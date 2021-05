Comment Kevin Spacey a-t-il obtenu un nouveau rôle au cinéma en tant que détective enquêtant sur la pédophilie?

Kevin Spacey fait son retour au cinéma pour la première fois depuis qu’il a été confronté à de nombreuses allégations d’inconduite sexuelle formulées par de multiples accusateurs.

Spacey jouera un policier enquêtant sur le cas d’un homme qui a été accusé à tort d’avoir abusé sexuellement d’enfants. Le réalisateur du film, Franco Nero, jouera l’accusé.

Le film italien – intitulé «L’uomo Che Disegno Dio» ou «L’homme qui a dessiné Dieu» – sera la première fois que l’acteur de 61 ans sera jeté dans de nouvelles productions depuis qu’il fait face à des allégations de pédophilie et d’inconduite sexuelle en 2017.

«Je suis très heureux que Kevin ait accepté de participer à mon film», a déclaré Nero à propos du casting. «Je le considère comme un grand acteur et j’ai hâte de commencer le film.»

Comment Kevin Spacey, qui a été accusé d’agression sexuelle et d’inconduite par des dizaines, s’est-il retrouvé dans un nouveau film jouant un détective de crimes sexuels?

Nero n’a donné aucun aperçu de la question de savoir si les scandales passés de Spacey ont influencé la décision de le nommer dans ce rôle, disant seulement à quel point il était heureux que Spacey ait accepté de participer.

De quoi Kevin Spacey a-t-il été accusé?

Kevin Spacey a été accusé d’inconduite sexuelle par au moins 30 victimes présumées, dont certaines prétendent être mineures à l’époque.

Spacey a échappé aux poursuites pour un certain nombre d’allégations d’abus sexuels et de harcèlement, qui ont été révélées pour la première fois en 2017.

L’acteur a été accusé de comportement sexuellement inapproprié par au moins 20 jeunes hommes dans des incidents qui, selon eux, se sont produits au théâtre Old Vic de Londres, où Spacey a été directeur artistique entre 2005 et 2015.

La même année, l’acteur Anthony Rapp s’est présenté pour accuser Spacey de lui avoir fait des avances sexuelles et de l’avoir agressé en 1986 alors qu’il avait 14 ans.

À l’époque, Spacey s’est excusé mais a affirmé n’avoir aucun souvenir de l’agression.

Il est également devenu gay, ce qui a suscité de vives critiques de la part de personnes qui pensaient que Spacey établissait un lien inquiétant entre la pédophilie et l’homosexualité, ou qu’il essayait d’éclipser les affirmations de Rapp.

Dans un procès en 2020 contre Spacey, un accusateur anonyme, CD, a rejoint Rapp pour alléguer que l’acteur l’avait agressé en 1981 alors qu’il avait également 14 ans.

CD a affirmé que Spacey l’avait forcé à participer à des relations sexuelles anales et orales à plusieurs reprises. Dans un incident, il dit qu’il a été forcé de fuir l’appartement de Spacey lorsque l’acteur a refusé de s’arrêter.

L’affaire a été classée en 2021 lorsque CD a refusé de renoncer à son anonymat, comme l’avait demandé un juge.

Une autre affaire reprise par un massothérapeute en 2019, qui accusait Spacey de l’avoir tâtonné lors d’une séance, a été classée lorsque la victime présumée est décédée de manière inattendue avant le procès.

Spacey a également fait l’objet d’une enquête à Nantucket après qu’un jeune homme ait accusé l’acteur de l’avoir tâtonné dans un bar. L’affaire a été classée en 2019 lorsque la victime présumée a affirmé son droit au cinquième amendement de ne pas s’auto-incriminer et a refusé de témoigner davantage sur les messages texte qu’il avait supprimés de son téléphone avant de les remettre à la police pour enquête.

Spacey a eu un travail limité depuis 2017.

À la suite de ces allégations, Spacey a été retiré de son rôle principal dans «House Of Cards» de Netflix et ses scènes dans «All the Money in the World» de Ridley Scott ont été rediffusées avec Christopher Plummer à la place, qui a remporté une nomination aux Oscars pour sa performance. .

Bien qu’il soit apparu dans « Billionaire Boys Club », qui a été tourné avant que les allégations ne soient révélées, Spacey a fait peu d’apparitions à l’écran en dehors de quelques vidéos de Noël autoportées annuelles dans lesquelles il incarne Frank, son personnage de « House Of Cards ». Underwood.

On pense que Spacey a passé une grande partie de son temps en Europe depuis qu’il a été accusé de divers abus sexuels.

En 2019, il a lu un poème sur un boxeur blessé devant la foule dans un musée de Rome avant d’être aperçu en train de jouer «La Bamba» dans les rues de Séville un mois plus tard.

Alice Kelly est une écrivaine vivant à Brooklyn, New York. Attrapez-la en train de couvrir tout ce qui concerne la justice sociale, les actualités et les divertissements. Suivre son Twitter pour plus.