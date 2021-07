Comment la santé mentale de Britney Spears a été militarisée contre elle et pourquoi nous devons arrêter de traiter les femmes de « folles »

« Leur objectif était de me faire me sentir folle, et je ne le suis pas », a déclaré Britney Spears à un juge californien alors qu’elle suppliait de retirer son père de sa tutelle.

« Et ce n’est pas bien », a-t-elle ajouté, déclarant qu’elle souhaitait que Jamie Spears fasse l’objet d’une enquête pour « abus de conservation » et arguant que son père avait ruiné sa vie tout en contrôlant sa vie et ses biens.

La tutelle de Spears et son combat acharné pour y mettre fin sont une conséquence durable des stigmates cruels de la santé mentale dans lesquels nous avons tous joué un rôle collectif.

Ses mots sonnent vrai dans l’esprit de toutes les femmes qui ont été qualifiées de « folles » et démontrent la manière injuste dont la maladie mentale est utilisée comme arme contre les femmes afin de les maintenir dans des positions subordonnées.

Qualifier Britney Spears de « folle » est devenue une condamnation à perpétuité.

Les représentations médiatiques de Spears aujourd’hui sont empreintes d’empathie et de compassion grâce au mouvement #FreeBritney, mais il est peut-être trop peu trop tard pour une star qui a payé un lourd tribut pour quelques mauvaises décisions prises lors d’une crise de santé mentale très médiatisée.

En 2007, alors que sa crise montait en flèche, la couverture des tabloïds de la vie de Spears utilisait des termes tels que «Shear Madness», les journalistes la surnommaient «Unfitney» et chacun de ses mouvements était traqué et documenté dans des titres comme «Britney’s 60 Crazy Hours».

En 2008, la famille de Spears a obtenu une tutelle sur ses soins personnels et sa succession, quelques semaines seulement après que des paparazzis eurent photographié la chanteuse en train de sortir de son manoir de Los Angeles sur une civière.

Selon les rapports, il n’a fallu que dix minutes à un tribunal pour décider que Spears avait besoin d’une tutelle involontaire.

Les lois qui exigent que les conservateurs reçoivent un préavis de 5 jours avant l’entrée en vigueur d’une tutelle ont été contournées en raison du danger perçu, et Spears, qui était détenu sous un 5150 involontaire dans un établissement médical, n’a pas eu la possibilité de s’opposer à la tutelle jusqu’à ce qu’elle était trop tard.

Indépendamment de la nécessité ou non de la tutelle en 2008, la décision rapide de déclarer Spears inapte n’aurait pas dû définir 13 ans de la vie et de la carrière du chanteur.

La tutelle de Britney Spears expose les stigmates de notre système de santé mentale.

Une fois que quelques personnes puissantes vous déclarent « fou » ou inapte, c’est ce que vous devenez. La conformité fait de vous un participant passif et volontaire, et l’objection vous rend instable et peu disposé à coopérer.

Les stigmates qui suivent la maladie mentale créent un piège pour des personnes comme Spears.

Sa tutelle semble être criblée de «stigmatisation de la bienveillance», qui suppose qu’il est dans l’intérêt supérieur d’une personne atteinte de maladie mentale d’être soignée et de voir son autonomie prise.

Un manque de compréhension de la façon dont les problèmes de santé mentale vont et viennent signifie que les décisions juridiques prises en fonction de l’état mental d’une personne peuvent avoir « des conséquences pires que les conditions elles-mêmes ».

Ces stigmates ont créé tout un système de santé mentale brisé qui repose sur la force.

Une étude de 2019 de l’UCLA a révélé qu’au cours de la dernière décennie, les engagements psychiatriques involontaires au cours de la dernière décennie ont dépassé la croissance démographique de trois à un.

En dernier recours, l’intervention traumatique stigmatise la maladie mentale comme quelque chose qui nécessite une action extrême contre la volonté d’une personne.

Ce genre de réaction extrême à la maladie mentale peut avoir des conséquences désastreuses sur la vie de ceux qui souffrent.

Les permis de conduire peuvent être révoqués, le droit de vote peut être refusé, les parents d’enfants atteints de maladies mentales peuvent même être contraints de renoncer à la garde afin de demander des soins.

Dans le cas de Spears, elle n’a pas été autorisée à prendre des décisions concernant ses propres soins médicaux, sa santé reproductive, etc.

Les stigmates liés à la santé mentale sont souvent sexistes.

Les hommes et les femmes souffrent de problèmes de santé mentale et sont tous deux soumis à des stigmates nocifs.

Cependant, le traitement de Spears dans les médias et sous la tutelle est empreint de sexisme, et une grande partie de sa vie a été définie par la manière unique dont les femmes vivent les stigmates liés à la santé mentale.

Bon nombre des adjectifs désobligeants utilisés pour décrire les maladies mentales sont presque exclusivement réservés aux femmes – folles, hystériques, émotives.

L’hystérie — dérivé du grec pour « utérus » — était autrefois un diagnostic officiel pour les femmes qui étaient perçues comme trop émotives (lire : difficile à contrôler).

Les stigmates liés à la santé mentale ont longtemps été utilisés pour exercer une domination sur des femmes jugées incapables de prendre leurs propres décisions.

Keya Murthy, coach de vie et experte en programmation neurolinguistique basée en Californie, affirme que les femmes et les hommes vivent différemment les stigmates liés à la santé mentale.

« Échapper à la stigmatisation d’être « folle » pour les femmes est plus difficile que pour les hommes. Les femmes sont encore marginalisées. Si un homme avait dû vivre la vie de Britney, la société l’aurait géré différemment », nous dit-elle, expliquant que les hommes ont tendance à recueillir plus de soutien et sont plus crus que les femmes.

« Certains pourraient soupirer et dire ‘c’est un homme et il a eu du mal à grandir’ ou ‘les médias devraient le licencier’ ou ‘il mérite une pause’, mais les femmes ne bénéficient pas d’un traitement privilégié ou ne laissent aucun relâchement en matière de maternité ou le mariage comme la société le donne encore aux hommes.

Alice Kelly est une écrivaine vivant à Brooklyn, New York. Attrapez-la en train de couvrir tout ce qui concerne la justice sociale, les actualités et le divertissement. Suivre son Twitter pour plus.