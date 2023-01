Comment la Chine développe son propre univers parallèle d’IA générative en copiant Stable Diffusion et DALL-E2

03 janvier 2023 13:05:28 IST

Étant donné à quel point les outils de synthèse texte-image de Stability AI comme DALL-E2 et ChatGPT d’OpenAI sont devenus quelques mois seulement après leur lancement, il ne fait aucun doute que 2023 sera une année massive pour les bots AI. La Chine, qui est manifestement absente des innovations liées à l’IA depuis un certain temps déjà, intensifiera également ses efforts dans le domaine de l’IA générative. Cependant, la façon dont ils vont s’y prendre semble un peu douteuse.

Les entrepreneurs, les chercheurs, les investisseurs et la communauté technologique en général cherchent des moyens de se tailler une place dans l’isolement de la Chine. En conséquence, les entreprises technologiques conçoivent des outils basés sur des modèles open source pour attirer les consommateurs et les entreprises. Les individus profitent du contenu généré par l’IA. Les régulateurs ont réagi rapidement pour définir comment la synthèse de texte, d’image et de vidéo doit être utilisée. Cependant, tout cela survient au milieu des sanctions technologiques américaines contre la Chine, ce qui entrave leur capacité à suivre les progrès de l’IA.

Créer pour la Chine, avec une touche locale.

Les géants chinois de la technologie ont également présenté au public quelques robots IA qui fonctionnent avec une touche adaptée aux goûts et au climat politique du pays. Apparemment, la plupart des startups chinoises d’IA ont basé leurs modèles génératifs, en particulier les modèles d’IA génératifs texte-image, sur les mêmes principes et mécanismes de formation que DALL-E2.

Au-delà de cela, Baidu, l’un des plus grands géants de la technologie en Chine, a intensifié ces dernières années son jeu dans la conduite autonome. Un autre outil chinois qui a fait du bruit est Different Dimension Me de Tencent, qui peut transformer des photos de personnes en personnages d’anime. Le générateur d’IA présente son propre parti pris. Destiné aux utilisateurs chinois, il a décollé de manière inattendue dans d’autres régions aimant l’anime comme l’Amérique du Sud. Mais les utilisateurs ont rapidement réalisé que la plate-forme n’avait pas réussi à identifier les individus noirs et de grande taille, des groupes qui manquent sensiblement dans les anime japonais.

Mais contrairement à l’Occident, les efforts de la Chine pour développer son propre univers d’IA bénéficient du soutien du gouvernement. Les gouvernements locaux chinois investissent également dans plusieurs projets par le biais d’IDEA, un laboratoire de recherche détenu et soutenu par le Parti communiste chinois.

Censure de l’IA

Bien qu’aucun modèle génératif d’IA ne soit dépourvu de son propre biais inhérent qui apparaît en raison de la formation du modèle, en Chine, les bots génératifs d’IA ont leurs propres filtres. Par exemple, le modèle texte-image de Baidu filtre les mots-clés politiquement sensibles.

Bien que l’application de filtres sur l’IA générative soit réellement utile, toute sorte de censure est une arme à double tranchant. Les modèles génératifs d’IA ont souvent été accusés de produire du contenu sexuellement explicite et sexiste. De plus, les utilisateurs sont invités à vérifier leur nom avant d’utiliser des applications d’IA génératives, comme tous les autres aspects d’Internet.

La réglementation chinoise interdit également explicitement aux gens de générer et de diffuser de fausses nouvelles créées par l’IA. Reste à savoir comment cela sera mis en œuvre.

Défis à venir

Le plus grand défi pour les startups d’IA et les entreprises technologiques chinoises doit être de former leurs bots dans des réseaux de neurones car ils n’ont pas les outils pour le faire, grâce aux sanctions imposées par le gouvernement américain à la Chine qui les empêchent d’importer des puces d’IA haut de gamme. .

En conséquence, de nombreuses startups chinoises d’IA se concentrent sur le front des applications qui n’ont pas besoin de semi-conducteurs hautes performances qui gèrent des océans de données. Quant à ceux qui font des recherches plus avancées en utilisant des puces moins puissantes, l’informatique prendra plus de temps et coûtera plus cher. De telles sanctions poussent la Chine à investir dans les technologies de pointe sur le long terme.

