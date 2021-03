Comment je suis arrivé à l’université: revisiter les comédies endormies des années 1980

Quiconque se considère comme un fan de comédie a probablement une grande place dans son cœur pour les films des années 80. Dans l’ensemble, ils possèdent un charme distinctif et léger que nous ne voyons tout simplement plus. Ils sont peut-être notre plus grande ressource cinématographique lorsque vous avez besoin d’une évasion aérée ou d’un vieux confort. Les années 80 nous ont offert une liste longue et variée de films loufoques et de grandes comédies – certains d’entre eux des ratés, d’autres passables, et un certain nombre si incroyablement influents qu’ils ont changé le cours de l’artisanat drôle. Ne parlons pas du presque fait sur la pointe des pieds: les années 1980 nous ont apporté des classiques de la comédie.

Sous les classiques se trouve une mine d’or de classiques mineurs, de succès cultes et de câpres obscures qui ont à peine un public mais qui devraient le faire. Nous examinons certains de ces films, individuellement et en profondeur, dans une série intitulée Comédies endormies des années 1980.

Comment cela vous surprend-il: une comédie pour adolescents intelligente de la fin des années 80, avec John Hughes-ish dans la sensation et Tim Burton dans l’inventivité, avec quelques gags de vue et d’autres absurdités coincés. Si vous êtes quelque part au-dessus de l’indifférence, vous pouvez avoir un bon moment avec Comment je suis entré au collège, le premier film dans ce Comédies endormies des années 80 séries.

Comment je suis entré au collège est un petit numéro farfelu et farfelu du réalisateur Savage Steve Holland (Mieux vaut être mort, Un été fou) qui suit divers lycéens du Michigan tout au long de leur processus de candidature à l’université, entrelacés avec le désaccord de plus en plus tumultueux entre une équipe d’admission dans un petit collège de Pennsylvanie auquel plusieurs de nos personnages principaux postulent.

Marlon (Corey Parker) n’est pas un grand étudiant ou une personnalité populaire, et il n’est pas non plus impliqué dans quoi que ce soit qui pourrait rendre une candidature à l’université souhaitable. L’amour de sa vie, Jessica (Lara Flynn Boyle,) est une pom-pom girl brillante et motivée qui vise le Ramsey College, une petite école (fictive) de Pennsylvanie qui est forte sur les universitaires. Bien qu’ayant eu peu d’interactions avec Jessica, le timide Dork Marlon est déterminé à la suivre jusqu’à Ramsey.

Kip (Anthony Edwards) et sa petite amie Nina (Finn Carter) travaillent dans les admissions pour Ramsey et croient en l’octroi d’opportunités et de bourses aux élèves du secondaire moins remarquables ou aisés qui montrent du potentiel. Cela fonctionne en faveur de Marlon, car il se bat non seulement pour être accepté à Ramsey, mais travaille également pour convaincre Jessica de donner suite à sa candidature après avoir eu un entretien désastreux lors d’une visite sur le campus, en plus d’un sentiment croissant d’inadéquation. Pendant ce temps, Kip et Nina s’efforcent d’empêcher tout le processus d’admission de Ramsey d’être repris par un personnage idiot nommé Leo (Charles Rocket) qui préfère n’admettre que des enfants de la ligue Ivy issus de familles riches.

Comme en témoignent les débuts d’un résumé, il se passe beaucoup de choses Comment je suis entré au collège. Ce n’est pas votre voyage simple à la suite d’un adolescent ou d’un groupe spécifique d’enfants. Bien que l’accent soit mis sur Marlon et Jessica; leurs angoisses, leurs relations familiales et leurs liens en développement, nous voyons plusieurs étudiants et leurs différents chemins vers l’acceptation à l’université.

Ronny Rawlson (Duane Davis) est un footballeur hors pair à Detroit, qui est bombardé de promesses de logements de luxe gratuits, de portefeuilles d’actions et de plans de retraite pour son père dans les plus grandes écoles de sport du pays. Sa petite amie chercheuse d’or Theresa (Vernetta R. Jenkins) et son père opportuniste poussent Ronny là où le plus de luxe est offert. Le programme de football de Ramsey, dirigé par un Brian Doyle Murray toujours agréable en tant qu’entraîneur Evans, n’a rien de spectaculaire, mais Coach envoie Nina à Detroit pour tenter de recruter Ronny de toute façon.

Nina est franc avec Ronny, son père et sa petite amie à propos du programme de football médiocre de Ramsey et de son incapacité à lui offrir des cadeaux, mais elle suggère à Ronny d’envisager Ramsey s’il veut être défié sur le plan académique. Après s’être licenciée, Nina est frappée par une autre étudiante, dont l’accent mis sur ses études et sa personnalité enflammée est prometteur. Nina rencontre Vera (Tichina Arnold) qui n’est ni privilégiée ni une élève fantastique, même si elle travaille de longues heures chez McDonald’s après l’école pour soutenir sa mère et exprime le désir de vraiment grandir et de trouver son chemin. Vera et sa famille développent une relation douce avec Nina, qui se bat le plus dur aux côtés de Kip pour garder leur mot à dire sur les opportunités accordées par Ramsey; donnez ainsi à notre grande distribution de personnages principaux une chance de se développer.

Ces histoires de personnages mineurs, bien que artificielles et chancelantes, ajoutent du cœur supplémentaire à la chaleur déjà émise par Marlon et Jessica à mesure qu’ils mûrissent et prennent des risques individuellement et en tant que couple qui se forme progressivement. Peut-être que je suis une sève, mais c’est une joie de voir un geek anxieux et banal comme Marlon trouver un peu de fanfaron, se battre pour un amour hors de sa ligue et découvrir l’utilité de ses dons créatifs. Appelez-moi une putain de boule de maïs, mais cela illumine aussi mon esprit en regardant Jessica surmonter sa peur racontable et étrangement bien représentée d’être dans la moyenne. Et hé, il est possible que je sois une foutue folle, mais une équipe comme Kip et Nina, qui veulent une université accueillante pour tous les horizons et pas un autre club de garçons de la ligue Ivy, réchauffent mes sous-vêtements.

Comment je suis entré au collège a du cœur, forcé car il peut se détacher en quelques instants, et ce charme légèrement touchant suffit à rendre un film regardable. Heureusement, le cœur ici n’est même pas la moitié de la valeur du divertissement. Comment je suis entré au collège est une petite force inventivement drôle qui est plus bruyante et plus sauvage que vous ne l’imaginez. En surface, cela peut ressembler à une autre comédie de lycée sévère dans la veine de John Hughes, ce qui pourrait expliquer pourquoi elle a à l’origine et pour toujours volé sous le radar. Tout comme l’intrigue est étonnamment stratifiée, cependant, l’arsenal comique du film est plus profond que celui de la plupart des films pour adolescents des années 80.

Comment je suis entré au collège, à la mode classique de Savage Steve Holland, oscille prudemment mais de manière erratique entre sincère et droit et absurde. Les moments d’authenticité hokey sont suivis de fragments étranges qui font rire ou servent le bon but d’être bizarre. Savage Steve est rusé dans la façon dont il illustre les paranoïas tenaces des adolescents.

L’anxiété de Marlon se manifeste dans la visualisation de la vie comme un test standardisé, où les réponses «A» et «B» sont personnifiées comme deux minuscules geeks qui se disputent et se blessent à plusieurs reprises lors de catastrophes burlesques. Lorsque je transcris le morceau, cela semble nul, mais quelques-uns des gags «A et B» attirent des rires inattendus.

Dans une scène particulièrement soignée qui respire l’imagination de Tim Burton, l’inquiétude de Jessica avant une rencontre avec le doyen de Ramsey la transforme en une vision cauchemardesque d’une salle d’attente remplie de sosies – filles du Midwest de tous les jours en jupes et Reeboks; les cheveux sont faits de la même manière que ceux de Jessica. Elle regarde autour d’elle avec la peur écrasante de n’être personne de spécial, tandis que l’attention se tourne vers plusieurs étudiants hilarants et recherchés qui attendent avec l’équipe de base. Savage Steve évoque un étrange hors du corps qui n’a peut-être pas influencé directement les comédies ultérieures, bien que les comédies ultérieures incorporent une marque similaire de bizarreries.

Comme pour tout film de comédie des années 80, celui-ci a ses ratés et ses gémissements, mais ce sont généralement des gags audacieux qui montrent que quelqu’un visait au moins plus de zan que la norme. Il ne fait pas de listes de « films les plus drôles ». C’est, cependant, une sorte de décalé rafraîchissant qui fait partie intégrante des films de Savage Steve Holland (et je fais de mon mieux pour éviter d’utiliser « excentrique ».) Si les écarts loufoques par rapport au tarif standard des adolescents ne vous excitent pas, Comment je suis entré au collège vante des apparitions amusantes de la part de Richard Jenkins, Bill Raymond, Taylor Negron et d’autres, en plus d’un caméo idiot de Phil Hartman en tant qu’entraîneur SAT trop dévoué.

Ceux qui ont un amour général pour les comédies des années 80 aimeront sûrement Comment je suis entré au collège, et les fans de comédie pour adolescents des années 80 pourraient trouver une nouvelle première montre d’amour. Même les simples comédiens qui préfèrent les choses plus décalées seront surpris par l’esprit et l’imagination exposés. Comment je suis entré au collège est plus que la comédie du lycée des années 80, elle semble être en un coup d’œil. Il a ses clichés ringards et ses moments de cœur feint, mais les instincts comiques particuliers à travers lesquels Savage Steve Holland donne vie à cette comédie compensent largement la sève digne d’un gémissement. L’original du script. Les acteurs vont du «là-bas» au plaisir. Savage Steve apporte de l’intelligence à un genre plutôt obsolète qui, je pense, plaît à la fois aux fans du genre et à ceux qui veulent juste une comédie amusante. Il n’y a pas grand-chose à propos Comment je suis entré au collège à jaillir, mais il y a beaucoup à aimer, et les comédiens des années 80 laisseraient le destin inachevé s’ils continuaient sans l’avoir vu. Découvrez ce dormeur de 1989 sur Prime, ou ailleurs!

