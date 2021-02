Comment invoquer et vaincre Bonemass à Valheim

Au fond du marais se cache le troisième boss Valheim, Masse osseuse; préparez-vous et lisez tout ce dont vous avez besoin pour vaincre et invoquer Bonemass dans ce guide.

Comment invoquer Bonemass à Valheim | Emplacement du boss Bonemass

Pour invoquer Bonemass dans Valheim, vous aurez besoin de rassembler un total de 10 os flétris des différentes cryptes englouties trouvées dans le biome des marais.

Cependant, avant de pouvoir vous plonger dans ces cryptes, vous devrez d’abord obtenir une clé de marais, que vous devriez avoir si vous avez déjà battu le deuxième boss, l’Ancien.

Cela dit, prenez votre clé et apportez une pioche en bronze ou un fer à repasser et entrez dans la crypte et cherchez des tas de ferraille boueux.

Si vous extrayez ces tas de ferraille, vous obtiendrez non seulement les os flétris que vous recherchez, mais aussi de la ferraille et même des chutes de cuir à l’occasion; comme c’est utile!

Continuez à extraire les piles, mais méfiez-vous, car ces cryptes abritent à la fois des gouttes toxiques et des dragur, nous vous recommandons donc d’apporter de l’hydromel empoisonné et au moins une épée de fer ou un arc de dragur pour les gérer.

Parallèlement à cela, assurez-vous de bien peigner les cryptes pour vous assurer d’obtenir le maximum d’os flétris que vous pouvez lors d’un voyage agricole; si vous devez garer un drakkar à proximité pour décharger votre butin.

Après un certain temps, vous devriez amasser au moins dix os; une fois que cela se produit, vous serez prêt pour la prochaine partie de l’invocation de Bonemass, en trouvant son sanctuaire. Pour trouver le sanctuaire de Bonemass, vous devrez, comme pour tous les boss, trouver une pierre runique qui révèle l’emplacement. Heureusement, vous pouvez trouver la rune qui révèle l’emplacement du sanctuaire dans les mêmes cryptes que les os.

Vous pouvez également trouver la pierre runique à la surface en ruines dans le marais, mais soyez prudent car ces ruines contiendront très probablement des géniteurs de monstres qui engendrent des dragurs d’élite, mais quelques wacks d’une épée de fer les feront rapidement fonctionner.

Une fois que vous avez trouvé le sanctuaire, montez et appuyez dessus comme indiqué ci-dessus pour révéler l’emplacement de Bonemass; lorsque vous trouverez l’emplacement, vous pourrez invoquer Bonemass en jetant les dix os desséchés à l’intérieur de son autel.

Son autel sera un crâne colossal en os avec de la vase verte, et pour l’invoquer, vous devrez avoir les os flétris sur votre barre chaude. Après cela, Bonemass apparaîtra, mais avant de l’invoquer, nous vous recommandons de faire les préparatifs suivants pour aider à vaincre Bonemass.

Comment vaincre Bonemass à Valheim

Fabriquer des armes contondantes: Les armes de mêlée contondantes fonctionnent mieux sur bonemass; pour cette raison, nous vous recommandons de fabriquer au moins une masse de fer ou un gel pour leur infliger le plus de dégâts.

Roulez pour votre vie: Lorsque le boss est sur le point de vous frapper, effectuez un jet; cela évitera complètement tout dommage du boss.

Apportez vos meilleures armes de tir; Faire au moins un dragur ou les chasseurs s’inclinent, et jettent la merde hors de la goutte géante. Utilisez également des flèches de givre pour contrer la régénération de santé du boss.

Utilisez le terrain à votre avantage; cachez-vous derrière les arbres et les rochers, et tirez volée après volée de flèches à Bonemass.

Apportez des hydromels de résistance au poison ; Nous vous recommandons fortement de fabriquer une tonne d’hydromels anti-poison pour contrer les nombreuses attaques de poison de Bonemass; c’est aussi une bonne idée de les amener en entrant dans le biome des marais.

Construisez un abri sur une crypte engloutie: Construire une petite base de raid sur une crypte sera utile pour diriger tous les arggos des autres joueurs si vous en avez plus d’un dans votre groupe. Cependant, si vous êtes en solo, vous pouvez toujours utiliser la crypte comme un endroit sûr hors de la portée de Bonemass pour réduire sa santé.

Enfile ta meilleure armure t; Fabriquez et portez au moins une armure de fer ou de loup, et vous serez en or, faire quelques améliorations ne pourrait pas non plus faire de mal.

Pour en savoir plus Valheim, Chez PGG, nous vous avons couvert avec une liste croissante de guides comme comment obtenir Guck et comment intégrer le Black Metal Valheim. Avec ces deux guides géniaux, revenez plus tard et nous aurons encore plus de guides pour Valheim sortir dans les semaines et les jours à venir.