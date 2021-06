Comment Josie Harris est-elle morte ? Détails sur l’ex de Floyd Mayweather

Cette nouvelle était tragique – et complètement inattendue : Josie Harris a été retrouvée morte le mardi 11 mars à tout juste 40 ans.

Harris était surtout connue pour sa relation mouvementée avec le boxeur Floyd Mayweather, Jr., 44 ans, bien qu’ils n’aient pas été ensemble depuis des années.

Comment est décédée Josie Harris, l’ex-petite amie de Floyd Mayweather et mère de 3 de ses enfants ?

Une autopsie a révélé que Josie Harris est décédée d’une overdose accidentelle de drogue.

La cause spécifique du décès publiée par le bureau du médecin légiste-coroner du comté de Los Angeles était une toxicité médicamenteuse mixte, qui, selon eux, résultait du fait que Harris avait pris à la fois du fentanyl, un opioïde et de l’alprarzolam, souvent connu pour être vendu sous le nom de marque Xanax.

Harris a été retrouvée morte dans sa voiture devant son domicile.

Le lendemain de sa mort, il a été rapporté que Harris avait été retrouvée morte dans sa voiture, qui avait été garée devant son domicile de Valence, en Californie, mardi soir.

Les forces de l’ordre avaient été appelées à son domicile et Harris a été déclaré mort sur les lieux.

Mayweather a purgé une peine de prison après avoir été reconnu coupable d’accusations de violence domestique contre Harris.

Mayweather et Harris se sont rencontrés à l’adolescence et sont sortis ensemble de 1995 à 2010.

En 2010, il a été condamné à 90 jours de prison après un incident au cours duquel il l’aurait frappée et lui aurait tiré les cheveux lors d’une dispute sous le regard de leurs enfants.

La condamnation est intervenue après que Mayweather a plaidé coupable à des accusations de violence domestique réduites et sans contestation d’accusations de harcèlement.

Harris et Mayweather étaient toujours dans une bataille juridique au moment de sa mort.

En 2015, Harris avait déposé une plainte en diffamation de 20 millions de dollars contre Mayweather en raison de commentaires qu’il avait faits en faisant référence à Harris comme toxicomane lors d’une interview avec Katie Couric.

L’automne dernier, une date de procès avait été fixée à décembre 2020 et les aurait tous deux vus dans une salle d’audience de Los Angeles après des années pour enfin résoudre leur bataille juridique en cours.

Harris et Mayweather ont eu trois enfants ensemble.

Au cours de leur relation de 15 ans, Mayweather et Harris ont eu trois enfants : Koraun, 21 ans, Zion, 20 ans et Jirah, presque 17 ans.

Après la séparation de Harris de Mayweather, ils ont été mêlés à une bataille pour la garde en plus des autres batailles juridiques mentionnées ci-dessus.

Elle a parlé ouvertement de leur relation lors de son apparition dans l’émission de téléréalité TLC « Sister Wives Confidential », et aurait travaillé sur un mémoire.

Mayweather a rendu hommage à Harris à l’occasion de ce qui aurait été son 41e anniversaire.

Le 17 janvier 2020, Mayweather a publié deux hommages photo à Harris sur son compte Instagram.

La première, une superbe photo en noir et blanc de Harris, était sous-titrée « Joyeux anniversaire à mon ange au paradis… Parti mais jamais oublié. RIP »

La deuxième photo montre des fleurs placées sur sa tombe et était sous-titrée « Je devais venir te voir pour ton anniversaire Josie. RIP mon ange. »

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez souffrez de toxicomanie, veuillez contacter la ligne d’assistance en cas de toxicomanie de SAMHSA au 1-800-662-HELP.

