Comme chaque dimanche, les fans de Luis Miguel préparez-vous à regarder un nouvel épisode de la saison 2 sur le service de streaming Netflix. « Le jour où tu m’aimes », s’appelait le chapitre de ce soir, ce qui nous a apporté des moments plus intimes dans la vie du chanteur, mais ici nous nous concentrerons sur l’une des apparitions les plus importantes: le professeur Armando Manzanero, décédé le 28 décembre 2020. Comment avez-vous mis fin à votre relation?

« Armando Manzanero, Kiko Cibrián et Juan Carlos Calderón se disputent pendant la production de Segundo Romance et se battent pour parvenir à un accord que Micky approuve »dit le synopsis officiel de l’épisode. Ils nous ont également emmenés Menaces de Matilde d’emmener Sergio en Espagne, le retour d’Erika et Luismi pour tout savoir sur le concert au Pérou.

+ Comment la relation entre Luis Miguel et Armando Manzanero s’est-elle vraiment terminée?

Le sixième chapitre de la deuxième tranche commence par des discussions sur Segundo Romance, un album sorti en 1994. Les deux Kiko Quoi Pommier ont des points de vue totalement différents, de sorte que la fiction transmet aux téléspectateurs l’inconfort de Micky au milieu de cela, et cela pourrait être le début de ce qui se produirait des années plus tard entre eux.

Luis Miguel a rencontré Armando Manzanero lorsqu’il l’a invité à collaborer avec son album Romance (1991), avec l’espoir que les boléros s’avéreront être quelque chose de positif, et cela finit par être ainsi. Ils se sont remis ensemble pour Segundo Romance, Romances y Mis Romances, Y à chaque fois qu’ils ont comparu devant le public, ils ont montré une excellente relation, mais cela ne s’est vraiment pas terminé de la meilleure façon.

Armando parlé au magazine Qui et a révélé la vérité: « Il y a des gens qui ne connaissent pas la gratitude. Je ne veux pas en parler, mais je pense que c’est dommage. Il est plus facile pour un éléphant d’entrer par le chas d’une aiguille que pour Luis Miguel de faire quelque chose pour les autres ( …) mauvais pour un homme qui est grand, comme Alejandro Fernández, s’il a fait cela, que peut-on attendre de lui?.







Pendant que je pensais que Luismi était fier et ingrat, a toujours exprimé le même avis concernant son professionnalisme: « Quand il s’agit d’interpréter, il est le plus grand de tous. Certainement, il n’y en a pas d’autre. Ils sont tous excellents, mais il y en a un qui se démarque ». C’est clair que jusqu’au dernier moment, certaines attitudes les séparaient, mais personne ne doute que l’héritage des deux, et plus ensemble, durera des générations.