Comment la retraite de Jim Carrey affecte-t-elle son personnage de Dr Robotnik dans Sonic ?

Une nouvelle qui a pris tout le monde par surprise a été l’annonce soudaine que Jim Carrey se retirait du cinéma. Compte tenu de cela, de nombreux fans doutaient que Carrey poursuive son rôle de docteur Robotnik dans les films Sonic, car il est l’un des principaux rivaux du hérisson bleu.

Les producteurs du prochain »Sonic the Hedgehog 2 », Neal H. Mortiz et Toby AshcherIls ont déclaré que si Carrey devait prendre sa retraite, ils n’essaieraient pas de le remplacer en tant que Robotnik, mais ils croient toujours que l’acteur n’en aurait peut-être pas fini avec son rôle méchant dans « Sonic the Hedgehog ».

« Jim Carrey sera toujours un membre de la famille Sonic et il aura toujours une place dans ces films et émissions de télévision chaque fois qu’il voudra être là », a déclaré Ascher. « Nous aimons Jim et il est si spécial, et ce qu’il fait avec Robotnik est tellement incroyable, nous l’aimerons chaque fois qu’il voudra être là avec nous. »

Mortiz a également partagé ses sentiments pour la performance de Carrey dans Sonic, en disant: « J’ai le sentiment qu’il aime tellement Robotnik que je ne pense pas qu’il puisse abandonner ce rôle. »

De nombreux fans de l’action en direct Sonic the Hedgehog pensent que la performance de Carrey en tant que méchant Dr. Robotnik est l’un des éléments les plus forts du film. La caractérisation folle et énergique de Carrey s’est étroitement liée à l’attitude caricaturale de l’ennemi juré de Sonic, ce qui a donné un personnage que les critiques trouvent toujours divertissant.

Le directeur Jeff Fowler a noté que l’acteur légendaire convenait parfaitement à Robotnik, se connectant instantanément avec le personnage. « J’avais l’impression qu’il réagissait vraiment au personnage de la manière la plus étonnante et qu’il avait beaucoup d’idées sur la façon de le développer. »

Carrey apparaîtra bien sûr dans » Sonic 2 », où le méchant scientifique cherche le pouvoir d’un artefact connu sous le nom de Chaos Emerald. Au-delà de son armée traditionnelle de robots mortels, le méchant demandera l’aide de Knuckles l’échidné, qui opposera la vitesse de Sonic à sa force brutale.

Bien que l’avenir de Robotnik dans la franchise soit encore inconnu, il semble que Knuckles ait un long avenir dans les adaptations Sonic de Paramount, car le studio a récemment annoncé des plans pour un univers cinématographique complet mettant en vedette la mascotte Robotnik. SEGA.

L’échidné grincheux jouera également dans une future série dérivée, où nous verrons Knuckles dans de nouvelles aventures pleines d’action dans le style des films Sonic en direct.

N’oubliez pas de ne pas manquer la première de » Sonic the Hedgehog 2 » le 8 avril, où nous reverrons l’incroyable performance de Jim Carrey en tant que terrible ennemi de Sonic avec des lunettes et une grosse moustache.