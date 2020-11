Comment la reine Elizabeth, le prince William et d’autres membres de la famille royale ont-ils réagi à la célèbre interview de la princesse Diana?

Le prince Charles et la princesse Diana se sont mariés en 1981 lors d’une cérémonie somptueuse qui ressemblait à quelque chose d’un livre de contes, mais leur mariage n’était pas un conte de fées. C’était une union malheureuse pour la princesse de Galles qui était truffée d’affaires et de mensonges.

Après la séparation du couple, Diana a décidé de raconter son histoire au monde entier dans une interview à la bombe qui a envoyé une onde de choc à travers la monarchie et a presque fait tomber la famille royale britannique. Voici comment la reine Elizabeth II, la princesse Margaret et même le prince William ont réagi à la BBC1 de la princesse Diana Panorama entrevue.

Interview Panorama de la princesse Diana © Pool Photograph / Corbis / Corbis via Getty Images

La princesse Margaret était furieuse et a interdit toutes les photos de Diana chez elle

La sœur de la reine, la princesse Margaret, avait une bonne relation avec Diana à un moment donné. Mais cela a changé avec le Panorama interview, car Margaret l’a jugée «trahison» et l’a qualifiée d ‘«impardonnable».

Les deux femmes avaient été voisines au palais de Kensington et Margaret a pris Diana sous son aile lorsqu’elle a rejoint la famille royale pour la première fois. La comtesse a guidé la femme de son neveu lors des engagements royaux et lui a fait savoir à qui parler et à qui serrer la main. Mais lorsque Diana a décidé de faire l’interview dans laquelle elle parlait de ses problèmes conjugaux et de l’infidélité du prince Charles, la comtesse de Snowdon était furieuse.

«Sa voisine d’à côté, la princesse Margaret, qui avait été très favorable pendant la séparation, elle a interdit toute photo de Diana dans les magazines, elle n’aurait rien à voir avec elle», a révélé le biographe de Diana, Andrew Morton.

Craig Brown, qui a écrit le livre Madame Darling Ninety-Nine Glimpses of Princess Margaret, a convenu qu’après la diffusion de l’interview, la comtesse ne voulait aucune image de la princesse du peuple près d’elle.

«Elle n’aurait même pas de magazines avec le visage de Diana sur la couverture à proximité. Elle les retournait », a-t-il dit.

Princesse Margaret et Princesse Diana | Archives / Getty Images

Le prince William était également en colère contre sa mère pour avoir fait l’interview

Mais ce n’était pas seulement la princesse Margaret qui était en colère contre cette interview. Le propre fils de la princesse Diana, le prince William, l’avait également vu et n’était pas du tout heureux que sa mère soit devenue publique comme ça.

Dans le documentaire Amazon Prime William et Harry: frères d’armes,

La correspondante royale Katie Nicholl a affirmé que William était très en colère contre sa mère après la diffusion de l’interview. « William a été exposé à tout depuis l’interview et a appelé sa mère avec fureur et rage », a déclaré Nicholl.

Nicholl a révélé que William avait regardé l’interview dans le bureau d’un enseignant à Eton où il était en pension et était incrédule de ce qu’il entendait dire sa mère.

«Il ne pouvait tout simplement pas croire que sa mère avait invité les caméras de télévision dans la maison dans laquelle il avait grandi et qu’il aimait, pour trahir son père et leur famille d’une manière aussi publique», a écrit Nicholl.

À l’occasion du 20e anniversaire de la mort de la princesse Diana, William a déclaré qu’il avait enfin compris pourquoi sa mère avait choisi de faire l’interview.

« Je peux comprendre – ayant parfois été dans ces situations, vous vous sentez incroyablement désespéré et il est très injuste que des choses soient dites fausses », a expliqué le futur roi (par Express). «La chose la plus simple à faire est simplement de dire ou de s’adresser aux médias vous-même. Ouvrez cette porte. [But] une fois que vous l’avez ouvert, vous ne pourrez plus jamais le refermer. »

Princesse Diana et Prince William | Rota / Piscine / Getty Images

La reine Elizabeth était furieuse et a ordonné à Charles et Diana de divorcer

La boue publique et les gros titres négatifs de l’interview de Diana ont été la goutte d’eau pour la reine Elizabeth. Elle était extrêmement contrariée non seulement par le fait que la princesse de Galles a diffusé le linge sale du prince Charles, mais a réduit toute la famille royale à un feuilleton. Alors elle a décidé que ça suffisait.

Moins d’un mois après la diffusion de cette interview, le monarque a envoyé une lettre à Charles et à Diana leur ordonnant de divorcer. Cela a fait et il a été finalisé en août 1996, un an avant la mort prématurée de la princesse.

