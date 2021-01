Comment j’ai pu guérir mes blessures causées par l’intimidation raciste – de la même manière que Priyanka Chopra l’a fait

Priyanka Chopra a toujours été connue pour avoir tué le jeu.

De remporter le concours de Miss Monde 2000 à l’une des artistes les mieux payées et les plus populaires de l’Inde, elle est une icône du succès, de la beauté et de la confiance.

Cependant, ce n’était pas toujours comme ça pour elle.

Dans ses nouveaux mémoires à venir, Inachevé, Priyanka Chopra parle de l’intimidation raciale à laquelle elle a été confrontée à l’adolescence alors qu’elle allait au lycée en Amérique.

Les adolescentes criaient des insultes comme: « Brownie, retourne dans ton pays! » et, « Retournez sur l’éléphant sur lequel vous êtes venu! » à Priyanka alors qu’elle marchait dans le couloir.

Dans une interview publiée le 20 janvier, Priyanka déclare: «Je l’ai prise très personnellement. Au fond de vous, il commence à vous ronger. Je suis entré dans une coquille. Je me suis dit: « Ne me regarde pas. Je veux juste être invisible. Ma confiance a été dépouillée. Je me suis toujours considéré comme une personne confiante, mais je ne savais pas trop où j’en étais, ni qui j’étais. «

Priyanka a fini par terminer ses études secondaires chez elle en Inde, où elle a repris confiance en elle et est devenue une star à succès de Bollywood.

L’expérience de Priyanka n’est pas rare.

Selon l’American Psychological Association (APA), plus d’étudiants asiatiques-américains (11%) ont déclaré être fréquemment ciblés par des mots de haine liés à la race que les étudiants blancs (3%).

Et actuellement, 1 jeune Américain d’origine asiatique sur 4 sera victime d’intimidation raciale alimentée par la rhétorique raciste de l’ancien président Donald Trump, par exemple en qualifiant le coronavirus de «virus chinois» et de «grippe kung».

Nous savons que l’intimidation raciste peut avoir des effets négatifs à long terme sur la santé physique et mentale d’un élève, sa fréquentation scolaire et son niveau de scolarité, mais tant de jeunes de couleur sont confrontés au défi de l’intimidation raciste.

En tant que femme de couleur, je peux m’identifier complètement à l’expérience de Priyanka en matière d’intimidation raciale en tant qu’enfant.

Bien que mon expérience ne soit pas exactement la même, être une jeune femme de couleur dans une école très blanche est très isolante.

En tant qu’enfant, tout le monde dans mon école avait les cheveux lisses et brillants, alors que je me moquais toujours de mes cheveux bouclés et ondulés.

À un moment donné, l’intimidation était si grave que j’ai décidé de prendre une paire de ciseaux et de couper les cheveux bouclés de mon bébé. Je suis resté avec deux taches chauves pendant des mois et j’ai dû porter un bandeau pour le couvrir.

L’intimidation m’a fait détester mon identité et a affecté ma santé mentale pendant un certain temps.

On m’appelait aussi «Fake Filipino» ou «Fake Spanish girl» parce que je ne regardais pas le rôle ou ne parlais pas les langues.

C’était blessant, car cela me donnait l’impression de ne pas appartenir à mes communautés. Finalement, l’intimidation est devenue si grave que j’ai dû quitter l’école.

Cependant, comme Priyanka Chopra, j’ai pu guérir les blessures causées par l’intimidation raciste et prendre confiance en mon identité à travers le temps.

«Je pense juste que ce sont les filles qui, à cet âge, veulent juste dire quelque chose qui va faire mal», explique Priyanka Copra. « Maintenant, de l’autre côté de 35, je peux dire que cela vient probablement d’un endroit où ils ne sont pas en sécurité. Mais à ce moment-là, je l’ai pris très personnellement. »

L’intimidation raciste ne doit pas être considérée comme une «phase» qui rend les jeunes de couleur «plus forts» en vieillissant – c’est un symptôme du problème plus vaste: le racisme.

Dès 6 mois, le cerveau d’un bébé peut remarquer des différences basées sur la race et entre 2 et 4 ans, les enfants peuvent intérioriser les préjugés raciaux.

La race est quelque chose de très perceptible et qui fait partie de la vie des jeunes.

Cependant, le système éducatif américain est généralement centré sur la blancheur et ne fait pas grand-chose pour enseigner l’histoire des Noirs, de l’Amérique asiatique ou latino-américaine.

En outre, la représentation des enseignants dans le système éducatif américain est peu diversifiée, même si les écoles publiques sont désormais «plus diversifiées que jamais».

Heureusement, il y a de plus en plus d’efforts pour mettre en œuvre une éducation antiraciste.

Mais nous ne pouvons pas nous arrêter là.

Enseigner aux jeunes davantage l’histoire des Noirs, des Latinx et des États-Unis d’Amérique, tout en offrant un espace pour des conversations sur la race dans le contexte actuel, peut en fait être la clé pour arrêter l’intimidation raciste dans l’enfance.

Les nouveaux mémoires de Priyanka Chopra touchent certainement à son succès, mais aussi à la réalité à laquelle de nombreux jeunes de couleur sont confrontés.

Il est temps que nous arrêtions de penser à l’intimidation raciste dans l’enfance comme quelque chose dont nous sortons en raison de ses effets néfastes.

Nous devons chercher à résoudre le problème avant qu’il ne s’aggrave.

