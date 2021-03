Comment la pandémie a transformé les réfugiés en «  cobayes  » pour la technologie de surveillance

La pandémie de coronavirus a déclenché une nouvelle ère dans la technologie de surveillance, et aucun groupe n’a sans doute ressenti cela plus vivement que les réfugiés. Même avant la pandémie, les réfugiés étaient soumis à la recherche des contacts, au suivi par drone et LIDAR, et à la reconnaissance faciale en masse. Depuis la pandémie, la situation n’a fait qu’empirer. Pour un microcosme de la gravité de la pandémie pour les réfugiés – à la fois en termes de libertés civiles et de souffrance sous le virus – ne cherchez pas plus loin que la Grèce.

Les camps de réfugiés grecs sont parmi les plus grands d’Europe, et ils sont surpeuplés, avec un accès limité à l’eau, à la nourriture et aux produits de première nécessité, et sous une surveillance constante. Les chercheurs affirment que de nombreuses techniques et technologies de surveillance – en particulier les techniques expérimentales, rudimentaires et peu coûteuses – utilisées pour héberger les réfugiés dans le monde ont souvent été testées dans ces camps en premier.

«Certaines communautés déjà marginalisées, privées de leurs droits sont utilisées comme cobayes, mais le problème est que toutes ces technologies seront déployées contre la population en général et normalisées», déclare Petra Molnar, directrice associée du Refugee Law Lab de l’Université York.

Molnar s’est rendu dans les camps de réfugiés grecs de Lesbos en 2020 dans le cadre d’un projet d’enquête avec le groupe de défense des droits numériques européens (EDRi). Elle est arrivée juste après que le camp de Moria – le plus grand d’Europe à l’époque – ait brûlé et forcé la réinstallation de milliers de réfugiés. Depuis sa visite, elle s’inquiète de la montée en puissance de la technologie autoritaire et de la manière dont elle pourrait être utilisée contre les impuissants.

Alors que la pandémie fait toujours rage et que les États sont plus désespérés que jamais pour la contenir, le moment semble opportun pour discuter des utilisations et des implications de la surveillance dans les camps de réfugiés. Molnar, qui se trouve toujours en Grèce et prévoit de continuer à visiter les camps une fois que les deuxièmes ascenseurs de verrouillage du pays seront levés, a parlé du type de technologie de surveillance qu’elle a vu déployée là-bas et de ce que l’avenir nous réserve – en particulier avec l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, Molnar. dit, ajoutant « qu’ils ont utilisé la Grèce comme un terrain d’essai pour toutes sortes de technologies de surveillance aérienne. »

Cette interview a été éditée et condensée pour plus de clarté.

Quels types de pratiques et de technologies de surveillance avez-vous observés dans les camps?

Petra Molnar: Je suis allée à Lesbos en septembre, juste après l’incendie du camp de Moria et des milliers de personnes déplacées et envoyées dans un nouveau camp. Nous assistions essentiellement à la naissance du camp de Kara Tepes, un nouveau centre de confinement, et avons parlé aux gens de la surveillance, et aussi de la façon dont cette tragédie particulière était utilisée comme une nouvelle excuse pour apporter plus de technologie, plus de surveillance. Le [Greek] le gouvernement est… fondamentalement en train de militariser Covid pour l’utiliser comme excuse pour verrouiller les camps et rendre impossible toute recherche.

Quand vous êtes à Lesbos, il est très clair que c’est un terrain d’essai, dans le sens où l’utilisation de la technologie est assez rudimentaire – nous ne parlons pas de caméras thermiques, de scans d’iris, quoi que ce soit de ce genre, mais il y a une augmentation de la appétit du gouvernement grec à explorer son utilisation, en particulier lorsqu’il essaie de contrôler de grands groupes de personnes ainsi que de grands groupes venant de la mer Égée. Beaucoup de ces technologies n’en sont qu’à leurs débuts, mais tout indique que la Grèce est le terrain d’essai de l’Europe.

Ils parlent d’apporter un contrôle biométrique aux camps, mais nous savons par exemple que les garde-côtes helléniques ont un drone qu’ils utilisent pour l’autopromotion, la propagande, et ils l’utilisent maintenant pour suivre des personnes spécifiques alors qu’elles quittent et entrent dans le camp. Je ne sais pas si l’utilisation des drones a été limitée à la poursuite des réfugiés une fois qu’ils ont quitté les camps, mais avec le verrouillage, c’était impossible à vérifier. [OneZero had access to a local source who confirmed that drones are also being used inside the camps to monitor refugees during the lockdown.]

De plus, les gens peuvent aller et venir acheter des choses dans les magasins, mais ils doivent se connecter et se déconnecter à la porte, et nous ne savons pas comment ils vont utiliser ces données et à quelles fins.

La surveillance a été utilisée sur les réfugiés bien avant la pandémie – de quelle manière les réfugiés ont-ils été traités comme des cobayes pour les politiques et les technologies que nous voyons se déployer plus largement maintenant? Et quels sont les pires exemples de technologies autoritaires déployées contre les réfugiés en Europe?

Les exemples les plus flagrants que nous ayons vus sont des projets pilotes malheureux – des détecteurs de mensonges par IA et des scores de risque qui essayaient essentiellement d’utiliser la reconnaissance faciale et le micro-ciblage des expressions faciales pour déterminer si une personne était plus susceptible que d’autres de mentir à la frontière. Heureusement, cette technologie a été démystifiée et a également suscité de nombreux débats sur les implications éthiques et sur les droits de l’homme de l’utilisation de quelque chose comme ça.

Des technologies telles que l’impression vocale ont été utilisées en Allemagne pour essayer de suivre le pays d’origine d’une personne ou son appartenance ethnique, la reconnaissance faciale a fait son chemin dans le nouveau pacte de migration, et la Grèce envisage d’automatiser le triage des réfugiés, il y a donc un appétit à au niveau de l’UE et dans le monde pour utiliser cette technologie. Je pense que 2021 sera très intéressant car davantage de ressources sont détournées vers ces types de technologies.

Nous avons vu, dès le début de la pandémie, que les données de migration utilisées pour la modélisation de la population sont devenues en quelque sorte cooptées et utilisées pour essayer de modéliser les flux de Covid. Et cela est très problématique car ils supposent que la population mobile, les personnes en déplacement et les réfugiés sont plus susceptibles d’introduire du Covid et des maladies – mais les chiffres ne le confirment pas. Nous assistons également à la collecte de grandes quantités de données pour toutes ces bases de données que l’Europe utilise ou utilisera pour une variété de contrôles aux frontières et de police en général.

Le problème est que la peur est militarisée autour de la pandémie et que des technologies telles que le suivi mobile et la collecte de données sont utilisées comme moyens de contrôler les gens. Il est également plus large, il traite d’une sorte de discours sur la migration, sur la limitation du droit des personnes à se déplacer. Notre préoccupation est que cela ouvrira la porte à un déploiement plus large et plus large de ce type de technologie contre la population en général.

Quelles sont certaines des technologies les plus invasives que vous ayez vues? Et craignez-vous que ces technologies autoritaires continuent de se développer, et pas seulement dans les camps de réfugiés?

En Grèce, les technologies les plus invasives actuellement utilisées seraient probablement des drones et des technologies de surveillance non pilotées, car c’est un moyen très simple de déshumaniser ce genre de zone où des gens traversent, en provenance de Turquie, essayant de demander l’asile. Il y a aussi l’appétit d’essayer la technologie de reconnaissance faciale.

Cela montre à quel point ces technologies peuvent être dangereuses à la fois parce qu’elles facilitent les refoulements, l’application des frontières et le rejet des gens, et cela joue vraiment dans ce genre d’idée plutôt que de réponses humaines que vous espérez voir se produire lorsque vous voyez un bateau en détresse. en Égée ou en Méditerranée, les entités se tournent désormais vers les drones et tout le type d’appareil de surveillance. Il met en évidence comment l’humanité dans ce processus a été perdue.

Et la normalisation de tout cela. Maintenant, il est si normal d’utiliser des drones – tout est question de surveiller le rivage européen, la Grèce étant un bouclier, pour normaliser l’utilisation de la technologie de surveillance invasive. Beaucoup d’entre nous s’inquiètent des discussions sur l’élargissement du champ d’action, du mandat et des pouvoirs de Frontex [the European Border and Coast Guard Agency] et son manque total de responsabilité – il est clair que des entités comme Frontex vont faire le sale boulot de l’Europe.

Il y a un cadre particulier appliqué lorsque les gouvernements et les entreprises parlent de migrants et de réfugiés, les liant souvent à Daech et utilisant des termes et des expressions imprudents pour discuter de problèmes graves. Nous craignons que ce type d’utilisation de la technologie devienne plus avancé et plus efficace.

Que se passe-t-il en ce qui concerne les applications de recherche de contacts – y a-t-il eu des cas où la technologie a été imposée aux réfugiés?

J’ai entendu parler de la possibilité que des réfugiés soient suivis via leurs téléphones, mais je n’ai pas pu confirmer. Je préfère ne pas interagir avec l’État via mon téléphone, mais c’est un privilège que j’ai, un choix que je peux faire. Si vous vivez dans un camp de réfugiés, vos options sont beaucoup plus limitées. Souvent, les gens dans les camps se sentent obligés de donner accès à leurs téléphones, de donner leurs numéros de téléphone, etc. Et puis on craint que le suivi soit effectué. Il est vraiment difficile de suivre le suivi; ce qui est fait n’est pas clair.

Outre la recherche des contacts, il y a un problème avec la connexion Wi-Fi fournie dans les camps. Il n’y a souvent qu’une seule connexion ou un endroit spécifique où le Wi-Fi fonctionne et les gens doivent être connectés à leur famille, leur conjoint, leurs amis ou accéder à des informations via leur téléphone, parfois leur seule bouée de sauvetage. C’est une situation difficile car, d’une part, les gens s’inquiètent pour la confidentialité et la surveillance, mais d’autre part, vous voulez appeler votre famille, votre conjoint, et vous ne pouvez le faire que via le Wi-Fi et les gens ressentent le besoin de le faire. être relié. Ils doivent se fier à ce qui est disponible, mais il est à craindre que, parce qu’ils sont fournis par les autorités, personne ne sait exactement ce qui est collecté et comment ils sont surveillés et surveillés.

Comment lutter contre ce fluage de la surveillance?

C’est la question difficile. Je pense que l’un des moyens de lutter contre certains de ces problèmes est la connaissance. Savoir ce qui se passe, partager les ressources entre différentes communautés, avoir une compréhension plus large de la façon dont cela se déroule et utiliser ces connaissances générées par la communauté elle-même pour faire pression pour la réglementation et la gouvernance en ce qui concerne ces utilisations particulières des technologies.

Nous appelons à un moratoire ou à l’abolition de toutes les technologies à haut risque à l’intérieur et autour de la frontière, car à l’heure actuelle, nous n’avons pas de mécanisme de gouvernance en place ni de moyen régional ou international intégré de réglementer ces utilisations de la technologie.

En attendant, nous avons dans l’UE une loi générale sur la protection des données, un outil très puissant pour protéger les données et le partage de données, mais cela ne concerne pas vraiment la surveillance, l’automatisation, l’IA, donc la loi est vraiment loin derrière.

L’un des moyens de lutter contre l’IA est de faire comprendre aux décideurs le vrai mal que ces technologies ont. Nous parlons des façons dont la discrimination et les inégalités sont renforcées par ce type de technologie, et à quel point elles sont dommageables pour les gens.

Nous essayons de mettre en évidence cette approche systémique pour la voir comme un système interconnecté dans lequel toutes ces technologies jouent un rôle dans cette manière de plus en plus draconienne de gestion des migrations.

Raphael Tsavkko Garcia est un journaliste titulaire d’un doctorat en droits de l’homme de l’Université de Deusto. Il est également titulaire d’une maîtrise en sciences de la communication et d’un baccalauréat en relations internationales. Suivez-le sur www.tsavkko.com.br.

Cet article a été initialement publié sur Medium. Réimprimé avec la permission de l’auteur.