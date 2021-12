Comment j’ai pu améliorer mon sommeil avec le suivi du sommeil

Les trackers de sommeil sont conçus pour nous aider à passer une bonne nuit de sommeil. Les trackers de fitness et les montres connectées offrent des fonctions pour surveiller le sommeil. Cependant, une utilisation incorrecte des appareils et des données peut déclencher la maladie du sommeil au lieu de la prévenir. J’ai pu améliorer mon propre sommeil avec le suivi du sommeil – et cela doit être pris en compte.

Pourquoi le suivi du sommeil ?

Une chose à l’avance : si vous êtes satisfait de votre sommeil, vous devez renoncer au suivi du sommeil. J’explique pourquoi ci-dessous. Et si vous souffrez de troubles graves du sommeil, consultez un médecin. Le suivi du sommeil avec des gadgets tels que les trackers de fitness, les montres intelligentes et les téléphones portables est quelque chose pour les personnes qui sont curieuses de leur sommeil et qui pourraient vouloir l’optimiser un peu. Mais il est pas de demande médicale.

En tout cas, j’ai ressenti le besoin d’en savoir plus sur mon sommeil. Parfois, je me réveille à trois ou cinq heures. Parfois j’ai des cauchemars, parfois je n’arrive pas à dormir. Parfois, je dors trop longtemps ou trop peu. En d’autres termes, j’ai un sommeil statistiquement relativement normal – parce que personne ne dort parfaitement. En conséquence, de nombreuses personnes sont insatisfaites de leur sommeil sans être immédiatement malades. Cependant, une meilleure qualité de sommeil est possible. Le suivi du sommeil est-il utile ?

Les limites et les dangers du suivi du sommeil

Bien que vous n’ayez pas besoin d’un gadget pour compter les pas et que le téléphone portable soit suffisant, à mon avis, cela semble différent avec le suivi du sommeil. Pour cela, je recommande une montre connectée ou un tracker de fitness Capteur de fréquence cardiaque et oxymètre sanguin. Mais rappelez-vous : selon le chercheur sur le sommeil Dr. Günter Weeß a rendu le sommeil peu fiable.





Les trackers de fitness et les montres connectées affichent donc une phase de sommeil profond beaucoup trop longue, ne peuvent pas reconnaître correctement les phases de sommeil telles que le sommeil paradoxal ou le sommeil profond, et ne font même pas la différence entre « rester éveillé au lit » et dormir. Je peux confirmer que lorsque vous utilisez mon Fossil Gen 6, au moins une montre intelligente haut de gamme actuelle. Le seul moyen fiable de mesurer le sommeil est – médicalement prescrit en dernier recours – Visite au laboratoire du sommeil. Entre autres, les ondes cérébrales y sont enregistrées. Cependant, je ne suis pas aussi insomniaque qu’Al Pacino dans le thriller « Insomnia ». Ce serait donc complètement exagéré pour moi.

Si vous vous trompez avec le suivi du sommeil avec les gadgets, il se peut même que vous imaginiez sérieusement que vous souffrez de la maladie du sommeil – ou que vous n’en avez pas, même si vous en avez un. De plus, vous ne pourrez peut-être pas vous endormir précisément parce que vous vous inquiétez constamment de savoir si votre smartwatch indiquera un sommeil sain cette fois-ci. En fait, le suivi du sommeil peut aider recherche obsessionnelle-compulsive du sommeil parfait contribuer – qui est elle-même une maladie du sommeil appelée orthosomnie. Par conséquent, il est déconseillé aux personnes entièrement satisfaites de leur sommeil.

Surveillez le sommeil pour moins de soucis





Alors allons-y doucement. Malgré les lacunes et les limites, j’ai trouvé que Suivi du sommeil très utile: Avant cela, sans raison valable, je m’étais demandé si je pouvais faire de l’apnée du sommeil et peut-être un jour ne pas me réveiller du tout – les soucis habituels des hommes. Le capteur d’oxygène dans le sang de la montre connectée m’a cependant indiqué que le pourcentage d’oxygène ne diminue que très rarement soudainement pendant le sommeil et cela seulement légèrement jusqu’à un niveau non critique. Les autres données suggèrent également que tout va bien. Je peux donc imaginer sereinement une autre maladie.

et c’est ainsi que fonctionne le suivi du sommeil: J’utilise l’application Sleep as Android sur mon Samsung Galaxy Note 9 pour évaluer les données de sommeil. Je l’ai connecté au Fossil Gen 6 et j’ai inclus les données du capteur à partir de là dans l’évaluation. J’utilise des capteurs de mouvement pour la détermination (peu fiable) des phases de sommeil, des enregistrements sonores pour enregistrer le ronflement, un capteur de pouls et un capteur d’oxygène dans le sang.

Le lendemain Je compare les anomalies détectées par un capteur avec les résultats d’autres mesures. C’était réconfortant d’apprendre que je n’arrête pas soudainement de respirer en dormant – ce serait un signe d’apnée du sommeil – seulement en ronflant. Cela a été révélé par les enregistrements sonores avec le smartphone au plus tard.





Heureusement, le pouls parle aussi contre la maladie du sommeil. Il est un peu en dessous de la fréquence cardiaque au repos, ce qu’il devrait. Selon Sleep as Android, mon « sommeil profond » est beaucoup trop long, environ quatre heures – mais heureusement, les informations sont incorrectes car les trackers de sommeil ne peuvent pas identifier correctement les phases de sommeil. Néanmoins, l’expérience a montré que les informations sur le « sommeil profond » sont utiles, je suis plus reposé les jours où il y en a plus.

Voici comment le suivi du sommeil m’a aidé

Le suivi du sommeil est donc utile pour apaiser les peurs. Il est également utile que la montre connectée et le téléphone portable me rappellent de toujours m’endormir à la même heure. le Le suivi vous invite à expérimentercar il existe certaines différences individuelles dans les facteurs qui contribuent à un sommeil sain.

J’ai trouvé que je dors particulièrement bien si je fais de la musculation quelques heures à l’avance. Bien qu’il soit souvent recommandé de se promener, exercer plus de puissance m’apporte plus, mais pas juste avant de me coucher. Je ne devrais pas boire de café le soir, manger beaucoup, jouer ou regarder la télévision trop longtemps. Avant même le suivi, j’ai remarqué à quel point il est important d’avoir un matelas adapté. Certaines questions restent ouvertes à ceux J’arrive au fond avec mes montagnes de données.

Conseils pour un sommeil sain Parmi les conseils pour un sommeil sain de la Société française de recherche sur le sommeil et de médecine du sommeil via NDR, j’ai eu de bonnes expériences avec ces conseils en particulier : Dormez dans un lit confortable (un matelas avec la bonne fermeté vaut de l’or selon mon expérience). Levez-vous tous les jours à la même heure. Ne vous endormez que lorsque vous êtes vraiment fatigué. Faites du sport régulièrement. Évitez de boire des boissons contenant de la caféine pendant au moins quatre heures avant le coucher. Je trouve également utiles ces conseils pour un sommeil sain du portail d’information sur la santé mentale et les troubles nerveux : Assurez un bon climat de sommeil – de l’air frais, pas plus chaud que 18 degrés Celsius. Ne mangez pas de gros repas. Évitez toute sorte d’excitation (disputes, films d’horreur, etc.) juste avant d’aller au lit. Je pourrais rester au lit pour toujours avec de l’air chaud et sec. Selon mein-klimaschutz.de (financé par le ministère de l’Environnement), l’humidité devrait plutôt être de 40 à 60 %. En plus d’une ventilation et d’un chauffage appropriés, les humidificateurs d’air peuvent aider. Aussi utile : arrêtez de boire avant de vous coucher.

Conclusion : le suivi du sommeil est utile – si vous y allez doucement





Le suivi du sommeil est-il comme un jeu de détective. Il vous invite à vous pencher sur le sommeil et à découvrir les facteurs qui affectent le sommeil. Mais il ne le fait pas tout seul.Cela fonctionne assez bien quand on sait que les données de la smartwatch, du téléphone portable et du tracker de fitness sont des indices plutôt vagues. Cependant, je crains que certains utilisateurs ne prennent les nombres entiers et les graphiques pour argent comptant et ne sachent pas quoi en conclure.

Même le rédacteur en chef du « New York Times » Brian X. Chen n’a pu tirer aucune conclusion de ses résultats de mesure du suivi du sommeil. Et les trackers ne révèlent généralement pas quoi faire si les données suggèrent un sommeil malsain – bien que certaines applications telles que Sleep as Android fournissent des informations utiles (bien qu’en anglais). Il a beaucoup de recherches supplémentaires nécessaires pour que je puisse améliorer la qualité de mon sommeil avec les bonnes mesures.

J’aimerais que les fabricants de montres connectées et de trackers de fitness ainsi que les fournisseurs d’applications de suivi du sommeil soient un peu plus prudents dans leurs affirmations. Si vous savez ce que le suivi du sommeil peut et ne peut pas faire, c’est une bonne chose et utile pour expérimenter et améliorer son sommeil. Mais si vous prenez les données trop au sérieux et que vous vous efforcez d’obtenir un sommeil parfait, vous pouvez utiliser le suivi pour créer les problèmes de sommeil que vous vouliez éviter. Je peux le recommander aux utilisateurs avertis tels que les lecteurs de cet article si nécessaire.