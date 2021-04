Comment la culture de la pureté nuit aux survivants de viol comme Demi Lovato

Rappelez-vous dans les années 2010, lorsque des stars de Miley Cyrus aux Jonas Brothers ont fait étalage de leurs anneaux de promesse et prêché des leçons sur l’abstinence qui sonnaient tout droit de la bouche d’un puritain?

Cela semblait génial à l’époque. Pourquoi ne pas apprendre aux enfants à attendre le sexe? Quel est le mal, non?

Une décennie et plusieurs anneaux de pureté abandonnés plus tard, nous entendons maintenant tout l’impact de la culture de la pureté et à quel point cela peut être dommageable pour les survivants de viol.

Demi Lovato a parlé de son expérience de survivant à un viol à l’adolescence alors qu’elle travaillait pour Disney Channel dans ses docuseries Danser avec le diable: l’art de recommencer.

Le documentaire franc se concentre sur l’expérience de mort imminente de Lovato lors d’une overdose accidentelle d’héroïne et se penche sur la vie de traumatisme et de dépendance qui l’a précédée.

Lovato est étonnamment ouverte tout au long de la série étant donné le degré de douleur et d’exploitation qu’elle a connu depuis ses débuts dans Camp Rock et Sonny avec une chance. Elle raconte de façon neutre son histoire d’agression sexuelle sans hacher les mots.

À 28 ans, elle sait maintenant ce que trop de jeunes femmes ne savent pas encore – que chaque survivante devrait se sentir habilitée à dire sa vérité.

Mais même si Lovato prend le contrôle de son récit en s’avançant, il est difficile de ne pas voir les effets inquiétants de la culture de la pureté qui l’a fait taire pendant des années.

Elle est l’une des nombreuses victimes d’une agression culturelle plus large contre les survivants d’abus sexuels et les femmes en général qui définit la valeur exclusivement par le corps d’une femme et ce qui lui a été fait, avec ou sans son consentement.

La culture de la pureté rend le sexe plus précieux que les femmes.

Dans le troisième épisode de la docu-série, Lovato parle franchement de la perte de sa virginité lors d’une agression sexuelle au cours de laquelle un autre membre de la distribution de Disney l’a violée.

Lovato dit que le traumatisme du viol lui-même a été aggravé par son éducation chrétienne et la culture de la pureté dans laquelle elle était entourée pendant son séjour à Disney.

«Je faisais partie de cette foule de Disney qui a déclaré publiquement qu’ils attendaient le mariage», dit-elle. « Alors quoi, je suis censé sortir au public après avoir dit que j’avais une bague de promesse? »

L’idolisation de «l’attente du mariage» néglige complètement la réalité selon laquelle, pour beaucoup, perdre leur virginité n’est pas un choix. Les survivants d’agressions sexuelles se demandent leur place dans une société qui les considère comme des biens endommagés pour avoir eu des relations sexuelles trop tôt.

Même en dehors du contexte du christianisme, perdre sa virginité est un sujet très débattu infligé à la vie et à l’esprit des jeunes, en particulier des jeunes femmes.

Il y a toute une rhétorique sur le bon moment, le bon endroit et la bonne personne avec qui avoir des relations sexuelles qui s’adresse le plus souvent aux femmes.

Le sexe devient comme une sorte de monnaie d’échange dont les femmes n’en ont qu’une. Une fois qu’ils l’ont donné, il est parti, même s’il leur a été volé contre leur volonté.

Pendant ce temps, des hommes, comme le représentant Matt Gaetz et ses collègues masculins, traversent leur vie en collectant des puces auprès de chacune des femmes qu’ils couchent.

L’idolisation de la virginité ne fait que perpétuer le traumatisme.

Pour Lovato, l’incident et sa peur de s’exprimer sont devenus la base d’années de boulimie, de toxicomanie et de traumatisme.

«Je l’ai intériorisé et je me suis dit que c’était de ma faute», dit-elle, expliquant comment elle en est venue à croire que l’incident n’était pas du tout un viol.

«La fille chrétienne du sud à l’intérieur de moi ne voyait pas les choses de cette façon.

Ses paroles ont fait écho à l’expérience d’une autre victime d’abus sexuels sur enfant, Elizabeth Smart, qui a été enlevée et détenue en captivité pendant neuf mois à l’adolescence.

Smart a déclaré que ses antécédents religieux et son expérience dans une culture qui idolâtrait la virginité l’ont empêchée de tenter d’échapper à son ravisseur.

«Après ce premier viol, je me suis senti écrasé. Qui pourrait me vouloir maintenant? Je me sentais si sale et si sale », dit-elle.

La culture de la pureté accorde une valeur illogique aux hymens intacts des femmes, au point que toutes les autres qualités de soi deviennent obsolètes une fois qu’elles se livrent à des relations sexuelles.

Lovato et Smart sont toutes deux des femmes courageuses, fortes et inspirantes qui ont beaucoup à offrir au monde – mais elles ont été démolies et se sont senties sans valeur par une culture qui fait des femmes des objets sexuels sans leur donner aucune autonomie sur leur propre sexualité.

Cette culture crée également un traumatisme répétitif auquel les survivants ont du mal à s’échapper.

Pour Smart, cela signifiait neuf mois d’abus quotidiens et toute une vie pour les surmonter.

Pour Lovato, elle est retournée voir son violeur pour une deuxième rencontre, a arrêté de manger, a commencé à abuser de substances et a ensuite été violée par son trafiquant de drogue avant d’être laissée pour morte après sa surdose.

Mais même pour les femmes qui ne font pas face à ces circonstances extrêmes, le sexe devient tellement synonyme de honte que les expressions de la sexualité féminine sont utilisées contre elles.

Les femmes qui envoient des photos nues finissent par se suicider lorsque ces photos sont publiées.

Ceux qui montrent trop de peau «la demandent».

Les femmes souffrent d’anxiété et de dépression en grand nombre après avoir subi une honte sexuelle.

Le problème fondamental de l’idolâtrie de la pureté et de la virginité nuit aux femmes d’innombrables manières dégradantes, et il doit cesser.

Alice Kelly est une écrivaine vivant à Brooklyn, New York. Attrapez-la en train de couvrir tout ce qui concerne la justice sociale, les actualités et les divertissements.