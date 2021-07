Comment la génération Y et la génération Z redéfinissent l’audio numérique — Spotify

Chaque année, Spotify se lance dans un voyage pour en savoir plus sur certains de nos auditeurs et créateurs les plus influents : la génération Z et la génération Y. Le résultat est Culture Next, l’étude annuelle de Spotify Advertising sur les habitudes d’écoute et les préférences de ces groupes, respectivement âgés de 15 à 25 ans et de 26 à 40 ans.

Cette année, nous avons appris que la génération Z et les créateurs et auditeurs de la génération Y sont aussi obsédés par l’audio numérique (et Spotify, bien sûr). . . comme nous sommes avec eux. Et tandis que les différences de ces générations ont lancé un million de mèmes (partie médiane contre partie latérale, n’importe qui ?), leurs similitudes en disent long alors qu’elles naviguent vers un défi commun : reconstruire la culture à partir de zéro.

Vérifiez-le:

Pour créer ce numéro de Culture Next, Spotify a mené une combinaison d’analyses de données qualitatives, quantitatives et de première partie. Nous avons interrogé 9 000 répondants de la génération Z et de la génération Y en avril 2021 aux États-Unis, au Canada, au Mexique, au Brésil, en Espagne, en Italie, en France, en Allemagne, au Royaume-Uni, en Inde, en Indonésie, à Singapour, aux Philippines, au Japon, en Australie, aux Émirats arabes unis, en Thaïlande, et la Malaisie.

Nous avons également établi un partenariat avec une agence culturelle pour les jeunes Archiviste pour mener des groupes de discussion Zoom comportant 40 entretiens approfondis et une douzaine d’ethnographies avec plus de quatre douzaines de répondants dans 16 marchés. Nous les avons combinés avec des conversations avec des artistes, des podcasteurs et des leaders d’opinion de l’industrie de la publicité, ainsi qu’avec la Streaming Intelligence et les données de première partie uniques de Spotify.

Pour lire le rapport dans son intégralité et plonger dans d’autres conclusions, y compris des recommandations pour les spécialistes du marketing cherchant à se connecter avec la génération Z et les auditeurs de la génération Y, visitez ads.spotify.com.