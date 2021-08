Comment Jamie Spears a-t-il obtenu un poste de conservateur sur Britney Spears? Présentation de base

Le père de Britney Spears, James « Jamie » Parnell Spears, a finalement accepté de se retirer de la direction de sa tutelle. Cependant, de nombreux fans veulent savoir comment il a acquis autant de contrôle sur sa fille et l’a gardé pendant les 13 dernières années ?

Dernières nouvelles : le père de Britney Spears démissionne

12 août 2021 : les avocats de Jamie Spears ont déposé de nouveaux documents judiciaires indiquant qu’il prévoyait de se retirer de la tutelle de Britney. Cependant, les documents obtenus par le New York Times n’indiquaient pas de calendrier pour le moment où il pourrait le faire.

« Monsieur. Spears est prêt à démissionner lorsque le moment sera venu, mais la transition doit être ordonnée et inclure une résolution des questions pendantes devant la Cour », indique le dossier, selon le Times.

Jamie a également soutenu qu’il avait toujours agi dans le meilleur intérêt de Britney et qu’il ne démissionnait qu’à cause de la publicité.

« Il est très discutable de savoir si un changement de restaurateur à ce moment serait dans le meilleur intérêt de Mme Spears », poursuit le document. « Néanmoins, même si M. Spears est la cible incessante d’attaques injustifiées, il ne pense pas qu’une bataille publique avec sa fille au sujet de son service continu en tant que conservateur serait dans son meilleur intérêt. »

Comment Jamie Spears a-t-il obtenu une tutelle sur Britney Spears ?

Dans les mémoires de Lynne Spears en 2008, À travers la tempête, elle a expliqué comment Jamie Spears a obtenu la tutelle. Tout a commencé à cause d’un homme nommé Sam Lutfi, a écrit Lynne.

« Sam est entré dans la vie de ma fille à un moment où elle était la plus vulnérable », a expliqué Lynne dans les mémoires. « Le cœur brisé d’avoir perdu la garde de ses précieux garçons, elle était triste, pataugeant, mûre (si vous me demandez) pour qu’un prédateur vienne. »

Lynne a expliqué que moins d’un mois après sa rencontre avec Sam, il contrôlait toute la vie de Britney et que tout le monde devait passer par lui. Elle a allégué que c’était devenu si terrible que Sam glisse de la drogue dans la nourriture et les boissons de Britney. Une nuit à la maison avec une amie de la famille, Jacqueline Butcher, était tout ce dont la famille avait besoin pour obtenir la tutelle. Jackie a ensuite eu de profonds regrets d’avoir aidé Jamie à obtenir la tutelle.

« En raison de toutes les choses horribles que Jackie et moi avons vues et entendues cette nuit-là chez Britney, nous avions les munitions pour déposer une ordonnance restrictive contre Sam », a écrit Lynne. « Lundi matin à la première heure, nous étions au tribunal, présentant notre déposition et demandant au juge une ordonnance restrictive contre Sam et une tutelle temporaire pour Jamie. »

Pourquoi Britney Spears a-t-elle besoin d’une tutelle ?

En plus de ce que Jackie et Lynne ont vu cette nuit-là à la maison avec Britney et Sam, une série de pannes publiques n’a pas aidé Britney. Selon les mémoires de Lynne, Jamie Spears avait déjà les papiers prêts à obtenir une tutelle à ce moment-là.

Une tutelle, parfois appelée tutelle, est généralement un arrangement pour les personnes âgées ou très malades. La famille choisit une personne pour gérer les affaires et la succession de la personne parce qu’elle ne peut pas s’occuper d’elle-même. C’est aussi une option pour une personne susceptible d’être exploitée.

Selon le New York Times, dans le cas de Britney, la pop star a traversé une série de moments difficiles au sommet de sa gloire. Elle a eu deux enfants très proches, avec Kevin Federline en 2005 et 2006.

Lors d’un incident en 2008, Spears a utilisé un parapluie pour frapper physiquement la voiture d’un paparazzi. Après le divorce de Federline et Spears, elle a refusé de remettre ses deux garçons à leur père. Il a appelé la police et un test sanguin ultérieur a révélé que Spears avait de la drogue dans son système. Elle s’est inscrite dans un centre de rééducation. C’est à ce moment-là que le père de Britney Spears a déposé la tutelle temporaire de sa fille en 2008.