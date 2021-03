Nous vous expliquons comment utiliser la manette de votre PS4 ou de votre Xbox pour jouer à Genshin Impact sur votre PC ou votre mobile.

Impact Genshin est l’un des jeux de rôle les plus populaires de ces derniers temps. Bien qu’il soit relativement nouveau, il compte des millions de joueurs à travers le monde.

L’une des choses qui lui permet d’avoir un si grand nombre de fans dans tant de pays est le fait qu’il peut être joué sur différentes plates-formes, que ce soit sur PC avec Windows 7 ou version ultérieure ou sur mobile avec iOS ou Android.

Consultez notre article pour savoir ce dont vous avez besoin jouer à Genshin Impact: exigences et mobiles compatibles.

Comment améliorer rapidement les personnages de Genshin Impact

Une autre chose qui rend ce jeu très attrayant est qu’en plus de le jouer sur n’importe quel appareil, il permet utiliser des manettes telles que la Xbox ou la PS4.

Exactement à ce sujet, nous vous le dirons aujourd’hui, comment jouer à Genshin Impact avec une manette PS4 ou Xbox.

Comment jouer à Genshin Impact avec un contrôleur de console sur PC

Si vous jouez Impact Genshin Sur un PC Windows, vous pouvez utiliser n’importe quel contrôleur compatible, tel que celui du PS4 vague Xbox, à la fois de la ligne standard et de la ligne Elite.

Normalement, la simple connexion du contrôleur à l’ordinateur via USB devrait fonctionner sans problème, mais il peut parfois arriver que, pour une raison quelconque, le jeu ne reconnaisse pas le dispositif de commande que nous avons connecté.

Selon la réponse à l’une des questions fréquemment posées que nous pouvons trouver sur la page officielle du jeu, si vous rencontrez des problèmes avec le fonctionnement du manette pour PS4 ou Xbox, vous devez suivre ces étapes pour résoudre ce problème. «Si la connexion de la télécommande et la modification des paramètres ne fonctionnent toujours pas, accédez au système «Panneau de configuration», «Périphériques et imprimantes» et vérifiez si un contrôleur virtuel pose des problèmes. «

Jouez à Genshin Impact avec une manette PS4 ou Xbox sur Android ou iOS

Comme indiqué sur le site officiel, le jeu ne prend actuellement pas en charge les contrôleurs pour ces consoles connectées à des appareils Android ou iOS. Nonobstant cela, les informations les plus récentes publiées sur le site indiquent que ceux qui possèdent des appareils avec le système iOS 14 et le patch miHO YO 1.3 pourront se connecter via Bluetooth à un Manette sans fil Xbox, manette sans fil Xbox Elite série 2, DualShock 4 pour PS4 ou tout autre contrôleur également compatible avec iOS.

Qui joue Genshin Impact sur Android, ils devront continuer à attendre que les développeurs adaptent le jeu pour prendre en charge connect boutons de commande au mobile.

Meilleures armes à impact Genshin par type d’arme

Ne manquez pas notre article sur tous les personnages de Impact Genshin et apprenez à connaître chacun, ses qualités et ses capacités.

Rubriques connexes: Jeux, jeux occasionnels

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂