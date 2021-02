Comment la famille de Neil Patrick Harris est devenue «  rapidement amie  » avec celle de Mariska Hargitay

Voici une paire que vous n’auriez peut-être pas vue venir: la star de « Law & Order: SVU » Mariska Hargitay et l’ancienne star de « How I Met Your Mother » Neil Patrick Harris.

Non, pas cette genre d’appariement: ils sont tous les deux mariés! En fin de compte, cependant, ce sont des amis très proches qui ont même fait entrer les familles de chacun dans leur bulle de quarantaine, comme Harris l’a récemment déclaré au AV Club.

« Nous avons deux enfants d’âge similaire et nous nous sommes rencontrés – je pense – à Porto Rico lors d’un événement organisé par (le chef) Jose Andres », se souvient l’ancien acteur de « Doogie Howser, MD », marié à David. Burtka depuis 2014 et a deux enfants avec lui: Harper et Gideon, 10 ans.

Mariska Hargitay et Neil Patrick Harris au NBC Upfronts 2015 au Radio City Music Hall de New York en 2015. Taylor Hill /

« Leur famille était là-bas et notre famille était là-bas et nos enfants jouaient tous ensemble », a poursuivi Harris. « Et leurs enfants sont si adorables et bien élevés. »

Hargitay et la star de « Younger » Peter Hermann (qui est également apparu sur « SVU ») sont mariés depuis 2004 et ont trois enfants: le 14 août; Amaya, 9 ans; et Andrew, 9 ans.

Harris a noté que Harper et Amaya sont devenus «très serrés».

Maintenant, les deux familles sont assez proches, suffisamment proches pour que pendant le COVID, elles se soient mutuellement intégrées «toutes dans la même bulle», a-t-il déclaré. « Quand vous avez des enfants de 9, 10 ans qui apprécient la compagnie l’un de l’autre au milieu d’une pandémie, vous devenez rapidement des amis. »

Harris et sa famille ont en fait eu COVID l’année dernière, développant des symptômes tôt, comme il l’a dit AUJOURD’HUI en septembre, nous imaginons donc la bulle formée une fois qu’ils se sont rétablis.

Non seulement les enfants des deux familles s’entendent bien, mais aussi les adultes, comme l’a ajouté Harris. «Elle est la personne la plus drôle, la plus gentille et la plus généreuse», a-t-il expliqué. « Nous sommes juste devenus des amis rapides … Elle travaille si dur, et Peter travaille si dur, et ils parviennent toujours à entretenir de si bonnes relations familiales les uns avec les autres. Et de le faire avec tant de sagesse, d’humour et de grâce. Je pense le monde d’entre eux. «

Il est difficile de croire qu’ils ne sont pas encore apparus dans une émission de télévision ou dans un film ensemble, mais maintenant nous commençons à croiser les doigts pour qu’Harris pourrait apparaître sur « SVU » un de ces jours. Pour l’instant, nous devrons simplement profiter de leur amitié de loin.

Harris a un petit conseil pour nous tous, cependant: « Chaque fois que n’importe qui peut s’engager avec Mariska et Peter, je le recommande vivement! »