Comment « La promesse » et « 4 étoiles » sont liées, la série RTVE

RTVE essaie de changer le fonctionnement de la télévision espagnole. Même si nous savions que « 4 étoiles » et « La promesse » Ils avaient beaucoup de choses en commun, on n’aurait jamais imaginé qu’ils séries diffusées par La 1 ils seraient connectés.

Le 23 avril 2023, le nouveau programme télévisé RTVE a été créé, créé par Daniel Écija.

En parallèle, la première saison de « The Promise » continue d’être diffusée, qui devrait se terminer en juin de la même année.

Les deux séries sont des mélodrames quotidiens, mais ils se déroulent à des moments différents, et pour être honnête, « 4 Stars » a un peu plus un élément rom-com.

Cependant, la nouvelle série a surpris les téléspectateurs espagnols en montrant un lien avec sa production sœur.

QUELLE ÉTAIT LA SCÈNE QUI A LIÉ « LA PROMESA » AVEC « 4 ESTRELLAS » ?

Le mercredi 26 avril 2023, il y avait une scène de « 4 étoiles » qui reliait l’autre production de la RTVE, « La promesse ».

À la fin de l’épisode de ce jour-là, une séquence a été montrée où Menchu ​​regardait une série à la télévision, bien qu’il soit au travail. Ce n’était rien de plus et rien de moins que « The Promise ».

Silvia l’a surprise en train de regarder l’émission, alors qu’elle était à moitié endormie sur le canapé. Immédiatement, le personnage de Carolina Rubio a pris la télécommande et éteint l’écran au moment où Leonor (Alicia Bercán) et Mauro (Antonio Velázquez) ont été montrés en train de parler dans la fiction dans la fiction.

Scène dans « 4 étoiles » dans laquelle Menchu ​​regarde « La promesse » à la télévision (Photo : RTVE)

De plus, Rita s’est réveillée et a réussi à réaliser ce qui s’était passé, alors elle a réprimandé Menchu ​​​​pour avoir été distrait pendant son travail.

Bien sûr, il serait étrange que « The Promise » et « 4 Stars » se déroulent dans le même univers télévisuel, puisqu’ils se déroulent sur des chronologies très distinctes. À moins que l’un des personnages les plus âgés ne soit le petit-fils de certaines des figures créées par Josep Cister Rubio.

Pour cette raison, il nous semble une meilleure alternative que la scène de « La promesse » soit une sorte d’œuf de Pâques, ainsi que celles qui apparaissent habituellement dans l’univers cinématographique Marvel (MCU) ou dans les films Disney.