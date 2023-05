Comment jouer au flipper Google caché

Fournisseur Cultura Jouer Sa Peau - Assymétries Cachées Dans La Vie Quotidienne

Ce livre, bien qu'autonome, suit les traces de la série Incerto. Il représente une combinaison de :A) discussions pratiques, b) de contes philosophiques, c) de commentaires scientifiques et analytiques sur les problèmes posés par l'aléatoire.En bref, Nassim Taleb s'efforce de repenser notre manière de vivre, manger, dormir, se disputer, se battre, lier des amitiés, travailler, s'amuser, et prendre des décisions dans un monde régi par le hasard.Skin in the game souhaite appliquer le principe de symétrie aux situations imprévisibles : de la même façon que l'on doit traiter les autres comme l'on aimerait être traité, il nous faudrait partager la responsabilité d'issues aléatoires de façon juste et équitable. Si on expose autrui à un risque, qui finit par lui causer du tort, on doit en payer le prix. Si on donne notre opinion, et que quelqu'un s'y range, on se trouve, soi-même, obligé moralement à en subir les conséquences :«Don't tell me your opinion, just tell me what's in your portfolio» Cet essai interroge également la quantité d'information que l'on devrait partager avec autrui :Par exemple, ce qu'un vendeur de voiture d'occasion devrait ou ne devrait pas dire à propos du véhicule pour lequel on s'apprête à dépenser une grande partie de nos économies. Mais cela va plus loin, beaucoup plus loin ; la thèse de l'ouvrage entremêle des notions d'incitations, d'achat de voitures d'occasion, d'éthique, de théorie contractuelle, d'impératifs kantiens, de pouvoir municipal, de science du risque, de contact entre les intellectuels et la réalité, de responsabilité des bureaucrates, de justice sociale probabiliste, de théorie de l'option, de comportement honnête, de théologie...