Comment la police de Springfield a-t-elle confondu les cendres d’un enfant de 2 ans pour la drogue? Vidéo de Body Cam Footage

Une fouille de voiture a pris une tournure dévastatrice lorsque la police aurait confondu les restes incinérés de la fille assassinée d’un homme avec de la drogue.

Maintenant, il a intenté une action en justice contre la ville de Springfield, Illinois et six policiers.

Le 6 avril 2020, Dartavius ​​Barnes a été arrêté par la police pour avoir prétendument excès de vitesse et ne pas s’être arrêté à un panneau d’arrêt. Barnes a consenti à une fouille de sa voiture et a obtenu de bons résultats lors de son test sur le terrain, mais il a toujours été menotté et placé à l’arrière de la voiture de police pendant que les agents fouillaient son véhicule.

« Vous n’êtes pas arrêté, mec. Vous êtes juste détenu, on peut entendre un officier le dire à Barnes dans la première des deux vidéos de séquences de caméras corporelles recueillies lors de l’arrêt de la circulation.

Comment la police aurait-elle pu confondre les cendres de la fille de Dartavius ​​Barnes avec de la drogue?

Au cours de la fouille, la police a remarqué des impacts de balles dans la voiture, ce qui les a amenés à croire qu’il avait peut-être été impliqué dans une fusillade qui avait été signalée à proximité.

La police a demandé à Barned s’ils pouvaient traiter sa voiture, en disant: « Est-ce que vous vous souciez si nous traitons cette voiture parce que vous avez un trou de balle dessus? »

Après avoir demandé ce que cela signifiait et qu’on lui a dit «comme, nous allons prendre des photos et voir si nous pouvons trouver un projectile de balle dessus», Barnes a consenti et ses menottes ont été enlevées, bien qu’on lui ait demandé de rester dans la voiture de patrouille.

Un autre officier s’est alors approché de celui qui avait parlé avec Barnes tenant une petite fiole, en disant « J’ai trouvé ça dans la console centrale … Tout est plein. »

La police avait déjà trouvé de la marijuana, qui est légale pour un usage récréatif dans l’Illinois dans des conditions spécifiques, et supposait que le contenu des flacons devait également être une forme de substance illégale.

«Au début, je pensais que c’était de l’héroïne», a poursuivi l’officier, «puis j’ai vérifié la présence de cocaïne, mais il semble que ce soit probablement une pilule X ou Molly.

Lorsque l’officier est retourné à la voiture de patrouille et a confronté Barnes, qui a rapidement été confus quand on lui a dit qu’ils avaient trouvé «quelque chose d’autre dans la voiture aussi» et que c’était probablement «un peu, genre, X écrasé».

«Tu es sûr que c’est X, mon frère? Demanda Barnes. « Vous avez tous fait des tests dessus? »

L’officier a répondu: « Ouais, il a été testé positif pour la méthamphétamine / MDMA. »

L’officier a alors proposé de le montrer à Barnes, mais s’est plutôt arrêté brièvement pour peser la marijuana, puis est revenu et a lu à Barnes ses droits de Miranda avant de finalement ramener le flacon pour montrer à Barnes.

Au fur et à mesure que l’objet devient clair, on peut entendre Barnes devenir visiblement bouleversé, sa voix immédiatement remplie d’émotions alors qu’il dit: « Non non non c’est ma fille! Que faites-vous tous? C’est ma fille! Elle vient de décéder l’année dernière vous me connaissez , non? C’est son frère. «

Barnes a demandé le dos de la fiole, l’attrapant avec ses mains menottées dans une tentative de le reprendre.

«S’il vous plaît, donnez-moi ma fille», plaide-t-il, «Mettez-la dans ma main. Vous êtes tous irrespectueux. Puis-je avoir ma fille s’il vous plaît?

Au lieu de remettre le flacon contenant les cendres de sa fille, l’officier ferme la porte sur Barnes et se dirige vers ses collègues officiers.

La police avait utilisé un kit de dépistage de drogues sur le terrain pour déterminer le contenu du flacon. Ces tests sont connus pour leurs faux positifs, des matériaux comprenant de la sauge, des biscuits, de la farine et du déodorant ayant été confondus avec des drogues par les forces de l’ordre.

Quand ils ont réalisé leur erreur, ils ont donné les cendres au père de Barnes, qui était arrivé pour être avec son fils et a immédiatement reconnu l’urne comme les cendres de sa petite-fille.

Barnes et son père ont été libérés et Barnes n’a pas été arrêté, bien qu’il ait été mis en demeure de comparaître devant le tribunal pour possession illégale de cannabis.

Qu’est-il arrivé à Ta’Naja Barnes, la fille de 2 ans de Dartavius ​​Barnes?

Ta’Naja est décédée en 2019 à l’âge de 2 ans après avoir été retrouvée insensible dans une couverture imbibée d’urine, ayant été affamée et négligée par sa mère, Twanka L. Davis, et le petit ami de sa mère.

Tous deux ont été accusés de son meurtre et purgent actuellement une peine de prison.

Barnes poursuit maintenant la ville de Springfield et six policiers.

Le procès indique que la police a ouvert l’urne sans son consentement et en a renversé le contenu lors d’un test de dépistage de drogues. Barnes affirme qu’en testant les cendres de sa fille à la recherche de drogue, la police a profané sa dépouille.

La police est d’accord avec l’histoire de Barnes sur ce qui s’est passé mais ne pense pas que ses droits ont été violés, un officier déclarant: «J’ai vu des articles similaires comme celui-ci auparavant utilisés pour contenir des stupéfiants.»

Comme mentionné précédemment, les agents ont trouvé de la marijuana dans la voiture pendant la fouille.

Alors que la marijuana à des fins récréatives est légale dans l’Illinois, l’État policier Barnes en avait trop et qu’elle n’était pas emballée correctement, disant: «Il doit être à l’épreuve des enfants et des odeurs», quelques instants après l’ouverture de l’urne qui contenait les restes de la fille de Barnes. .

La loi de l’État de l’Illinois permet aux résidents de posséder «jusqu’à 30 grammes, soit environ une once, de fleur de cannabis». Dans la vidéo, on peut entendre des agents dire que Barnes était en possession de deux onces de marijuana au moment où il a été arrêté.

Barnes demande des dommages-intérêts compensatoires et un procès devant jury est prévu pour août 2022.

Leeann Reed est une écrivaine qui couvre l’actualité, la culture pop, l’amour et les relations.