Comment j’ai rencontré ton père en première, le spin-off de la comédie qui nous a donné Barney Stinson

Près de dix ans après la fin de How I met your mother, une nouvelle production est sortie sur le label de Craig Thomas et Carter Bays. Les deux premiers épisodes sont disponibles sur Star+.

© Étoile+Hilary Duff et Francia Raísa, protagonistes de l’histoire.

Lorsqu’en 2014 le dernier épisode de Comment j’ai rencontré votre mèreau-delà de la controverse entourant la façon dont la romance entre ted et robin, qui laissait complètement de côté le personnage de la mère, beaucoup étaient tristes de dire au revoir à une émission qui les accompagnait depuis près d’une décennie. Immédiatement après cette fin, un pilote mettant en vedette le même est entré en production. Greta Gerwig qui cherchait à raconter l’histoire du côté d’une mère, qui ne s’est jamais concrétisée. devait se présenter Huluà l’ère du streaming, pour donner une autre vie à cette émission.

Cette semaine, il est arrivé Étoile+ en Amérique latine la nouvelle production Comment j’ai rencontré ton pèrequi porte le cachet des créateurs de la série originale, Craig Thomas et Carter Baysen tant que producteurs exécutifs. Protagonisée par Hilary Dufse concentre sur une mère qui raconte à son fils comment elle a rencontré son père en 2022, à une époque où les applications de rencontres étaient dominantes et étaient devenues presque le seul moyen de rencontrer quelqu’un.

Avec un style similaire à celui de la série mère, principalement du point de vue stylistique et de la manière de construire son humour, Comment j’ai rencontré ton père il brille par l’absence de créativité. Les deux premiers épisodes de la série Étoile+ ils la montrent désireuse d’imiter ce que l’histoire dans laquelle ils ont joué a fait Josh Radnor et Cobey Smuldersqui nous a donné un personnage attachant comme Barney Stinson (Neil Patrick Harris), et oublie d’être frais. Les blagues et gags reproduisent une formule qu’on ne voit plus si souvent aujourd’hui car elle ne fonctionne pas de la même manière dans un contexte comme celui actuel, et pour couronner le tout, ils rajoutent les rires en arrière-plan qui ont façonné les sitcoms classiques mais qui ne sont plus ils ne sont pas vus à la télévision.

Il y a un léger contour dans la construction des personnages et comment ils sont délimités pour les inscrire dans différents stéréotypes qui peuvent être reconnus dans une société comme celle d’aujourd’hui. Mais si l’on doit parler de gros défauts, le protagoniste manque presque de profondeur et manque de luminosité. Seul le caractère du meilleur ami, Valentina (France Raisa)est un peu épargné et a une chance de devenir le favori s’il continue sur cette voie.

L’avenir de Comment j’ai rencontré ton père est garanti

Au-delà des terribles critiques (38 % d’approbation en Tomates pourries), la deuxième saison a déjà été confirmée par Hulu. Les plus optimistes qui l’ont vu se terminer aux États-Unis, où il a été créé il y a quelque temps, préviennent que l’histoire s’améliore beaucoup avec la fin du premier épisode. Nous devrons attendre et croire, si nous avons encore la foi que l’histoire de Étoile+ peut s’améliorer. Après tout, à Comment j’ai rencontré votre mère cela lui a aussi coûté de se lever et ce n’est qu’à la troisième saison, avec l’apparition de Britney Spearsqui a réussi à se sauver et à devenir un classique.

