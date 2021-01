Comment jouer à Google Stadia sur n’importe quel téléviseur Android

Jouer à Stadia sur un téléviseur avec Android TV est possible (et très simple). C’est ce que vous devez faire pour l’obtenir.

La polyvalence de Google Stadia C’est, sans aucun doute, l’un de ses grands avantages par rapport aux autres plates-formes alternatives. Après tout, c’est un service qui nous permet jouez nos titres préférés sur pratiquement n’importe quel écran, sans avoir besoin d’accessoires externes ou d’appareils coûteux. Même comme ça, jouer à Google Stadia sur un téléviseur Android cela peut être un peu plus complexe que prévu.

Par conséquent, dans ce guide, nous allons expliquer comment vous pouvez faire fonctionner Google Stadia sur n’importe quel téléviseur avec Android TV.

Étapes pour jouer à Stadia sur Android TV

À ce jour, il n’y a pas Application Google Stadia pour Android TV disponible dans le boutique depuis la plate-forme Google TV. Cependant, il existe des méthodes qui permettent installez l’application Stadia sur Android TV en suivant quelques étapes simples que nous examinons ci-dessous.

Télécharger l’APK Stadia

Pour pouvoir utiliser Google Stadia sur Android TV, vous devrez installer manuellement l’application Stadia sur le téléviseur.

Le processus est aussi simple que installer un fichier APK sur un mobile Android, et la seule exigence dont vous aurez besoin est d’avoir activé l’option des sources inconnues de votre téléviseur, disponible en « Paramètres / Sécurité et restrictions.« .

Lorsque vous avez activé cette option, vous devez télécharger l’APK Stadia. Le plus simple est de le faire à travers propre navigateur inclus dans Android TV, en accédant à un référentiel d’application tel que APKMirror. Vous y trouverez le APK de la dernière version disponible de Stadia disponible pour le téléchargement.

Mais si cette option ne fonctionne pas, vous pouvez toujours transférer le fichier APK Stadia sur le téléviseur via une clé USB, ou en utilisant une application comme Send Files to TV, gratuite et très facile à utiliser.

Quelle que soit la méthode que vous avez utilisée, la prochaine étape sera installer le fichier APK Stadia.

Installez l’application Stadia sur le téléviseur

Une fois que vous avez téléchargé ou transféré le fichier APK sur votre téléviseur, il sera temps de Installez-le.

Vous allez avoir besoin d’un explorateur de fichiers installé sur votre téléviseur. Nous recommandons File Commander, car il a un version parfaitement optimisée pour les téléviseurs.

Lorsque vous avez installé cette application, ouvrez-la et parcourez les dossiers TV jusqu’à ce que vous alliez au dossier téléchargements ou Téléchargements. Il devrait y avoir le Fichier APK Stadia que vous devez sélectionner pour installer l’application.

Attendre terminer le processus d’installation, et tu peux ouvrez l’application Stadia sur le téléviseur.

Configurer Stadia sur votre Android TV pour jouer

Dans la dernière étape de ce processus, vous devrez configurer Stadia pour que vous puissiez jouer en douceur sur votre téléviseur. Bien que ce soit un processus simple, vous devrez garder plusieurs choses à l’esprit.

Le premier aspect à prendre en compte est que vous avez besoin une souris connecté à votre téléviseur via Bluetooth ou un câble, car la manette Stadia n’est opérationnelle que lorsque vous commencez à jouer.

Lorsque vous avez connecté la souris, ouvrez l’application Stadia sur Android TV –Ne vous inquiétez pas si l’interface est affichée au format portrait– et connectez-vous avec votre compte Google associé au service. Ensuite, à partir de l’écran d’accueil de Stadia, vous devez cliquez sur votre photo de profil ou votre avatar Stadia pour accéder aux paramètres de l’application. À partir de là, appuyez sur « Expériences » et enfin basculer le commutateur à côté du texte « Jouez sur cet appareil. »

Pour finir, il suffit de fermez et rouvrez l’application Stadia sur votre téléviseur, sélectionnez le jeu auquel vous voulez jouer – avec la souris – et commencez à profiter de vos titres préférés. Une fois que vous entrez dans le jeu, vous pouvez utiliser votre manette Stadia ou toute autre manette compatible pour jouer.

Il faut mentionner que ce processus vous permet de jouer à Stadia sur Android TV jusqu’à l’arrivée d’une version officielle de l’application pour les téléviseurs, ce qui ne devrait pas tarder à se produire. Dans tous les cas, l’expérience de jeu est optimale malgré l’absence d’application officielle.

