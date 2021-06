Comment la nouvelle facture d’électricité affecte nos consoles: le coût du jeu en fonction de la consommation, du créneau horaire et de la plateforme

Avec l’arrivée du 1er juin, la nouvelle facture d’électricité 2.0 TD débarque également, un nouveau système de tarification basé sur tranches de temps cela affectera notre consommation d’électricité. Depuis son annonce, vous avez peut-être entendu parler de la façon dont nous sommes invités à utiliser des appareils électriques à certaines heures de la journée, maisComment cela nous affecte-t-il dans notre consommation de jeux vidéo?

L’idée derrière le nouveau système de tarification de l’électricité établit trois fuseaux horaires (heure de pointe, plat et vallée) qui auront prix du plus élevé au plus bas selon l’heure de la journée. Les différentes sections seront distribuées comme suit.

Le plus haut sera entre 10h et 14h et entre 18h et 22h, l’entracte sera entre 8h et 10h, 14h et 18h et entre 22h et 12h, et enfin il y aura le plus bon marché. entre 00 et 8 heures, ainsi que tout au long de la journée week-ends et jours fériés.

Comment nous avons fait le calcul de la consommation

Notre objectif est de réaliser une approximation du prix à la consommation qui disposera des principales consoles du marché en fonction de la plateforme, des plages horaires et du type de consommation: une heure par jour, quatre heures par jour, quatre heures par jour pendant un mois, et quatre heures par jour pendant un an.

Pour cela, nous avons collecté l’un des coûts les plus élevés du prix des tarifs d’électricité avec horaires – avec un prix de 0,16 euros / kWh aux heures de pointe, et les données les plus élevées sur la consommation reflétées par différentes sources dans la consommation moyenne approximative de chaque console.

Plate-forme watts ps5 50 – 220 xbox série x 45 – 220 commutateur nintendo 10 – 18 xbox série s 25 – 100 ps4 pro 75 – 160 ps4 90 – 150 xbox one s 35 – 90

Dans ce dernier cas, nous avons choisi de faire les calculs concernant le utilisation complète de chaque plateforme au lieu de rester avec une moyenne des watts reflétés dans le tableau. L’idée est de refléter le fait que ces données pourraient devenir plus élevées à l’avenir, lorsque les nouveaux jeux exigent plus de puissance que ce qui est actuellement utilisé.

Dans le cas des consoles éteintes ou en mode veille, la consommation est suffisamment faible pour ne pas offrir un échantillon remarquable. À l’arrêt complet, la moyenne serait fixée à environ 0,3 W -la bonne énergie pour recevoir le signal de la télécommande lorsque nous voulons l’allumer- et en mode veille, il resterait environ 4 W, selon les données de l’OCU, avec une dépense annuelle approximative d’environ 6 euros.

Pour le calcul des coûts en fonction des tranches horaires, les pourcentages reflétés dans les déclarations de la Commission nationale des marchés et de la concurrence ont été maintenus (CNMC) et le Ministère de la Transition Écologique et du Défi Démographique avec des prix 69% moins chers dans le cas de la section plate par rapport aux heures de pointe, et 95% moins cher dans la partie vallée par rapport aux heures de pointe.

Le coût de jouer une heure

Dans ce premier bloc, nous nous concentrons sur le coût de jouer avec différentes consoles à pleine capacité dans les différents fuseaux horaires qui sont proposés dans le nouveau tarif d’électricité.

Si vous souhaitez calculer la consommation réelle de vos appareils électroniques, vous pouvez toujours utiliser une prise avec un moniteur d’énergie. Vous pouvez les trouver individuellement à partir de 13,99 euros et en packs avec plus d’une prise intelligente à partir de 39,99 euros.





Plate-forme prix aux heures de pointe prix horaire fixe prix en heure de vallée ps5 0,0300 € 0,0093 € 0,0015 € xbox série x 0,0300 € 0,0093 € 0,0015 € commutateur nintendo 0,0029 € 0,0009 € 0,0001 € xbox série s 0,0160 € 0,0050 € 0,0008 € ps4 pro 0,0256 € 0,0079 € 0,0013 € ps4 0,0240 € 0,0074 € 0,0012 € xbox one s 0,0144 € 0,0045 € 0,0007 €

Le coût de jouer quatre heures

Le bloc suivant que nous consacrons à une consommation plus élevée que nous maintiendrons également dans les calculs suivants. Nous visons un en moyenne quatre heures par jour de jeu dans chacune des sections du nouveau tarif d’électricité.

Il convient de noter, oui, que les deux vacances comme les fins de semaine Ils appartiennent entièrement au segment des heures creuses, de sorte que la moyenne quotidienne sans compter ces écarts dans le segment des heures fixes et des heures de pointe serait environ 5,6 heures par jour pendant la semaine.





Plate-forme prix aux heures de pointe prix horaire fixe prix en heure de vallée ps5 € 0,1280 0,0093 € 0,0015 € xbox série x € 0,1280 0,0093 € 0,0015 € commutateur nintendo 0,0115 € 0,0036 € 0,0006 € xbox série s 0,0640 € 0,0198 € 0,0032 € ps4 pro 0,1024 € 0,0317 € 0,0051 € ps4 0,0960 € 0,0298 € 0,0048 € xbox one s 0,0576 € 0,0179 € 0,0029 €

Le coût mensuel de jouer quatre heures par jour

Vous trouverez ci-dessous le coût mensuel qui impliquerait de jouer en moyenne quatre heures par jour – encore une fois, environ 5,6 heures par jour pendant la semaine dans le cas des sections heures de pointe et heures fixes. Comme vous pouvez le voir, dans le pire des cas, nous parlerions d’une consommation de entre 4 et 5 euros par mois.

À ce coût, il faut ajouter la consommation d’énergie du téléviseur sur lequel la console fonctionne, qui, si elle fonctionne également à pleine capacité, peut atteindre environ 400 watts. Dans le cas d’un téléviseur OLED 4K HDR 55 pouces, il serait proche de 7 ou 8 euros par mois.





Plate-forme prix aux heures de pointe prix horaire fixe prix en heure de vallée ps5 4,28 € 1,33 € 0,21 € xbox série x 4,28 € 1,33 € 0,21 € commutateur nintendo 0,35 € 0,11 € 0,02 € xbox série s 1,95 € 0,60 € 0,10 € ps4 pro 3,12 € 0,97 € 0,16 € ps4 € 2,92 0,91 € 0,15 € xbox one s 1,75 € 0,54 € 0,09 €

Le coût annuel de jouer quatre heures par jour

Enfin, nous approchons du coût annuel de jouer quatre heures par jour. Beaucoup d’heures qui, compte tenu de la moyenne d’environ 35 heures qu’il nous en coûterait pour surmonter sa campagne, signifieraient jouer à environ 40 jeux par an des goûts de GTA V.

Dans le cas de l’ajout du coût énergétique d’un téléviseur tel que celui évoqué ci-dessus, un 55 pouces 4K HDR OLED, aux chiffres que vous trouverez ci-dessous, il faudrait ajouter près de 90 euros aux heures de pointe (28,9 euros pour le tronçon plat et 4,67 euros pour le tronçon vallée).