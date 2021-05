Comment Jennifer Aniston est-elle arrivée à Friends?

Makeup Revolution Revolution X Friends Take A Drive Shadow Palette

Une palette de vingtetune couleurs de fards paupires.OH. MON. DIEU. Le 2e round de la collaboration Revolution X Friends est arriv et on ne sen lasse pas. La palette Take A Drive renferme 21fards paupires dans tous les tons neutres et charbonneux dont vous aurez jamais besoin. Regorgeant de bruns intenses; de gris acier et de quelques touches de couleur; cette palette est incontournable. Sa formule ultraestompable et hautement pigmente vous permet de crer des looks qui durent.