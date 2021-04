Comment la femme de chaque signe gère le maquillage

Le maquillage est définitivement une passion. Certaines femmes l’aiment mieux que d’autres, mais en général, elles ne quittent pas la maison sans rouge à lèvres et anti-cernes pour toute urgence dans le sac, n’est-ce pas?

Mais, est-ce que toutes les femmes se comportent de la même manière en matière de maquillage? Définitivement pas! Chacun a sa propre façon, ses bizarreries et ses astuces en matière de marques, mais bien sûr le Zodiac nous donne un indice sur le comportement de chacun!

Voyez ci-dessous comment la femme de chaque signe s’occupe du maquillage!

bélier

La patience n’est pas la caractéristique de la personnalité la plus forte des Aryens. C’est pourquoi ils investissent généralement dans le maquillage pour être beaux, mais cela ne demande pas beaucoup de travail: un correcteur, un masque pour les cils, un beau blush et un baume à lèvres – si l’ambiance de la journée est bonne, roulez un peu de rouge à lèvres pour donnez une variété!

Taureau

Le Taureau est un signe gouverné par Vénus, la déesse de l’amour et de la séduction. Donc, rien de mieux qu’un maquillage romantique, mais en même temps doux et qui ne fait que mettre en valeur la beauté naturelle des Taureaux. L’important, pour eux, est d’utiliser des produits de qualité afin que la peau du visage soit toujours en parfait état de santé et d’hydratation. Après tout, la peau sèche ne fonctionne pas, non?

jumeaux

Non pas que le sujet du maquillage soit un favori des filles Gémeaux, car ce n’est généralement pas le cas. Mais, puisqu’il s’agit d’investir dans le maquillage, les natifs des Gémeaux utilisent et abusent des possibilités qu’apporte le maquillage: fards à paupières colorés, eye-liner brillant, rouges à lèvres métalliques… Pourquoi pas? Dans le cas de Gemini, c’est bien d’avoir un kit complet, après tout, on ne sait jamais quelle option de maquillage ils décideront ce jour-là.

Cancer

Les cancéreuses sont des femmes qui vivent le romantisme tout le temps. Ils sont sentimentaux et absolument sensibles, c’est pourquoi ils aiment le maquillage pour transmettre cette façon d’être. N’oubliez pas d’acheter un masque pour les cils imperméable et semblable au cancer! Vous ne savez jamais quand vous allez diffuser cette publicité télévisée qui vous fera pleurer… Et le maquillage taché ne fonctionne pas!

Lion

En ce qui concerne les léonins, il va sans dire à quel point ils aiment le pouvoir du maquillage, non? C’est normal qu’ils se sentent déjà bien même sans maquillage, mais en même temps ils savent qu’un rouge à lèvres augmente toute production! Donc, la relation entre les léonins et le maquillage est comme ça: beaucoup de masques pour cils (les faux cils roulent aussi!), Un surligneur sur tout le visage et un rouge à lèvres qui fait vibrer!

vierge

Le perfectionnisme définit la vie des natifs de la Vierge. Et ce ne serait pas différent avec le maquillage. Aussi nus que puisse être leur maquillage, les femmes Vierge ne sautent pas une seule étape: correcteur, fond de teint, poudre, contour, poudre bronzante, surligneur, ombres, eye-liner, masque pour les cils, correction des sourcils (pas de défaut, s’il vous plaît!), Hydratant baume à lèvres, rouge à lèvres et… Ouf! Parfait.

Kg

Les femmes Balance se soucient beaucoup de la vanité. Ils aiment vraiment se sentir beaux et ne craignent pas d’investir beaucoup pour qu’ils se sentent de plus en plus beaux. Pour cette raison, le maquillage des meilleures marques est courant dans le nécessaire de Libra. Et ils l’utilisent en fonction de l’événement, car ils aiment à la fois les marques les plus basiques et les plus audacieuses. L’important est de sentir votre beauté vibrer!

Scorpion

Ici, le fameux maquillage nude et plus neutre n’a pas sa place. Ce que les Scorpions veulent vraiment, c’est l’intensité et le drame du maquillage. Beaucoup d’eyeliner, plusieurs couches de masque et un rouge à lèvres qui rend les lèvres encore plus sensuelles. Ils ont également fière allure dans ce noir fumé dans les yeux, après tout, un look séduisant est tout!

Sagittaire

Connaissez-vous cette histoire «laissez la vie me prendre»? Les Sagittaires prennent cela à cœur en matière de maquillage. Ils ne veulent pas connaître les techniques et les règles. Pour eux, le maquillage doit être amusant à faire et couler en douceur, comme dans la vie. Alors, ils essaient tout ce à quoi ils ont droit: le rouge à lèvres devient blush, le fard à paupières devient illuminateur. La rougeur, ils dépensent autant qu’ils veulent et où ils veulent. Et ainsi de suite! Pourquoi suivre les règles de maquillage? Faire ce que vous voulez est bien plus amusant!

Capricorne

Les Capricornes aiment la description, l’aspect pratique et le sérieux. De cette manière, ils se sentent prêts pour tout type d’engagement qui apparaît. Pour cette raison, ils préfèrent les yeux bruns charbonneux (un classique!), Et une peau bien faite. Ils n’aiment pas prendre de risque – après tout, est-ce que ça va mal le jour de cette importante réunion?

Aquarium

Rien de démodé ne fait partie de la palette de maquillage des Verseaux, qui aiment l’innovation et la modernité. Un nouveau produit est-il sorti ou une nouvelle technique? Les Verseaux sont les premiers informés! Donc, si vous voulez connaître la dernière mode en matière de fabrication, parlez-en à votre ami natif du Verseau!

Poisson

La vie est un art et le maquillage fait partie de cette production! Les Poissons sont intenses et créatifs, alors elle aime jouer et laisser son instinct la guider lorsqu’il s’agit de se maquiller. Tout dépend de l’humeur de la journée, de la façon dont elle se sent et le maquillage reflétera tout cela. Du basique à l’intense, tout dépend des sentiments du natif des Poissons!