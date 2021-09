Comment la première scène de Secrets of a Marriage a été créée

Secrets d’un mariage n’a créé que deux de ses épisodes en HBO Max. Mais même s’il ne s’agit que d’une petite partie de son résultat final, il s’est déjà imposé comme l’une des grandes premières de l’année en matière de séries. Jessica Chastain et Oscar Isaac ils se sont réunis pour réaliser cette fiction qui présente les situations bien réelles d’un mariage confronté à la tension et à la coexistence. Et l’une des questions les plus surprenantes était son séquence initiale.

Si vous avez vu le premier des chapitres sortis jusqu’à présent sur la plateforme de streaming, le début de la production a sûrement attiré votre attention. Créé par Hagaï Lévi et basé sur la série suédoise classique de Ingmar bergman, Scènes d’un mariage -comme il est à l’origine intitulé- a une scène très particulière. Est-ce que ses scénaristes ont décidé de montrer le derrière la scène avant que le réalisateur ne commence l’enregistrement.

Ainsi, Jessica Chastain et le route Que fait-il de l’un des vestiaires au scénographie assemblé de la maison. Avec un bon rythme, elle déambule entre des câbles et des assistants couverts de masques qui lui prononcent quelques mots avant de commencer à tourner, lui offrent de l’eau et finissent de la préparer en termes de costumes et de maquillage. Vous pouvez même entendre le cri de « action« Par Hagai Levi. Et là oui, tout cela disparaît et les spectateurs sont pleinement impliqués dans l’histoire.

Pour les protagonistes de Secrets d’un mariage, cette scène était très intime et émouvante. En fait, l’actrice principale a avoué dans une interview que pleuré pendant quatre mois que les enregistrements ont été prolongés. La concentration dont ils ont besoin pour entrer dans leurs personnages est telle qu’ils ont décidé de l’enregistrer dans cette scène qui montre à quel point Chastain est affecté.

+ Jessica Chastain n’allait pas être la protagoniste de Secrets of a Marriage

Bien que ce soit la première fois qu’ils travaillent ensemble, Oscar Isaac et Jessica Chastain sont amis depuis de nombreuses années. Début 2020, lorsque l’acteur a rejoint le projet, il a estimé que sa partenaire serait idéale pour le rôle. Et bien qu’après une rencontre avec Levi il l’ait appelée pour lui parler de la mini-série, elle n’était pas disponible. En ce sens, les producteurs ont fini par sélectionner Michelle Williams. Mais la pandémie a changé les horaires et juste au moment où le tournage était sur le point de commencer, Williams ne pouvait plus faire partie et Chastain le pouvait. « C’était le miracle le plus étonnant», a assuré le réalisateur.