Comment Jeremy Renner et Hailee Steinfield se sont-ils entendus dans la nouvelle série Disney ?

Après le voyage avec Scarlett Johansson, Chris Evans et Robert Downey Jr, Marvel a entrepris d’expérimenter de nouveaux protagonistes pour sa franchise et, avec le succès de WandaVision, Le Faucon et Le Soldat de l’Hiver Oui Loki, maintenant c’est au tour de Oeil de faucon. Cette mini-série est le nouveau pari de Disney + et du MCU qui, comme dans tous les films, sera la vedette Jérémy Renner.

Même si tout le focus est maintenant sur Loki, qui vient de sortir par Disney + et partagera chaque mercredi un nouveau chapitre, la série de Oeil de faucon est déjà en cours de production et Jérémy Renner marquera le retour de Clint Barton dans l’un des projets les plus ambitieux de Marvel. Même ainsi, l’acteur ne sera pas seul devant ce strip, mais il le fera avec Hailee Steinfield.

Jeremy Renner et Hailee Steinfeld sur le tournage. Photo : (IMDB)



L’actrice est une nouvelle venue dans la franchise et incarnera Kate Bishop, qui selon les comics devient membre des Young Avengers. C’est pourquoi, son apparition dans la série de l’homme à l’arc et à la flèche dans laquelle Remmer joue est de la plus haute importance puisqu’elle donne lieu au début de son histoire au sein de l’univers cinématographique Marvel et la mettra sur toutes les lèvres.

Cependant, apparemment, les premiers pas de Steinfield dans la phase 4 de Marvel n’étaient pas tout à fait agréables. C’est que, selon ce qu’a rapporté un utilisateur de Reddit, les acteurs principaux n’ont pas pu renforcer leur lien sur le plateau de tournage de la série. En fait, malgré le fait que celui qui a annoncé la nouvelle n’a pas fourni plus de détails à ce sujet, Tout semble indiquer que c’est Hailee qui ne se sentait pas à l’aise de travailler avec Jeremy Renner.

Jeremy Renner sur le plateau. Photo : (IMDB)



Et, c’est une nouvelle qu’on n’a pas vue venir puisque, en Oeil de faucon, Clint prend Kate comme sa protégée et devient son mentor, ils ont donc dû partager plus d’une scène ensemble et leur alchimie devait être très bonne. Mais, apparemment, ce qui sera vu à l’écran sera très différent de ce qui se passait réellement dans les coulisses de cette série.

Si vous ne l’avez pas encore fait, vous avez encore le temps de vous abonner à Disney+ pour pouvoir profiter du contenu exclusif qui a été lancé et qui continuera à être diffusé uniquement sur la plateforme. Vous pouvez le faire en entrant ici. Qu’est-ce que tu attends?