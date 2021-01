Comment Karate Kid Remake de Jaden Smith se connecte au Miyagiverse dans Cobra Kai

Jaden Smith Le Karaté Kid le remake de 2010 n’est pas canon dans Cobra Kai. Cependant, il existe toujours un lien avec Miyagiverse, qui pourrait voir le jeune acteur revenir à un moment donné, mais pas d’une manière à laquelle la plupart des fans pensent. Le remake de 2010 a été un succès au box-office, grâce aux performances de Smith et Jackie Chan, ainsi qu’à la force de la franchise dans son ensemble. Pour certains, c’est la version de l’histoire avec laquelle ils ont grandi, ce qui a conduit à se demander si Jaden Smith ou Jackie Chan apparaîtront ou non sur Cobra Kai.

Cobra Kai les créateurs Jon Hurwitz, Hayden Schlossberg et Josh Heald se sont récemment assis pour une longue interview sur la série à succès, qui est maintenant diffusée sur Netflix. L’intervieweur a dit qu’il avait lu cela Jaden Smith le film est un univers différent. Il a ensuite demandé s’il y avait des pensées sur Dre Parker et M. Han apparaissant sur une future saison de Cobra Kai. Hurwitz avait ceci à dire à propos des apparitions de Smith ou de Jackie Chan.

« Oui, nous avons complètement exclu cela. Jackie Chan est mentionnée dans la saison 1 de la série en tant qu’humain, donc je pense que dans notre monde, Jackie Chan est un acteur et un interprète. Si les personnages de notre série ont vu un film appelé Le Karaté Kid, ils ont vu celui-là. «

Comme le dit Jon Hurwitz, si les personnages Cobra Kai ai vu Le Karaté Kid, c’est le redémarrage de Karate Kid avec Jackie Chan et Jaden Smith, ce qui signifie qu’ils existent techniquement dans Miyagiverse, mais pas en tant que personnages réels. Avec Will Smith en tant que producteur exécutif sur Cobra Kai, beaucoup ont supposé que son fils aurait déjà fait une camée, mais ce n’est pas encore le cas. Peut-être que les showrunners attendent le bon méta moment.

Tandis que le Cobra Kai les créateurs ont exclu un camée traditionnel, Jaden Smith pourrait obtenir une mention dans la série, un peu comme Jackie Chan l’a fait dans la saison 1. Quant à savoir si les showrunners décident de le faire ou non, personne ne le pense pour le moment, mais il y a les fans d’un certain groupe d’âge qui pourraient apprécier la reconnaissance du remake de 2010. Les créateurs ont révélé qu’ils avaient beaucoup de matériel d’histoire à continuer, alors nous devrons simplement attendre et voir.

Cobra Kai continue de garder les fans accrochés et d’en vouloir plus. La saison 3 vient de sortir sur Netflix au début de l’année et la plupart des fans ont diffusé tous les épisodes en un week-end. La saison 4 a été officiellement annoncée en octobre, et selon Jon Hurwitz, Hayden Schlossberg et Josh Heald, l’histoire a déjà été écrite. Verrons-nous enfin Daniel LaRusso et Johnny Lawrence faire vraiment équipe pour se débarrasser de John Kreese une fois pour toutes? L’entretien avec le Cobra Kai showrunners a été initialement dirigé par Slash Film.

Sujets: Cobra Kai, Karate Kid