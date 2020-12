Comment jouer à Cyberpunk 2077 sur votre Android le jour même de sa sortie

Jouez à Cyberpunk 2077 sur votre mobile: ce sont toutes les options disponibles.

C’était l’un des jeux les plus attendus de cette année 2020 avec Final Fantasy VII Remake, et maintenant il est ici. Cyberpunk 2077, développé par CD Projekt RED, les mêmes génies et figures derrière la merveilleuse saga de The Witcher ont atteint les principales plateformes, et grâce au services de diffusion, c’est déjà possible jouer à Cyberpunk 2077 depuis nos téléphones Android.

Le jeu est disponible sur consoles, PC et Google Stadia à partir du 10 décembre 2020 et aspire à être l’un des jeux les plus ambitieux jamais créés. Si vous voulez en profiter, nous vous expliquons aujourd’hui comment profiter de l’expérience Cyberpunk sur votre mobile Android.

Jouez à Cyberpunk sur Android: toutes les manières possibles

Bien qu’un jeu présentant ces caractéristiques soit mieux apprécié sur un très grand écran, vous ne pouvez pas toujours compter dessus. Que ce soit parce que nous voyageons ou simplement parce que la télévision de notre salon est occupée, nous avons heureusement des alternatives. L’un d’eux est notre smartphone qui, en plus de nous servir pour passer des appels et envoyer des SMS, Cela nous servira également à jouer à Cyberpunk 2077.

Cyberpunk 2077 sur Android avec PS4 Remote Play ou Xbox

D’un côté nous avons la possibilité d’utiliser l’application Remote Play pour PlayStation 4 ou l’application de jeu à distance pour Xbox, qui nous permet de diffuser tout le contenu de notre console sur un smartphone. Bien sûr, pour cela, nous devons avoir la console allumée et sur le même réseau Wi-Fi.

Il faudra aussi ont acheté le jeu sur notre PlayStation 4 ou Xbox One, que ce soit physiquement ou numériquement.

Cyberpunk 2077 sur Android avec Google Stadia

Une autre option sera acheter le jeu en Google Stadia. Malgré un début un peu effrayant, la grande plateforme de jeu vidéo G ne cesse d’être mise à jour et nous permet déjà de l’utiliser sur plus d’appareils que de simples Google Pixels.

Depuis le lancement du jeu, il a été démontré que Performances de Cyberpunk 2077 sur Stadia il devient encore meilleur que sur les consoles de dernière génération. Par conséquent, il devient le alternative parfaite pour ceux qui recherchent le pouvoir jouez n’importe quand, n’importe où, avec de bonnes performances et une excellente qualité d’image.

Pour pouvoir jouer à Cyberpunk 2077 sur Stadia, vous avez juste besoin acheter le jeu sur la boutique Stadia et téléchargez l’application Stadia sur votre Android. Il vaut la peine de se rappeler que pas besoin de payer pour un abonnement Stadia Pro pour pouvoir jouer.

Cyberpunk 2077 sur Android avec NVIDIA GeForce NOW

Enfin et probablement la meilleure option pour ceux qui ont acheté le jeu pour leur ordinateur, jouera directement sur notre smartphone grâce à GeForce Now. Qu’est-ce que GeForce NOW? Il s’agit d’un service de jeu vidéo dans le cloud de la marque NVIDIA qui, contrairement à Google Stadia, nous permet de jouer à nos titres acquis sur d’autres plateformes comme Steam ou l’Epic Store.

En d’autres termes, nous installons l’application GeForce NOW sur notre smartphone, nous lions notre compte Steam et nous pouvons jouer à tous les titres compatibles – une liste mise à jour au fil du temps. Nous n’achetons pas de jeux à NVIDIA comme avec Stadia, mais nous «louons» une machine virtuelle à pouvoir jouer à nos propres jeux vidéo achetés précédemment.

Cyberpunk 2077 est disponible sur cette plateforme dès le premier jour, de sorte que tout utilisateur de GeForce NOW ayant acheté Cyberpunk 2077 peut jouer sur votre mobile Android sans aucun probléme.

NVIDIA GeForce Now propose actuellement deux types d’abonnements. Un gratuit qui nous permet de jouer pendant des sessions infinies d’une heure chacune et l’autre payant environ 5 euros par mois, nous aurons non seulement un accès prioritaire sans files d’attente, mais aussi des améliorations graphiques dans les jeux.

Comme nous pouvons le voir, les jeux vidéo dans le cloud nous permettent de profiter de notre passe-temps préféré à tout moment, n’importe où. Des plates-formes comme Google Stadia ou GeForce NOW sont sans aucun doute un grand pas en avant dans le monde des jeux vidéo. Pas en vain, Qui allait nous dire que nous pourrions jouer à des titres comme Cyberpunk 2077 sur notre téléphone Android?

