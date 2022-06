Comment la cannelle affecte la santé du corps

En plus de son arôme incroyable, la cannelle possède un certain nombre de qualités anti-inflammatoires, renforçant l’immunité, antimicrobiennes, antioxydantes et potentielles contre les maladies cardiaques et la prévention du cancer. Cette curieuse épice regorge de tant de bienfaits pour la santé qu’une fois que vous en saurez plus, vous voudrez l’inclure dans vos repas, et pas seulement pendant la période des fêtes !

Photo : Rens D/Unsplash

Il combat les bactéries

Stephanie Papadakis, consultante en nutrition certifiée et fondatrice de Gut of Integrity, affirme que les propriétés antimicrobiennes et antibactériennes de la cannelle aident à protéger la peau des réactions allergiques, des éruptions cutanées et d’autres formes d’irritation. De plus, la cannelle peut également combattre les bactéries qui causent la mauvaise haleine.

Il équilibre les niveaux de sucre dans le sang

Selon Papadakis, la cannelle abaisse le taux de sucre dans le sang et améliore la sensibilité à l’insuline, ce qui est très important pour les personnes atteintes de diabète et d’hyperglycémie. La cannelle bloque l’activité de certaines enzymes digestives qui ralentissent l’absorption du sucre dans le sang.

Photo : June Andrei George/Unsplash

Cannelle et perte de poids

Internet regorge de personnes qui croient que la cannelle accélère notre métabolisme et peut nous aider à perdre du poids, mais ce n’est pas tout à fait vrai. Papadakis dit qu’il n’y a pas suffisamment de recherches pour étayer cela. Papadakis suggère que les gens incluent la cannelle dans leur alimentation quotidienne. Par exemple, vous pouvez ajouter de la cannelle à vos flocons d’avoine, vos céréales, votre café, votre thé et vos produits de boulangerie, et vous pouvez même l’utiliser pour faire mariner de la viande. C’est une épice tellement polyvalente !