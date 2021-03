Comment la misophonie, le bruit des gens qui vous mordillent, impacte votre génie créatif

Vous êtes dans une salle de cinéma sombre au milieu d’un film particulièrement excitant et intéressant, mais tout ce sur quoi vous pouvez vous concentrer est la personne derrière vous, qui mâchonne bruyamment son pop-corn.

Le mâcheur de pop-corn se termine, mais maintenant, il semble que la femme à côté de vous soit la mangeuse de nachos le plus bruyant de la planète.

Vous passez le reste de votre temps jusqu’à la fin du film à vous sentir absolument enragé et incrédule à l’idée que les gens peuvent être si impolis et mal élevés. Vous auriez dû rester à la maison avec Netflix, comme vous le faites habituellement pour cette raison exacte.

Si cette expérience vous semble familière, vous pourriez souffrir d’une maladie appelée misophonie.

La misophonie est définie comme la haine du son, même s’il convient de noter que les personnes atteintes de misophonie ne détestent pas littéralement tous les sons, mais plutôt, elles sont très sensibles et facilement irritées par certains sons, dont les spécificités varient selon les individus.

En termes médicaux, il peut être expliqué comme un trouble «dans lequel certains sons déclenchent des réponses émotionnelles ou physiologiques que certains pourraient percevoir comme déraisonnables compte tenu des circonstances».

Cette condition n’a pas encore été largement étudiée, n’est actuellement pas classée comme un trouble psychiatrique ou médical et ne se qualifie pas encore pour un diagnostic dans le cadre du Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM 5) de l’American Psychiatric Association.

Quoi qu’il en soit, les recherches indiquent que les symptômes ressentis par les personnes atteintes de misophonie sont réels. Beaucoup disent que leurs symptômes ont commencé quand ils avaient entre 9 et 13 ans.

L’équipe à l’origine d’une étude du département de psychologie du centre médical universitaire de l’Université d’Amsterdam a identifié cette liste de sons comme les déclencheurs les plus courants:

Bruits liés à l’alimentation comme claquer les lèvres (81%)

Respiration forte ou bruits du nez (64,3%)

Taper sur un clavier ou cliquer sur le stylet (59,5%)

Mais si la condition peut certainement être pénible, il y a de bonnes nouvelles pour ceux qui en sont atteints.

Les psychologues pensent que la façon dont les personnes atteintes de misophonie traitent les informations sensorielles pourrait être fortement liée à une pensée divergente et à des réalisations créatives dans le monde réel.

Cela signifie que l’hyper-sensibilité au son peut en fait être une clé pour mieux comprendre le génie de personnes comme Charles Darwin, Franz Kafka, Anton Tchekhov et Marcel Proust – dont chacun aurait eu la misophonie.

Le scientifique principal Darya L. Zabelina, Ph.D., explique qu’un type particulier d’attention atypique – le déclenchement sensoriel qui fuit – favorise la créativité car il réduit la capacité d’ignorer les «informations sensorielles non pertinentes».

«Les réalisateurs créatifs du monde réel», dit-elle, «semblent avoir réduit le filtrage des informations sensorielles, ce qui peut être le mécanisme de leur focalisation plus large sur une plus large gamme de stimuli, et leur capacité à établir des liens entre des concepts ou des idées éloignés. «

Les chercheurs commencent seulement à comprendre pleinement la science derrière la misophonie, mais les premières données suggèrent une hyperconnectivité entre le système auditif et le système limbique, la partie du cerveau responsable de la régulation des émotions, du comportement, de la motivation, de la mémoire à long terme et de l’odorat.

Et étant donné que de nombreuses personnes ayant reçu un diagnostic de trouble obsessionnel-compulsif (TOC), d’anxiété et de syndrome de Tourette souffrent également d’hypersensibilité au son, les connexions possibles et les raisons du chevauchement avec ces troubles sont toujours à l’étude.

Lorsqu’il s’agit de faire face à la misophonie, eh bien, naturellement, une pensée créative est nécessaire.

Les personnes qui souffrent de misophonie doivent sortir des sentiers battus lorsqu’ils trouvent des moyens de filtrer les sons gênants.

Peut-être que la prochaine fois que vous êtes profondément ennuyé que votre collègue ou votre conjoint fasse un bruit ridicule en mâchant sa barre de céréales juste à côté de vous, essayez de vous rappeler que vous êtes un génie créatif et eux, sans phase par vous-même. pop-corn croquant, ne le sont évidemment pas.

Christine Schoenwald est une écrivaine publiée dans The Los Angeles Times, Salon, Woman’s Day, Purple Clover, Bustle. Elle contribue régulièrement à Ravishly et YourTango. Consultez son site Web ou sa page Facebook.