrele tueur en série de Blissfield, connu sous le nom de Blissfield Butcher.

«J’ai beaucoup appris sur Paranormal Activity avec Chris Landon; il a écrit Paranormal Activity. J’ai beaucoup appris sur la façon de raconter une histoire juste avec vos yeux, car dans l’horreur, vous n’avez pas à faire grand-chose. Le public sait où vous êtes Ils savent que vous êtes sur le point de mourir ou ils savent que vous allez tuer quelqu’un, donc tout est très subtil. Et le boucher s’est comporté d’une manière beaucoup plus spécifique et mystérieuse. Vous ne saviez pas vraiment ce qu’il allait le faire, il fallait donc que tout reste très simple. «

Les premières critiques de Bizarre ont été positifs, les critiques félicitant Vaughn et Newton pour avoir aidé à vendre l’idée d’un échange de corps avec leur jeu d’acteur dans le film. Dans une interview précédente, Vaughn avait expliqué que Bizarre a réussi à convaincre le public de la vanité centrale du film en raison des moments plus petits et émotionnels que les deux personnages principaux ont.

« Ce que j’ai le plus aimé, c’est qu’il y a une crédibilité émotionnelle [the movie]… Je pense qu’une partie de ce qui nous aide à acheter l’échange de corps – et évidemment la performance de Kathryn énormément ainsi que Millie – est que je pense que nous achetons émotionnellement ces sentiments et ces connexions. Et cela fait partie du tour de magie d’acheter la situation. C’est la capacité pour nous tous, comme je l’ai dit, de nous connecter à ces moments très vulnérables. «

Avec Vince Vaughn, Kathryn Newton, Celeste O’Connor, Misha Osherovich, Katie Finneran, Uriah Shelton, Dana Drori et Alan Ruck, Bizarre ouvre le vendredi 13 novembre dans les cinémas du pays. Cette nouvelle vient du Hollywood Reporter.

