Comment Johnny Depp V. Amber Heard est devenu un procès moderne d’OJ Simpson

Tout ce qu’il faut, c’est un moment viral, un tweet viral, pour que le monde entier se mobilise à propos de quelque chose, se ralliant derrière leurs claviers et distribuant leurs idées subjectives de justice chaque fois que quelque chose de controversé se produit dans les médias populaires.

Johnny Depp, un acteur bien-aimé qui a joué de nombreux rôles de films légendaires au fil des ans et a cimenté une base de fans culte qui le défendra jusqu’à son dernier souffle.

En ligne, Depp est la figure centrale de l’un des procès les plus médiatisés de cette génération alors qu’il affronte son ex-femme Amber Heard dans le but d’annuler les allégations de violence domestique qu’elle a portées contre lui.

Mais pour ceux qui ont vu des procès similaires très médiatisés se dérouler aux yeux du public avant qu’un verdict ne soit rendu au tribunal, le fandom qui a entouré le procès Depp c. Heard est aussi dangereux que les allégations faites en pourraient.

Johnny Depp est maintenant comparé à OJ Simpson.

Une relation abusive des deux côtés, une rupture désordonnée et quelques poursuites judiciaires plus tard, leur procès est le procès de célébrité dont on parle le plus depuis des lustres et alors qu’il touche à sa fin, les gens sont allés en ligne pour parler de leurs prises les plus chaudes, qui est innocent et qui est coupable et comparant cette affaire à d’autres affaires marquantes qui ont pris d’assaut les médias.

Quelqu’un sur Twitter a affirmé que Johnny Depp était le « JO des Blancs ».

Rae Sanni, comédienne de stand-up et écrivain de télévision selon sa page Twitter, a tweeté une question simple qui était probablement censée être une version satirique de la popularité et de l’obsession des gens avec le procès Depp contre Heard.

« OMG est le JO des Blancs de Johnny Depp ?! » elle a tweeté.

Non bien sûr que non. Depp n’est pas accusé de meurtre, et Heard non plus, mais le but de la déclaration est de faire une comparaison avec la façon dont le public perçoit l’affaire, et les gens en sont furieux.

Le tweet pointe vers un dessous du procès de Simpson pour le meurtre de sa femme, Nicole Brown. Simpson était presque impossible à défendre, mais les supporters affluaient à ses côtés.

Des décennies plus tard, Simpson n’a peut-être pas autant de soutien, mais le fandom qui l’entourait à l’époque était étonnamment similaire à Depp.

Il existe des preuves que Depp est coupable d’avoir abusé de Heard, comme on l’a vu dans un procès en diffamation intenté en 2020 par Depp contre un journal au Royaume-Uni. Il a ensuite perdu ce procès.

Le juge a statué que Depp avait agressé Heard à une douzaine de reprises et l’avait fait craindre pour sa vie à trois reprises.

Mais malgré tout cela, le public et les médias pleurent tous pour défendre Depp et sa prétendue innocence tout en réprimandant Heard.

Bien sûr, les conflits et les incidents de violence domestique ne sont pas comparables au meurtre bien qu’ils puissent souvent y conduire, donc comparer les deux crimes est au mieux hypocrite et insensible, cependant, il s’agit de la perception du public et de la justice qui lui est rendue.

Le jury ne sait toujours pas si OJ l’a fait ou non. Alors qu’il a été acquitté des meurtres, beaucoup de gens croient encore qu’il a commis le crime (et vice-versa).

La façon dont les fans de Depp l’idolâtrent prouve en outre le point que Sanni essayait à l’origine de faire valoir, à savoir que la vulgarisation de cette affaire et le contrecoup contre Heard suppriment toute culpabilité de Depp. Comme avec OJ Simpson, le verdict du tribunal est presque sans importance lorsque le procès par les médias s’est déjà déroulé.

