Comment la collaboration avec Marilyn Manson de Kanye West blesse Evan Rachel Wood et les survivants d’agression sexuelle

Chacune des soirées d’écoute « Donda » de Kanye West au cours des dernières semaines n’a été que scandaleuse.

De ses masques complets à son symbolisme religieux controversé – et peut-être même satanique –, West en a choqué beaucoup.

Mais son moment le plus controversé à ce jour doit être d’inviter le violeur accusé Marilyn Manson, sur scène dans le cadre de ce qui est être interprété comme un commentaire malavisé sur l’annulation de la culture.

Si West essaie d’accorder le pardon à Manson, il se trompe complètement s’il pense que lui, son public ou l’un de ses fans ont le droit d’accorder à Manson l’absolution de ses crimes présumés.

Evan Rachel Wood et les autres accusateurs de Marilyn Manson décident s’il a besoin de pardon – pas Kanye West.

Avant de nommer Marilyn Manson, ou Brian Warner, comme son agresseur en février 2021, Evan Rachel Wood a passé des années à parler de son expérience de violence domestique et de viol.

Elle a fait pression sur le Congrès en tant que survivante et a défendu les droits des personnes victimes d’abus sexuels.

Pourtant, malgré les spéculations généralisées, Wood a gardé pour elle l’identité de son agresseur présumé. Son expérience en est une à laquelle de nombreuses survivantes de violences sexuelles peuvent s’identifier.

C’est une chose de confronter votre agresseur, c’est une chose bien plus difficile de confronter votre agresseur.

En 2021, plus de 10 ans après avoir mis fin à sa relation avec Manson, elle a nommé le rockeur et l’a accusé de toilettage, d’agression sexuelle et de viol.

Elle a dit qu’elle avait « fini de vivre dans la peur des représailles » et a critiqué les « nombreuses industries qui ont permis » à Manson.

Maintenant, il est difficile de ne pas se demander si le fait que son agresseur présumé soit sur scène lors de l’un des événements musicaux les plus en vue de l’année est le type exact de représailles et d’habilitation qu’elle craignait.

L’apparition de Marilyn Manson à la soirée d’écoute ‘Donda’ manque de respect à tous les survivants d’abus sexuels.

Manson fait actuellement partie de quatre poursuites l’accusant d’une série de crimes sexuels et a été accusé d’actes similaires par plusieurs autres femmes.

Le regarder derrière Kanye West dans un stade bondé et l’entendre chanter « Goin to jail » sur l’un des albums les plus attendus de l’année est pour le moins troublant.

La performance n’est pas seulement une insulte à la bravoure de ses victimes présumées mais une gifle au visage de toutes les survivantes de violences sexuelles.

Voir un homme accusé de crimes aussi grotesques voir son nom, son visage et sa voix représentés de cette manière joue sur la peur que de nombreux survivants ont de ne pas être crus ou respectés après s’être manifestés.

La performance de Kanye West, DaBaby et Marilyn Manson sur « annuler la culture » ​​a raté la cible.

Faire de Manson une icône du pardon leur retire les histoires de ses victimes présumées et les raconte comme un commentaire social erroné qui diminue leurs revendications.

Manson a nié les allégations portées contre lui, donc si West veut que nous lui accordions notre pardon, il doit d’abord assumer la responsabilité de ce qui doit être pardonné.

Quant à l’allégorie de l’annulation de la culture, West devrait probablement reconsidérer sa définition du terme.

Refuser de soutenir la carrière d’un homme accusé d’actes criminels, ce n’est pas l’« annuler », c’est choisir de ne pas mettre d’argent dans la poche d’un homme qui aurait pu profiter d’années d’abus sexuels.

West n’a pas le droit de nous dire où doit se situer notre morale simplement parce qu’il semble avoir laissé la sienne aux portes du Soldier Field de Chicago.

