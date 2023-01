Comment la grand-mère de The Last of Us a-t-elle été infectée par le virus ?

in

HBO

La série HBO n’a pas encore montré l’origine du virus qui a infecté l’humanité, mais des théories circulent déjà sur internet.

© IMDbLe dernier d’entre nous.

Depuis qu’il est venu à HBO et HBO Maxles fans ont été fascinés par Le dernier d’entre nous et la manière dont ils ont adapté l’un des meilleurs jeux vidéo de l’histoire de Play Station. L’histoire de la série tourne autour de l’apparition d’un fléau qui transforme toutes les personnes infectées en une sorte de zombie et où un adolescent nommé Élie semble être la réponse au remède.

Comme on l’a bien vu dans le premier épisode de Le dernier d’entre nousl’un des premiers infectés que nous avons rencontrés étaient les voisins de Joël et Sarah. Tout cela a été présenté à partir de petits fragments antérieurs à l’affaire, ce qui a donné lieu à une théorie intéressante qui circule sur l’origine du virus : la farine.

Selon plusieurs internautes, une version affirme que le champignon aurait circulé dans des produits contenant de la farine. Si nous y prêtons attention, nous voyons la vieille femme manger sur le porche de sa maison et celui qui s’occupe d’elle presque de force lui met une miette de pain. On voit alors la maîtresse de maison faire des cookies.

Un autre détail qui contribue à cette théorie est d’abord dû au fait que Joël n’a pas de gâteau pour son anniversaire (quelque chose même Sara le récrimine) et aussi quand on voit la fille du personnage dans Pierre Pascal rejeter les cookies de son voisin. Il faudra voir si dans les prochains épisodes cette théorie se confirme ou non.

+ À quelle heure le prochain épisode de The Last of Us sera-t-il diffusé ?

Ce dimanche, HBO donnera lieu au deuxième des neuf chapitres qui composeront ce premier volet de Le dernier d’entre nous. Au cas où vous voudriez le voir en direct, nous vous dirons quels sont les horaires en fonction du pays dans lequel vous vivez :

20:00 – Mexique et Amérique centrale sauf Panama

21H00 – Cuba, Panama, Colombie, Équateur et Pérou

22H00 – Venezuela, Bolivie, République dominicaine et Porto Rico

11:00 HEURES DE L’APRÈS MIDI – Chili, Paraguay, Argentine et Uruguay

