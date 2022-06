Comment Johnny Depp a célébré la fin du procès en diffamation avec le personnel du barreau britannique

La fin du procès historique en diffamation de Johnny Depp contre Amber Heard a soulagé l’acteur et ses fans.

Un jury a accordé à Depp 10 millions de dollars de dommages-intérêts compensatoires et 5 millions de dollars de dommages-intérêts punitifs, décidant que Heard l’avait diffamé dans des déclarations incluses dans son éditorial du Washington Post de 2018.

Heard a reçu 2 millions de dollars en dommages-intérêts compensatoires pour une déclaration diffamatoire faite par l’ancien avocat de Depp, l’accusant d’avoir organisé un « canular » en accusant Depp d’abus.

Depp, qui n’était pas présent au tribunal de Virginie lors de la lecture du verdict, a célébré outre-Atlantique.

Johnny Depp s’est rendu dans un pub britannique le jour du verdict.

Contrairement à la croyance populaire de millions de personnes qui voulaient voir la réaction en direct de Depp en écoutant le flux du tribunal, l’acteur était en fait dans un pub à Newcastle, en Angleterre, en parlant avec le personnel, en prenant des photos et en serrant la main des fans.

Quelques heures avant que le verdict ne soit révélé, Depp est arrivé avec des amis à The Bridge Tavern où la directrice générale Janine Latchford l’a accueilli à bras ouverts.

« Mon assistante est très enceinte et il lui disait à quel point c’était beau d’être parent. Il était vraiment terre à terre, il était adorable », a déclaré Latchford à Chronicle Live.

Elle a admis que la star ne voulait pas que quiconque voie qui il était, alors après lui avoir donné une table d’angle pendant un court laps de temps, ils ont préparé un espace privé pour lui et ses amis pour profiter du fish and chips qu’ils avaient commandé et a dit: « la nourriture était incroyable. »

Il existe de nombreuses photos et vidéos en ligne de Depp au pub arborant son déguisement – ​​une veste à carreaux, des lunettes de soleil et une casquette de baseball.

« Je t’aime Johnny ! Nous t’aimons Johnny », crie un fan en prenant une vidéo de la star quittant le pub. « Johnny, je t’aime mon frère », dit-il alors que Depp se penche sur sa sécurité pour serrer la main de son fan adoré.

« Johnny est arrivé le premier, il était avec des amis mais il était plutôt cool », a-t-elle dit, ajoutant qu’il « était l’homme le plus charmant que j’aie jamais vu de ma vie ».

Le célèbre chanteur anglais Sam Fender est apparu plus tard et a été introduit dans la zone privée qui avait été fermée aux célébrités.

« Je ne pense pas que Sam ait rencontré Johnny auparavant », a déclaré Latchford. « Johnny fait un show demain au Sage. La personne avec qui il était devait connaître Sam Fender, alors ils se sont arrangés pour se rencontrer. Sam Fender est arrivé environ une demi-heure plus tard lorsque la terrasse a été fermée.

Depp semblait intrigué par le décor de The Bridge Tavern et l’histoire de la ville – posant des questions sur le pont Tyne après avoir révélé qu’il n’avait jamais été à Newcastle auparavant.

« Ça a été le jour le plus surréaliste de ma vie sans aucun doute ! C’est fou », a-t-elle déclaré, ce qui sonnait vrai pour de nombreux fans qui se trouvaient au pub en même temps.

Une fois que le verdict a été lu et qu’il a été révélé que Depp avait posté en ligne que l’expérience l’avait « humilié ».

« J’espère que ma quête pour que la vérité soit dite aura aidé d’autres, hommes ou femmes », a-t-il écrit dans une lettre sur Instagram, « qui se sont retrouvés dans ma situation, et que ceux qui les soutiennent n’abandonnent jamais ».

Il a terminé le message sur un ton plein d’espoir, affirmant que « le meilleur reste à venir et qu’un nouveau chapitre a enfin commencé », mais comme il a déjà été écarté des rôles majeurs de certaines des plus grandes sociétés cinématographiques, dont Disney, les fans se demandent ce qui pourrait arriver ensuite pour Depp.

Alors qu’il continue de se produire lors de ses concerts musicaux au Royaume-Uni, Heard se démène pour faire appel du verdict selon lequel elle ne peut pas se permettre de payer.

